Odds La Liga: Veja favoritos para vencer o Campeonato Espanhol

Confira odds La Liga e saiba quais cotações para o vencedor do Campeonato Espanhol 2023/24.

Após as rodadas iniciais na La Liga, várias equipes já iniciam os cálculos para ajustar seus objetivos: seja evitando o rebaixamento, assegurando vagas em competições continentais ou, principalmente, buscando o título desta temporada.

Confira, portanto, quais são os principais candidatos a erguer o troféu desta liga, e veja também quais são os clubes que oferecem odds que prometem o melhor retorno.

Times Odds na Betano Real Madrid 1.85 Barcelona 2.60 Atlético de Madrid 8.00 Girona 20.00 Athletic Bilbao 500.00 Real Sociedad 500.00 Aposte Agora! Apostar na Betano

Real Madrid é o principal candidato para erguer o troféu

Apesar de ter terminado a última temporada 10 pontos atrás, o Real Madrid se apresenta como principal favorito para vencer a La Liga, possivelmente devido às suas movimentações na janela de transferências.

Jude Bellingham, principal contratação, vem fazendo jogos de grande destaque, contribuindo ativamente no desempenho da equipe.

Barcelona e Atlético de Madrid fecham o top 3

O atual campeão Barcelona, neste momento, figura na terceira posição do Campeonato Espanhol com 30 pontos.

Já o Atlético de Madrid, por sua vez, é o único time além de Barcelona e Real Madrid que conseguiu vencer a La Liga nos últimos 19 anos, conquistando o título em 2013/14 e 2020/21. Na atual temporada, ele segue atrás dos dois principais rivais e também do Girona, tendo acumulado 28 pontos em doze rodadas.

Girona e Athletic Bilbao surpreendendo

O Girona vem sendo a grande surpresa da temporada, liderando a competição com 34 pontos. Há um desempenho notável, especialmente considerando que é apenas o segundo ano de volta à La Liga.

O Athletic Bilbao, por sua vez, atualmente aparece na quinta posição com 24 pontos conquistados, dez atrás do líder do campeonato.

Real Sociedad corre por fora

A Real Sociedad, sob a liderança de Imanol Alguacil, alcançou o top quatro na última temporada. Apesar das preocupações após a saída de Alexander Isak, reforços como Alexander Sorloth e o empréstimo de André Silva do RB Leipzig fortaleceram a equipe.

Apostar na Betano