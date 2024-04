Bônus Euro 2024: Conheça as melhores ofertas para apostar

Começar a apostar com um bônus Eurocopa pode ser um diferencial para muitos jogadores.

Por isso, escolher casas que disponibilizem esse tipo de oferta é um cuidado importante para os apostadores iniciantes e experientes.

Pensando nisso, apresentamos neste artigo algumas operadoras que se destacam no mercado. Seja em termos de promoções ou até mesmo odds para apostar na Eurocopa. Dito isso, confira a seguir a nossa lista com as principais casas de apostas do mercado:

bet365: Empresa tradicional, confiável e com boa reputação.

Betano: Casa licenciada e com diferentes promoções disponíveis para apostar.

KTO: Ampla cobertura de mercados para apostar na Euro 2024.

Betmotion: Bônus de boas-vindas para apostadores iniciantes.

Sportingbet: Site com design intuitivo, amigável e odds compatíveis com o mercado.

Veja também as odds Euro para apostar no vencedor da edição 2024. Para conhecer outras boas ofertas, veja nossa página de bônus Copa América.

Euro 2024: Bônus disponíveis nas casas de apostas

Confira a lista de ofertas disponíveis nas casas de apostas.

Tipos de ofertas para apostar na Eurocopa 2024

Ao escolher um site para apostar na Euro, é essencial avaliar diferentes aspectos. Dentre eles, as ofertas Eurocopa se destacam. Aliás, para quem está começando, e deseja apostar nesse evento, é crucial contar com algumas vantagens. Afinal, dessa forma é possível ter uma experiência de apostas muito mais ampla.

Um detalhe importante é que, no momento em que elaboramos este artigo, não encontramos um bônus Eurocopa exclusivo. Por outro lado, nas operadoras listadas anteriormente, é possível encontrar ofertas para apostas esportivas. Consequentemente, isso inclui os palpites neste torneio. Abaixo, confira ofertas para apostar na Eurocopa.

Apostas grátis Euro 2024

Também chamada de "freebet", as apostas grátis são um tipo bastante comum de ofertas promocionais. Basicamente, por meio dela os apostadores podem apostar em um evento esportivo, sem utilizar o seu saldo real. Portanto, neste caso é possível apostar em um jogo da Eurocopa, por exemplo, utilizando créditos de aposta.

Vale notar que as apostas grátis podem ser obtidas como um bônus de boas-vindas. Ademais, elas também podem ser disponibilizadas para eventos específicos ou mesmo como parte de um programa de fidelização dos clientes. Porém, informamos que cada aposta grátis tem suas próprias regras. Assim, é preciso verificá-las antes de apostar na Euro.

Odds aumentadas Euro 2024

Outra dentre as ofertas Eurocopa mais comuns em algumas operadoras são as odds aumentadas. Em termos simples, nesse tipo de vantagem, as cotações para um determinado evento ou mercado são "turbinadas". Consequentemente, o potencial retorno sobre um palpite é maior, caso a aposta seja vencedora.

Portanto, essa é uma estratégia que pode ser útil aos jogadores. Isso, especialmente em apostas nos favoritos ou mesmo para experimentar novos mercados. Afinal, as cotações oferecidas são acima da média e, portanto, a chance de receber um retorno mais elevado é maior. O melhor é que elas podem ser utilizadas várias vezes, embora estejam disponíveis para eventos limitados.

Por outro lado, importa mencionar que as ofertas de odds melhoradas tem seus próprios T&Cs. Isso inclui, por exemplo, o valor máximo do palpite, os tipos de apostas aceitas e até mesmo prazos de validade. Sendo assim, é fundamental ler com atenção as regras, a fim de cumpri-las corretamente e conseguir retirar os ganhos.

Melhores ofertas da Euro 2024 para clientes existentes

As promoções de boas-vindas, que podem incluir apostas grátis ou mesmo cotas melhoradas, são especialmente interessantes para quem está começando. E isso se deve ao fato de que os usuários podem ter uma experiência diversificada, sem arriscar seu próprio dinheiro.

Afinal de contas, elas geralmente aumentam o saldo, trazendo a oportunidade de os jogadores fazerem mais apostas. Como consequência disso, dá para melhorar as chances de uma aposta bem-sucedida. Sem mencionar que os usuários também podem experimentar novos mercados de apostas.

Um importante detalhe é que até mesmo usuários regulares podem aproveitar essas ofertas Eurocopa. Aliás, existem diversos tipos de promoções para clientes existentes. Justamente por isso, é fundamental escolher corretamente onde apostar com bônus Eurocopa, sendo iniciante ou não.

A boa notícia é que, na lista que trouxemos acima, os jogadores poderão encontrar algumas ofertas relevantes. Sendo assim, recomendamos uma consulta ao site oficial da casa de sua preferência. Além de verificar quais promoções estão ativas, também é importante ficar por dentro das regras de uso de cada oferta.

Como escolher as ofertas de apostas para a Euro 2024

Encontrar os melhores bônus Eurocopa para apostar nem sempre é uma tarefa simples. Afinal, existem no mercado inúmeras plataformas, sendo que cada uma delas contam com promoções distintas. Sendo assim, esta escolha deve ser baseada nas preferências e necessidades de cada jogador.

Por outro lado, existem alguns fatores que podem simplificar a escolha de uma casa para apostar com bônus Eurocopa. Pensando nisso, elencamos abaixo algumas dicas do que deve ser analisado na hora de escolher uma casa de apostas.

Segurança operadora

A tranquilidade dos usuários é um dos principais pontos a serem avaliados antes de se registrar em uma operadora. E ela passa diretamente pela segurança que a empresa oferece aos seus usuários.

Sendo assim, é essencial escolher casas devidamente licenciadas por um órgão regulador respeitado. Inclusive, é crucial verificar se o site conta com tecnologias de criptografia e métodos de pagamentos populares.

Opções para apostar

Após analisar e verificar que a casa é segura, o próximo aspecto é verificar sua variedade de opções para apostar. A Eurocopa é uma das principais competições do futebol. Todavia, o evento de futebol pode nem sempre ser estar coberto por todas as operadoras.

Sendo assim, é importante escolher uma casa que cubra mercados para apostar nesta competição em específico. Outro detalhe é também analisar as opções de apostas oferecidas pelas casas e suas odds.

Tenha em mente que quanto maior a cobertura, melhores serão as oportunidades de apostar na Euro 2024. Ademais, com odds competitivas, os usuários também poderão obter retornos mais justos, caso o palpite seja correto.

Requisitos das promoções

Por fim, é também importante analisar os Termos e Condições associados às ofertas Eurocopa disponíveis na operadora escolhida. Em geral, independentemente do bônus Eurocopa, é fundamental cumprir seus T&Cs de uso. Assim, os jogadores poderão evitar problemas na hora de sacar, por exemplo, o saldo de bônus.

De modo geral, cada operadora pode estabelecer suas próprias regras para concessão de bonificações para clientes iniciantes ou não. E, elas estão associadas basicamente a aspectos como mercados selecionados, prazo de utilização e rollover. Assim, é essencial conferir todos os requisitos das promoções, antes de reivindicar os bônus Eurocopa.

Como reivindicar as apostas grátis da Euro 2024

Como antecipamos, para reivindicar quaisquer ofertas Eurocopa, antes é preciso cumprir os seus T&Cs de uso. O detalhe é que as regras de uso de qualquer promoção podem variar de uma casa para outra. O mesmo também se dá em função da oferta escolhida.

Porém, há alguns requisitos que são essenciais para qualquer promoção. Por isso, elencamos abaixo os critérios mais comuns para participação de promoções nas principais casas de apostas do país:

Para obter o bônus Eurocopa, o jogador interessado deve ter uma conta ativa na plataforma.

No Brasil, apenas podem se registrar em uma casa de apostas usuários com pelo menos 18 anos.

As ofertas Eurocopa podem estar limitadas a usuários situados no Brasil.

Antes de sacar os saldos de bônus, os jogadores devem cumprir o rollover da promoção.

Dependendo da operadora, o bônus pode ser limitado a um usuário por CPF e IP.

Vale notar que estes são apenas alguns dos requisitos específicos para reivindicar apostas grátis para apostar na Eurocopa. Dessa forma, é recomendável acessar o site da empresa e conferir as regras específicas para cada promoção. Assim, também será possível se certificar de todos os requisitos na íntegra.

Mercados de apostas Euro 2024

Com a proximidade para a estreia da Eurocopa, muitas operadoras já começaram a disponibilizar mercados de apostas. Inclusive, os usuários podem fazer tanto apostas jogo a jogo, quanto palpitar em mercados de longo prazo. Dentre os tipos mais comuns de apostas futuras, vale citar, por exemplo, o vencedor do torneio e os artilheiros.

Por outro lado, as opções para apostas de curto prazo são bem mais variadas. Neste caso, os jogadores podem prever diferentes aspectos relacionados às partidas. Inclusive, esses mercados são válidos para apostar com bônus Eurocopa. Abaixo, selecionamos as principais opções disponíveis na maioria das operadoras:

Resultado da partida.

Dupla hipótese.

Ambos os times marcam.

Resultado correto.

Handicap.

Euro 2024: melhores sites de odds

Em nossa análise, verificamos que os melhores sites para apostar na Euro 2024 disponibilizam odds alinhadas à média do mercado. Dessa forma, as probabilidades oferecidas pela bet365, Betano, KTO, Betmotion ou Sportingbet são muito semelhantes.

Isso significa que os jogadores poderão escolher qualquer uma das operadoras para apostar com bons valores. No entanto, importa mencionar que as odds são dinâmicas e podem variar a qualquer momento. Por isso, é essencial conferi-las antes de apostar.

Outro ponto relevante é que as operadoras sugeridas neste artigo foram escolhidas com base na experiência dos nossos editores. Dessa forma, trata-se de uma avaliação subjetiva. Logo, vale a pena comparar as odds por conta própria, tendo como base suas próprias necessidades, inclusive em relação ao bônus Eurocopa.

Para apostar em outras competições internacionais, veja também os melhores bônus Copa América.