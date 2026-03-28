Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

Copa do Nordeste

Copa do Nordeste Visão geral

Mais
Tudo sobre apostas na GOAL
Tudo sobre apostas na GOAL
Publicidade

Copa do Nordeste, jogos & resultados

terça-feira, 19 de maio
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
Sport badge
Sport
SPO
2
FJ
Vitória badge
Vitória
VIT
6
ABC badge
ABC
ABC
2
FJ
terça-feira, 26 de maio
ABC badge
ABC
ABC
3
Vitória badge
Vitória
VIT
4
FJ
agr: 5 - 10
Sport badge
Sport
SPO
0
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
2
FJ
agr: 2 - 3
segunda-feira, 1 de junho
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
Vitória badge
Vitória
VIT
2
FJ
sexta-feira, 5 de junho
Vitória badge
Vitória
VIT
2
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
FJ
agr: 4 - 2
Mais

Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
Mais

Wetten im Fokus

Value in der Ungewissheit: Wett-Tipps zum Auftakt der 2. Bundesliga
Veja mais artigos sobre apostas