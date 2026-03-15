Palpite Cruzeiro x Vasco- Campeonato-Brasileiro - 15/03/2026

Confira os palpites Cruzeiro x Vasco para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (15), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Vasco se enfrentam no Mineirão em um confronto importante para as duas equipes neste início de Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais que vivem momentos diferentes na competição. Enquanto a Raposa tenta reagir para deixar a última posição da tabela, o Cruzmaltino chega mais confiante após um resultado expressivo na última rodada.

O Cruzeiro vive uma situação delicada no campeonato. Lanterna com apenas dois pontos, a equipe ainda não venceu nas cinco primeiras rodadas. Até aqui, são dois empates e três derrotas, com quatro gols marcados e 11 sofridos, números que mostram as dificuldades enfrentadas pelo time neste início de competição.

O resultado deste domingo também pode ser decisivo para o futuro do técnico Tite no comando da equipe. Na última partida, derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã.

O Vasco chega ao confronto em um momento mais positivo após a estreia de Renato Gaúcho no comando da equipe. O Cruzmaltino venceu o Palmeiras de virada por 2 a 1 na última rodada, resultado que tirou o time da zona de rebaixamento. Atualmente em 15º lugar com quatro pontos, o Vasco soma cinco gols marcados e sete sofridos no Brasileirão.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Vasco

Cruzeiro: Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno, Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Christian e Matheus Pereira, Kaio Jorge

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton, Thiago Mendes, Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê, Johan Rojas, Andrés Gómez e David

Vasco pode aproveitar momento mais positivo

A vitória sobre o Palmeiras deu novo ânimo ao Vasco e aumentou a confiança do elenco neste início de trabalho de Renato Gaúcho. A equipe mostrou capacidade de reação e conseguiu um resultado importante diante de um adversário forte.

O Cruzeiro, por outro lado, ainda busca encontrar estabilidade na competição e chega pressionado pela posição na tabela. Mesmo atuando no Mineirão, o momento das equipes pode pesar no confronto, aumentando as chances de o Vasco conquistar um resultado positivo.

Palpite 1 para Cruzeiro x Vasco: Vasco vence, com odds de 4.50 na bet365

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Confronto pode ter poucos escanteios

A tendência é de um jogo mais equilibrado e com certa cautela das duas equipes. O

Cruzeiro precisa pontuar para reagir no campeonato, enquanto o Vasco deve adotar uma postura mais estratégica atuando fora de casa.

Quando as equipes priorizam organização defensiva e disputas concentradas no meio-campo, o número de jogadas de linha de fundo costuma diminuir. Esse tipo de dinâmica normalmente reduz a quantidade de escanteios ao longo da partida.

Palpite 2 para Cruzeiro x Vasco: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 3.00 na bet365

Ataques podem encontrar oportunidades

Mesmo com o equilíbrio esperado, as duas equipes possuem jogadores capazes de criar oportunidades ofensivas. O Cruzeiro precisa buscar o resultado em casa e deve assumir mais riscos ao longo da partida.

O Vasco, por sua vez, mostrou eficiência ofensiva na última rodada e pode explorar espaços em contra-ataques. Caso o jogo fique mais aberto em determinados momentos, existe uma boa possibilidade de ambos os times conseguirem balançar as redes.