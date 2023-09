Betano ou Pixbet: qual o melhor site para apostar?

Descubra qual a melhor opção para apostas esportivas entre a Betano ou PixBet

Preparamos um comparativo, a fim de ajudá-lo a entender qual a melhor plataforma de apostas: Betano ou ìxbet, de acordo com fatores essenciais. Descubra também mais detalhes sobre o código promocional Betano e sobre o Pixbet bônus.

Betano ou PixBet? Betano Pixbet Bônus de boas vindas 100% até R$500 Indisponível no momento Mercados Mercados tradicionais e especiais Foco maior aos mercados tradicionais Odds SuperOdds em eventos selecionados Cotações especiais em mercados de longo prazo Aplicativos móveis Disponível para Android Disponível para Android Transmissão ao vivo Boa cobertura de LiveStream Indisponível no momento Nota de 1 a 100 99 97 Crie sua conta Pegar bônus Pegar bônus

Bônus de boas vindas: Betano em vantagem

Na Betano, novos usuários cadastrados no site podem ter um bônus de boas vindas de 100%, limitado a R$500. Para ativar a oferta, basta se cadastrar no site com código promocional Betano e realizar um depósito elegível, ou seja, de pelo menos R$50.

Também, os jogadores devem cumprir um requisito de apostas, que é de 5x o valor dos créditos de aposta somado ao depósito. Ademais, os eventos selecionados devem ter odds mínimas de 1.65.

Na contramão do que ocorre em muitas casas de apostas esportivas, a PixBet ainda não oferece um bônus de cadastro para os seus usuários. Sendo assim, os usuários não têm à disposição a mesma oferta que pode ser encontrada na Betano. No momento desta análise, a casa apenas disponibilizava promoções periódicas.

Nesse contexto, comparando o bônus de boas vindas da Betano, a empresa se mostrou uma boa alternativa. Isso, basicamente porque a PixBet ainda não conta com a facilidade. Logo, os usuários não têm créditos disponíveis para fazer suas apostas.

Aliás, caso queira conhecer melhor as ofertas das casas de apostas esportivas, confira nosso artigo sobre código promocional Betano, assim como a análise sobre Pixbet bônus.

Variedade de mercados e esportes: Betano apresenta mais opções

No site da Betano, os apostadores podem encontrar uma boa variedade de modalidades esportivas, e tipos de apostas. Aliás, a casa é uma das que mais contam com esportes, uma vez que no seu catálogo há mais de 30 modalidades distintas.

Assim, os jogadores podem fazer suas apostas desde o já tradicional futebol e basquete, até modalidades menos comuns no Brasil, como hóquei no gelo de speedway.

A Pixbet, por sua vez, tem uma variedade de esportes bem menor, em comparação a Betano. Em nossa análise, notamos que a única modalidade distinta é o futebol australiano. Fora isso, a Betano cobre também todos os esportes e muitos outros mais.

Em relação aos mercados, a Betano é um site de apostas muito mais completo também. Desde opções tradicionais, até apostas especiais, há um catálogo bem interessante nesta operadora.

Já a PixBet, é mais direcionada aos mercados mais tradicionais, embora ofereça também algumas opções de apostas especiais. Com isso, a Betano acaba vencendo neste aspecto na opinião do nosso time editorial.

Exemplos de mercados da Betano e PixBet

Para ilustrar melhor os mercados entre Betano ou PixBet, vamos tomar um exemplo nas duas operadoras. Para tanto, utilizaremos o futebol, já que é a principal modalidade esportiva em ambas as casas de apostas esportivas.

Assim, vamos considerar uma partida da Premier League, entre Manchester United e Wolverhampton. Nas duas casas, podemos verificar que estavam presentes os principais tipos de apostas. Porém, diferente da PixBet, a Betano oferecia a opção de criar aposta, além de alternativas com SuperOdds.

Com esse exemplo, é possível visualizar que a Betano traz mais alternativas para que os usuários possam, por exemplo, diversificar suas estratégias. Por outro lado, a disponibilidade de mercados varia muito, sobretudo de uma modalidade para outra.

Sendo assim, neste exemplo, trazemos informações sobre o mercado de futebol. Porém, ao comparar as apostas no Beisebol, e até mesmo outras modalidades presentes nas duas operadoras, a variedade também se apresenta maior na Betano.

Cotações: Betano oferece margens melhores

As cotações da Betano, tanto nos mercados ao vivo, quanto no pré-jogo, se destacam em alguns eventos. Porém, as cotações são, por natureza, muito variáveis. Isso significa que, eventualmente, é possível que elas sejam melhores em uma ou outra casa de apostas online.

Porém, a Betano também conta com outro diferencial, que são as SuperOdds em algumas partidas. Descubra mais detalhes no nosso artigo sobre as SuperOdds Betano. Enquanto isso, na PixBet a casa também tem suas vantagens.

Afinal, em comparação com a Betano, as oportunidades de boas odds são muito ajustadas. Aliás, no menu lateral esquerdo, os usuários encontram a opção de cotações especiais em diversas modalidades esportivas.

Em resumo, neste comparativo, notamos que as duas casas de apostas esportivas trazem boas cotações. Além disso, há também o recurso de odds melhoradas — que pode fazer a diferença para alguns apostadores. Por outro lado, a Betano se sai ligeiramente melhor neste aspecto. Isso porque a empresa oferece odds mais elevadas para fazer apostas do que a PixBet.

Aplicativo móvel: empate

A Betano oferece uma aplicação móvel exclusiva para sistema Android para apostadores brasileiros. Assim, os usuários interessados podem baixar e instalar o app diretamente pelo site da empresa.

Para tanto, basta clicar no ícone “Android App”, no rodapé do site. Lembrando que o procedimento deve ser feito no celular em que a aplicação será utilizada.

Em relação ao aplicativo móvel da PixBet, a plataforma também fornece uma boa experiência para usuários Android. Da mesma forma, para baixá-lo, basta acessar o site da empresa por meio do navegador e clicar na aba “Disponível no Google Play”.

Em ambos os casos, os usuários de dispositivos iOS não contam com uma aplicação dedicada e exclusiva. No entanto, nesses casos, os sites funcionam muito bem em telas menores. Portanto, dispensa-se a necessidade de baixar qualquer app.

Ao invés disso, basta acessar o site da Betano ou PixBet, utilizando o navegador do iPhone ou iPad, por exemplo. Ademais, todos os recursos do site, na versão web, também estão disponíveis tanto no app Android, quanto na versão amigável do site para dispositivos móveis.

Em outras palavras, os jogadores podem fazer suas apostas, depósitos e retiradas, com toda comodidade e segurança. Considerando, portanto, que as duas casas de apostas esportivas oferecem uma aplicação intuitiva e moderna, e as exigências técnicas para instalação do app são iguais, nós consideramos que, neste aspecto, há um empate.

Transmissão ao vivo: Betano vence

O LiveStream, ou transmissão ao vivo, se trata de recursos muito úteis para quem gosta de fazer apostas ao vivo. Isso porque, além de fazer suas apostas no site das suas operadoras prediletas, também é possível acompanhar o evento em tempo real. Nesse caso, somente a Betano conta com a funcionalidade.

Sendo assim, para acompanhar os eventos em que a função está ativa, basta que o apostador clique sobre o ícone semelhante a um TV com play. Então, tal como também ocorre com outras plataformas de apostas nas quais o recurso está presente, abre-se uma tela no canto superior direito com as imagens ao vivo da partida selecionada.

Na Betano, a funcionalidade ainda pode ser vista em diversas modalidades, das quais o futebol e o basquete são as mais comuns. Porém, como já mencionamos, a PixBet fica atrás neste aspecto. Criada há pouco tempo, a marca ainda tem alguns fatores que podem ser melhor desenvolvidos no decorrer do tempo. Portanto, a Betano vence este confronto.

Nosso veredito: Betano ou PixBet, qual é a melhor?

Neste comparativo, colocamos as duas operadoras frente a frente, a fim de entender qual o melhor serviço, em diferentes aspectos analisados. Assim, no que se refere ao bônus de boas vindas, por exemplo, se saiu melhor a Betano. O mesmo se repetiu na variedade de mercados e modalidades, cotações e transmissão ao vivo.

Já em relação à aplicação móvel, as duas empresas oferecem uma aplicação bem interessante. Justamente por isso, consideramos, neste comparativo, um fator em que há um claro empate.

Porém, embora a Betano tenha sido superior, em diversos critérios, cabe ressaltar que os dois sites são seguros, e se tratam de marcas confiáveis no setor de apostas. Dessa forma, podemos concluir que vale a pena se cadastrar na Betano ou PixBet para fazer suas apostas online.

Afinal, mesmo tendo vencido, a PixBet não é um site de apostas ruim. Aliás, a plataforma está dentre os melhores sites para fazer apostas esportivas do mercado. Ou seja, a Betano somente se destaca por alguns aspectos na comparação direta entre as duas operadoras.

Ademais, é também importante lembrar que se cadastrar nos dois sites, lhe permitirá ter o melhor das duas plataformas de apostas.