Melhores sites de apostas para a Eurocopa 2024

Os melhores sites de apostas para a Eurocopa 2024 vão estar movimentados com esse torneio que é o campeonato de seleções mais forte do mundo.

Os principais sites de apostas Eurocopa já estão de olho em tudo o que pode acontecer no campeonato e já tem suas previsões. É importante escolher entre as melhores plataformas para saber onde apostar na Eurocopa, que promete pegar fogo.

Por isso, veja quais são os 10 melhores sites de apostas para a Eurocopa 2024. Verifique as ofertas de bônus de boas vindas e promoções de cada plataforma.

Sites de apostas Eurocopa

Veja os sites de apostas que recomendamos para a Eurocopa 2024:

Betano: Uma das preferidas dos brasileiros bet365: Reconhecida internacionalmente Bet7k: Oferta de boas-vindas Betmotion: Odds acima da média EstrelaBet: Plataforma intuitiva Betfair: Variedade de mercados KTO: Focada em futebol Esportes da Sorte: Ótimo para iniciantes Superbet: Novidade no mercado 1xbet: Boas promoções

Como você pode conferir na tabela acima, a lista de sites de apostas Eurocopa tem diversas opções. Resolvemos fazer uma seleção bastante variada para todos os tipos de apostadores, portanto você encontrará alguma que seja adequada ao seu jogo.

Lembre-se que a sua escolha deve ser baseada nas suas estratégias, gostos e critérios próprios. Tenha em mente que uma das principais questões, independentemente da sua eleição, é fazer a correta gestão de banca. A seguir, veja mais detalhes de cada uma das operadoras listadas.

Bônus disponíveis nas casas de apostas

Confira as ofertas de boas-vindas para novos apostadores.

Fatores a considerar ao escolher uma casa de apostas

Quando comentamos algumas características de cada site de apostas da nossa lista, apresentamos alguns fatores que nos nortearam nas escolhas. Entre eles estão as ofertas da plataforma, bem como seus mercados de apostas.

Além disso, o serviço de streaming é fundamental para seguir os jogos do torneio e o app permite isso em qualquer lugar. Por fim, mas não menos crucial é que a marca seja confiável e segura. Contudo, asseguramos que a escolha deve ser exclusivamente sua e baseada em suas convicções.

Ofertas

Os melhores sites de apostas para a Eurocopa 2024 contam com boas ofertas e promoções. Essa parte é vital porque permite que os jogadores pratiquem suas estratégias e validem seus métodos de aposta.

As ofertas que fazem parte dos sites da nossa lista são bastante variadas e envolvem freebet, duplicação de depósito e muito mais. Informe-se sobre o seu estilo de jogo para que sua escolha seja adequada.

Mercados de apostas

Disponibilizar mercados de apostas em futebol que sejam interessantes é um desafio hoje em dia. Com o volume de plataformas na indústria, ser um diferencial nesse quesito é bastante animador. Esse é o caso dos sites que listamos.

Sendo assim, tenha em mente todas as informações possíveis sobre as escalações, jogadores e esquemas táticos. Esses dados podem auxiliá-lo na hora de colocar suas apostas em um mercado específico. As linhas de apostas mais comuns para uma competição como a Euro são:

Vencedor do encontro.

Total de gols.

Handicap.

Jogador que vai marcar o gol.

E muito mais.

Streaming

Já pensou em acompanhar todos os jogos da Euro 2024 diretamente da sua plataforma de apostas? Essa opção pode ser realidade, dependendo do site que você decidir utilizar. Procure conhecer as regras de uso da ferramenta de transmissão ao vivo.



Em geral, o streaming estará habilitado juntamente com os mercados disponíveis para o jogo em questão. No entanto, o usuário poderá navegar por outras partidas e acompanhar suas estatísticas e atualizações.

App

Mesmo em nossa lista, nem todas as plataformas oferecem como produto um aplicativo nativo para celulares ou tablets. Entretanto, em todos os sites que sugerimos, a opção de usar a versão mobile é satisfatória.

Fique atento porque algumas operadoras disponibilizam aplicativos nativos para sistemas operativos Android ou iOS. Algumas outras oferecem para ambos, contudo há outras que tem seu site responsivo, independentemente do seu dispositivo.

Confiabilidade e Segurança

Por fim, um pré-requisito que consideramos para colocar uma empresa na nossa lista foi sua reputação. Todas as marcas trazidas são confiáveis porque operam com lisura e são seguras porque têm licenças de órgãos internacionais.

Portanto, confira diretamente no site da operadora os requisitos de confiabilidade que desejar antes de fazer seu cadastro. Fazer suas apostas na Euro com tranquilidade é a melhor opção.

FAQ Melhores sites de aposta para a Eurocopa 2024

Ficou com dúvidas sobre o torneio? Não se preocupe porque nós respondemos as perguntas frequentes sobre a Euro 2024.

Como será a Euro 2024?

Essa edição da Euro vai ser disputada na Alemanha durante um mês (de 14 de junho a 14 de julho). Os jogos terão diferentes palcos espalhados pelo país em cidades como Berlim, Munique, Colônia e Stuttgart. A abertura da Euro vai ser no estádio do Bayern München, na Allianz Arena, em Munique.

Quem já ganhou a Eurocopa?

A Euro é uma competição continental que surgiu nos anos de 1960, por isso conta com vários campeões em sua história. Alemanha e Espanha são as maiores vencedoras, cada seleção tem três títulos conquistados. Com dois títulos cada, estão a Itália e a França. Já com um troféu estão outras seis seleções: Rússia, República Tcheca, Portugal, Países Baixos (Holanda), Dinamarca e Grécia.

Qual é o país favorito para ganhar a Eurocopa 2024?

Os dois países que estão disputando o favoritismo na Euro deste ano são a França e a Inglaterra. Na sequência da lista estão a anfitriã Alemanha, Portugal e Espanha.

Vale a pena apostar na Eurocopa?

Sim, a Eurocopa é uma competição de seleções que movimenta grandes jogadores do futebol mundial. Além disso, por ter a duração de um mês, algumas zebras podem aparecer, o que significa odds de valor.

Como fazer uma aposta na Eurocopa 2024?

Para fazer uma aposta na Euro, você deve criar uma conta em um site de apostas esportivas online da sua preferência. Depois é preciso ter fundos para apostar e escolher seu mercado de apostas desejado.