Palpite Manchester City x West Ham - Premier League - 19/5/24

Os comandados de Pep Guardiola estão a um triunfo de fazer história na Inglaterra, dependendo só de si para garantir o tetracampeonato.

Encarando a dura missão de conter os atuais tricampeões da Premier League, o West Ham viaja ao Etihad Stadium para o seu último jogo oficial na temporada.

Ataque fulminante contra defesa vulnerável

A equipe do Manchester City completa sua terceira edição seguida da Premier League anotando pelo menos 90 gols, entrando nessa última rodada como melhor ataque da competição com 93 gols.

O lado defensivo dos Citizens também impressiona, segurando um clean sheet em cinco dos seus últimos seis jogos, sofrendo só um gol neste período.

Adversário do Man. City nesta 38ª rodada, o West Ham não inspira muita confiança nesse fim de temporada, sofrendo 10 gols nos seus dois últimos jogos como visitante, derrotas por 5-2 para o Crystal Palace e 5-0 para o Chelsea.

Consistência ofensiva em casa

O Manchester City está muito próximo de marcar época e isso é apenas um reflexo dos números espetaculares que apresenta há um bom tempo.

Possuindo 48 gols em 18 jogos nos seus domínios, onde ainda não foi derrotado na atual edição da Premier League, os Citizens se destacam.

A equipe de Pep Guardiola marcou pelo menos uma vez em 13 dos 18 primeiros tempos que realizou em casa e o mesmo pode ser dito em relação ao seu desempenho nas etapas complementares

O cometa surgiu no fim para garantir a artilharia

Cole Palmer chegou a igualar os números de Erling Haaland na atual temporada, mas o centroavante norueguês rapidamente retirou qualquer dúvida sobre quem levaria a chuteira de ouro.

Haaland balançou as redes sete vezes nas últimas quatro partidas do Manchester City pela Premier League

Em dois desses três jogos mais recentes nos quais Haaland marcou, o camisa 9 dos Citizens foi responsável pelo primeiro gol da partida, abrindo o placar diante do Tottenham e anteriormente contra o Wolverhampton.

