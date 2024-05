Palpite Chelsea x Bournemouth - Premier League - 19/5/24

Os Blues podem garantir uma vaga em competições europeias caso vençam o Bournemouth no Stamford Bridge pela 38ª rodada.

Esta partida em Londres marcará a despedida de Thiago Silva dos Blues, encerrando uma passagem vitoriosa que se iniciou em 2020.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Chelsea 1.47 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Cole Palmer 1.60 na Betano Total de cartões Quatro ou mais 2.02 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça o código bônus F12 bet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Melhor sequência fora da briga pelo título

Apenas os dois primeiros colocados da competição possuem séries de vitórias superiores a do Chelsea neste período da temporada.

A equipe comandada acumula quatro vitórias consecutivas desde seu empate por 2-2 com o Aston Villa de Unai Emery.

Esta sequência positiva inclui triunfos contra Tottenham, West Ham, Nottingham Forest e Brighton.

Os números em casa dos Blues são ainda mais impressionantes. O Chelsea tem sete triunfos e um empate nos oito jogos mais recentes no Stamford Bridge.

Palpite 1 - Chelsea x Bournemouth - Vitória do Chelsea: 1.47 na Betano.

Um dos atletas mais impactantes na temporada europeia

Nem mesmo aqueles com as melhores expectativas quanto ao futuro de Cole Palmer no Chelsea poderiam ter projetado tamanho sucesso em tão pouco tempo.

Os únicos jogadores que participaram diretamente de mais gols do que Palmer nas cinco principais ligas europeias são Harry Kane Kylian Mbappé.

O camisa 20 dos Blues é o artilheiro de sua equipe na Premier League. Seus 22 gols só o deixam atrás de Erling Haaland no Campeonato Inglês.

No jogo mais recente dos Blues, um triunfo por 2-1 contra o Brighton, Palmer marcou de cabeça o primeiro gol do jogo.

Palpite 2 - Chelsea x Bournemouth - Cole Palmer marcar a qualquer momento: 1.60 na Betano.

Recorde de cartões para os Blues de Mauricio Pochettino

O Chelsea iniciou sua partida com o Brighton empatado com o Leeds de 2021/22 como equipes com maior número de cartões amarelos em uma úncia edição da Premier League.

Com os dois cartões amarelos sofridos no triunfo contra os Seagulls, os Blues se isolaram como únicos detentores desse recorde, chegando a 103 em 37 jogos.

Ao todo, os Blues possuem oito jogadores diferentes que receberam pelo menos seis cartões amarelos.

Os últimos três jogos do Chelsea tiveram pelo menos quatro cartões contando as duas equipes.

Palpite 3 - Chelsea x Bournemouth - Quatro ou mais cartões: 2.02 na Betano.