Palpite Vasco x Fortaleza - Copa do Brasil - 21/5/24

Em compromisso válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco recebe o Fortaleza.

A partida acontece no dia 21 de maio (terça-feira), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Dessa forma, confira a seguir as dicas de apostas de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.05 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.65 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça o código bônus F12 bet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Um jogo sem favoritos

Com o empate por 0 a 0 na primeira partida, realizada no Castelão, Vasco e Fortaleza sabem que está tudo em aberto para este jogo, e que qualquer deslize pode ser fatal.

Dessa forma, com as equipes temendo uma derrota, ambos podem apresentar uma abordagem cautelosa, tornando o jogo ‘truncado’ e com pouca ousadia.

Nesse sentido, assim como foi na primeira partida, o empate pode ser um resultado provável, ainda mais se considerarmos que no Brasileirão o Fortaleza é o time que mais empata, sendo quatro no total.

Palpite 1 - Vasco x Fortaleza - Empate: 3.05 na Betano.

Ambos devem agir com cuidado

Em seus últimos quatro jogos atuando contra times brasileiros, o Fortaleza se deparou com os resultados abaixo da linha de 2,5 gols.

Ainda, considerando os confrontos diretos entre Vasco e Fortaleza, nos três jogos mais recentes entre esses clubes, em todos eles houve menos de três gols.

Sendo assim, e antevendo um jogo de muita marcação, visto que ambos temem sofrer gols, acreditamos que essa partida pode ser marcada por poucas oportunidades claras de gol.

Palpite 2 - Vasco x Fortaleza - Menos de 2,5 gols: 1.65 na Betano.

Pode ser um jogo de muita imposição física

O árbitro dessa partida será Wilton Pereira Sampaio, que apresentou mais de 5,5 cartões em oito de seus últimos nove jogos como juiz (considerando jogadores e comissão técnica).

Nesse recorte dos últimos nove jogos apitados, foram 65 cartões mostrados por ele, o que apresenta uma média recente de 7,22 por jogo.

Dessa forma, e considerando que o jogo tem caráter eliminatório, com ambos indo para o ‘tudo ou nada’, acreditamos na possibilidade de haver muitos cartões no duelo.

Palpite 3 - Vasco x Fortaleza - Mais de 5,5 cartões: 2.07 na Betano.