Apostar em escanteios: dicas práticas para começar

Apostar em escanteios é uma possibilidade muitas vezes deixada de lado em casas de apostas.

Apostar em escanteios pode ser um exercício analítico precioso e uma diversão muito proveitosa.

Na verdade, mercados menos visados podem trazer boas oportunidades. Margens maiores de ganhos sobre cotação e variedade de opções de aposta são algumas delas. Em um jogo de futebol, há muitos eventos internos que podem ser combinados, gerando palpites mais ricos. Escanteios podem ser um elemento adicional interessante.

Tanto apostadores de primeira viagem quanto antigos frequentadores de casas de apostas encontrarão neste artigo dicas sobre apostas em escanteios. Confira a seguir desde dicas sobre as melhores casas de apostas aos mercados ligados a esse evento de jogo.

Melhores casas para apostar em escanteios

Escolher casas de apostas pode ser um trabalho ingrato. Afinal de contas, apostas em escanteios são inegavelmente um nicho dentro dos mercados de futebol.

Destacamos as seguintes casas, que, em nossa avaliação, são reconhecidas, seguras e trazem opções para apostar em escanteios.

Casa de apostas Oferta de bônus para apostas esportivas Conheça o site bet365 Visite o site e descubra as opções. Acesse a bet365 Betano Bônus de até R$500 Pegar bônus KTO Até R$200 em aposta grátis + 20% Pegar bônus

Entenda como escolhermos nossas casas de apostas

Para escolher boas casas de apostas, consideramos apenas sites:

Seguros, com protocolos que protegem os dados dos apostadores;

Confiáveis, que possuem licenças internacionais e uma boa reputação;

Focados em futebol, ou seja, que cobrem os principais campeonatos deste esporte.

A KTO oferece um bônus de boas-vindas que pode ser usado para testar apostas em escanteios e familiarizar com mercados relacionados. O benefício compensa o valor eventualmente perdido na primeira aposta de até R$200 na casa.

Já a múltipla protegida de Betano também pode ser interessante para jogadores experimentando com apostas em escanteios. O evento pode ser combinado com outros lances de jogo para tornar as apostas mais interessantes. Essa promoção da casa mitiga os riscos das combinadas.

Por fim, bet365 é uma pioneira no ramo online fundada em 2000 e conhecida no mundo inteiro. Em nossa avaliação, o site dispõe de alternativas interessantes para gostos variados.

Visite o site da empresa e constate se alguma das ofertas podem ser ativada logo no ato de registro. Um código de bônus pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.

Felizmente, há casas de apostas com opções de escanteios em um grande universo de plataformas online. Analise cuidadosamente opção a opção e escolha a casa de apostas que mais lhe agrada.

Escanteio: o que significa?

Felizmente, o escanteio é um evento facilmente observável e definível em uma partida de futebol. Consiste em um lance em que um jogador manda a bola para além da linha de fundo da própria equipe.

Em algumas casas de apostas, esse tipo de lance também recebe o nome de canto ou pontapé de canto. Estranho aos ouvidos brasileiros, é o nome dado em Portugal a essa penalidade.

Quando ocorrem em uma partida, escanteios podem ensejar outros lances interessantes. O mais marcante deles talvez seja o gol olímpico, quando a bola acerta a rede adversária sem encostar noutro jogador.

Para o apostador, pode ser interessante concatenar escanteios e gols olímpicos em apostas combinadas. Naturalmente, isso depende da capacidade de análise de estatísticas e interesses individuais.

Entretanto, é um exemplo de como apostas em escanteios podem ser inseridas na rotina dos jogadores online. Nesse sentido, a criatividade é o limite e boas dicas relacionadas a escanteios podem ser encontradas online.

Confira as opções na bet365.

Como funcionam as apostas em escanteios?

As apostas em escanteios consistem basicamente em especular sobre o número de escanteios. Assim como as apostas sobre quantidade de gols, há diversas abordagens possíveis para a mesma coisa. Alguns exemplos são:

Mais/menos/igual - definido por linhas

Handicap - atribui vantagens numéricas a cada equipe

1x2 - qual equipe cometerá mais escanteios

Número total por jogo

Número em cada intervalo de tempo

Portanto, é possível fazer apostas sobre a incidência deles em uma partida inteira, em cada intervalo de tempo ou, ainda, por equipe.

Saiba as opções da Betano.

Como apostar no escanteio?

Selecione uma casa de apostas e acesse o setor de prognósticos em futebol. Em seu torneio de preferência, selecione uma partida.

Verifique se as opções de mercado de apostas em escanteios estão listados dentre as opções para apostar nos jogos. Enquanto alguns operadores reúnem vários tipos de mercado sobre escanteios, outros podem trazer menos opções. Então, posicione-se no(s) mercado(s) que julgar convenientes.

Algumas plataformas tendem a oferecer menos variedade de mercado em apostas ao vivo. Portanto, certifique-se de que seu site de escolha traz o que você precisa antes de cadastrar-se e jogar.

Visite a KTO.

Escanteio: onde apostar?

Em primeiro lugar, nem sempre é fácil achar sites de apostas esportivas. Relativamente poucas reúnem tipos de mercado de escanteios em número razoável e com cotações boas. Porém, essa é apenas parte da preocupação ao escolher onde apostar.

Em segundo lugar, é fundamental encontrar outros pré-requisitos na busca por sites:

Mecanismos de segurança digital

Privacidade online

Opções seguras e plurais de pagamento

Torneios esportivos variados e relevantes

Assim, estimulamos os leitores a avaliar todos esses aspectos cautelosamente. Feito isso, é possível escolher com mais tranquilidade onde se posicionar com apostas.

Melhores estratégias para apostar em escanteio

Não existe um caminho mágico para a vitória. Porém, apresentamos algumas dicas práticas para apostar em escanteios:

É recomendável ter algum domínio sobre estatísticas de equipes. A situação momentânea das equipes e seu estilo de jogo podem transparecer nos números. Por exemplo, o número de cruzamentos, de recuos e de bolas na área.

A situação momentânea das equipes e seu estilo de jogo podem transparecer nos números. Por exemplo, o número de cruzamentos, de recuos e de bolas na área. Observe a qualidade técnica dos defensores. Esse fator pode ser definitivo no total de escanteios cometidos pelas equipes.

Esse fator pode ser definitivo no total de escanteios cometidos pelas equipes. Assista jogos ao vivo. Mesmo se não for fazer apostas ao vivo, isso pode ajudar a observar detalhes importantes e elaborar análises mais assertivas.

Mesmo se não for fazer apostas ao vivo, isso pode ajudar a observar detalhes importantes e elaborar análises mais assertivas. Compare cotações. Seja individualmente ou em prognósticos combinados, nunca é demais saber se apostar em escanteios é realmente interessante em cada ocasião.

Há muitas estratégias para melhorar a qualidade dos palpites. A aplicação pessoal e a busca de dicas na internet podem ajudar a trazer bons resultados a longo prazo.

Vantagens e desvantagens do mercado de escanteio

Tipicamente, o maior estímulo para apostar em escanteios são as cotações altas comparadas a outros tipos de mercado mais “tradicionais”. Os sites nem sempre aplicam previsões realistas, o que abre uma margem interessante para o apostador.

Além disso, o número de opções de apostas em escanteios vem crescendo. Esses palpites têm se tornado uma especialização interessante tanto para variar apostas quanto para combiná-las a outras.

Por outro lado, a principal desvantagem é a dificuldade de previsão da quantidade dessas penalidades em uma partida. Por mais análise que seja feita, os números tendem a oscilar mais entre jogos do que a quantidade de gols, por exemplo. Por isso, as opções de escanteio asiático despontam como opção relevante de hedge nesse contexto.

Qual a diferença entre apostar em escanteio e escanteio asiático?

A figura do escanteio asiático é uma aplicação do handicap asiático à aposta em escanteios. Quando apostamos em resultados de jogo, o handicap asiático devolve a aposta em caso de empate. Já o handicap convencional (ou europeu) não devolve.

Assim, o apostar em escanteios asiáticos devolve a aposta caso haja um “empate” de escanteios em um mercado que atribui vantagem numérica (handicap) a um dos times.

Mais dicas para apostar em futebol

Buscar o aprimoramento ao apostar em escanteios pode repercutir no desempenho geral em casas de apostas. Um apostador que saiba fazer estruturar apostas em escanteios combinadas com outras opções pode se divertir com vitórias em resultados mais complexos.

Entender a correlação com outras alternativas para apostar é um caminho relevante. Equipes mais defensivas podem cometer um total de escanteios maior em um jogo, por exemplo. Entender esse contexto em vários momentos de um campeonato e saber relacioná-lo a palpites sobre gols, resultados e outros abre margem para previsões mais interessantes.

Conclusão

Apostar em escanteios pode ser uma prática proveitosa. Escanteios são um evento que pode acontecer em todo jogo e que pode ser ligado ao modo de jogar de cada time. As cotações tipicamente trazem margens relevantes e cada vez mais casas se abrem a esses mercados, embora ainda sejam pouco numerosos.

Entender como explorar opções com escanteios e em qual casa de apostas é fundamental. Empenho analítico e pesquisa de opções cumprem papel relevante em determinar o sucesso de apostar em escanteios. Independentemente do mercado de apostas em futebol, lembre-se sempre de jogar com responsabilidade.

Perguntas mais frequentes

Tire suas dúvidas sobre apostas em escanteios.

Como funciona a aposta em escanteios?

Há diversos mercados de apostas ligados a essa penalidade. Por certo, todos eles estão relacionados ao número de escanteios em um jogo. Entretanto, diversas abordagens podem ser dadas à questão, como o número deles em cada tempo, na partida inteira, entre outras variações.

Qual o melhor campeonato para apostar em escanteios?

É difícil cravar o melhor campeonato para esse apostas em escanteios. Para chegar a uma conclusão, seria necessária uma análise minuciosa de estatísticas. Entretanto, é possível afirmar que a Série A do Campeonato Brasileiro é um dos bons torneios nesse contexto.

Qual é a média de escanteios por jogo?

A média de escanteios por jogo pode ser calculada facilmente. Divide-se a quantidade desses eventos cometidos por um ou mais times em cada partida pela quantidade de partidas disputadas. Calcular a média de escanteios em várias partidas pode ajudar a estimar a quantidade total que ocorrerá em um campeonato inteiro.

O que significa menos de 3 escanteios?

A opção de mais ou menos de 3 escanteios é encontrada em várias casas de apostas. Esse é um mercado mais/menos/igual. Essa modalidade de prognóstico não crava uma quantidade exata de escanteios. Em vez disso, estipula se uma quantidade será atingida no jogo ou tempo de jogo. No caso, caso menos de 3 escanteios sejam atingidos no período determinado, a aposta converte-se em vitória.

Vale a pena apostar em escanteios?

Com certeza apostar em escanteios pode valer a pena. Para isso, é preciso saber analisar caso a caso, comparar times e verificar cotações. Além disso, cabe entender como os prognósticos de escanteios se encaixam em sua rotina de apostador.

Como analisar um mercado antes de apostar em escanteios?

O estudo de estatísticas e a leitura de jogo dos times desenvolvida individualmente são duas ferramentas importantes. Estudar padrões de jogo e conjuntura de torneios também é uma dica útil de análise.