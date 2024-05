Palpite Liverpool x Wolves - Premier League - 19/5/24

Jürgen Klopp comandará os Reds pela última vez. O Wolverhampton visita Anfield neste domingo (19).

Confira nossos palpites para esse jogo marcante na última rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Liverpool ganhar ambos os tempos 2.05 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Mohamed Salah 1.50 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Cody Gakpo 1.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Ataque dos Reds encerra temporada em tom positivo

Apesar de vir de apenas um empate na sua partida mais recente, o Liverpool deu mais uma demonstração do seu poderio ofensivo em território hostil.

Os Reds foram ao Villa Park e marcaram três gols na equipe de Unai Emery, feito que nem Manchester City tampouco Arsenal foram capazes de conseguir nesta temporada.

A equipe de Jürgen Klopp marcou múltiplos gols em quatro dos seus últimos cinco jogos.

O Wolverhampton perdeu em ambos os tempos na sua atuação mais recente como visitante, derrota por 5-1 para os Citizens.

Palpite 1 - Liverpool x Wolves - Liverpool vencer em ambos os tempos: 2.05 na Betano.

Mohamed Salah entrega mais uma temporada de alto nível

O craque dos Reds pode não liderar o ranking de gols ou assistências na Premier League, mas segue produzindo excelentes números.

Salah participou diretamente de 28 gols do Liverpool em 31 atuações no Campeonato Inglês, marcando 18 e dando 10 assistências.

Nas últimas quatro partidas dos Reds em Anfield pela Premier League, o seu camisa 11 marcou em duas ocasiões, inclusive na mais recente, triunfo por 4-2 contra os Spurs.

Palpite 2 - Liverpool x Wolves - Mohamed Salah marcar a qualquer momento: 1.50 na Betano.

Atacante holandês vem aproveitando sequência como titular

Desde a derrota para o Everton no dérbi local, Jürgen Klopp tem dado oportunidades contínuas para Gakpo na equipe principal.

O versátil atleta holandês foi titular nos últimos três jogos dos Reds e vem aproveitando bem essas chances.

Gakpo balançou as redes em duas partidas consecutivas, deixando o seu na vitória por 4-2 contra o Tottenham e no empate por 3-3 com o Aston Villa.

Palpite 3 - Liverpool x Wolverhampton - Cody Gakpo marcar a qualquer momento: 1.75 na Betano.