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Mais
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Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brighton & Hove Albion
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0