O código promocional Novibet válido em agosto de 2026 é NOVIGOAL. Insira-o no campo "Código Promocional" no registro para acessar promoções como Aposte e Ganhe R$ 50, R$20 ao apostar pelo app e mais.

A Novibet opera no Brasil com licença, autorizada pela Portaria SPA/MF nº 249/2025, e tem saques via Pix processados em até 2 minutos.

Qual é o código promocional da Novibet hoje?

O código da Novibet hoje é NOVIGOAL, verificado e testado pela Goal em agosto de 2026.

Você pode ativar qualquer bônus da plataforma ao usar o código da Novibet e concluir a verificação de identidade.

Dúvida Resposta Qual é o código promocional Novibet? O código promocional Novibet é NOVIGOAL Onde inserir o código? No campo "Código Promocional" durante o registro na plataforma Qual é a validade do código promocional Novibet? O cupom é válido em agosto de 2026 Quais as vantagens do código? Acesso a ofertas como Pagamento Antecipado, Super Odds, Combinadas Turbinadas e Golden Sub Qual o depósito mínimo? R$ 10 Posso usar mais de uma vez? Não. O código é exclusivo para o primeiro cadastro e limitado a um uso por CPF.

Como se cadastrar na Novibet com o código de indicação NOVIGOAL em 2026?

Criar um cadastro na Novibet é um processo simples e rápido. Além disso, você tem a oportunidade de inserir o código promocional Novibet NOVIGOAL.

Mas, se você ainda está em dúvida sobre como usar o código promocional Novibet, siga esse passo a passo para abrir sua conta:

Acesse o site da Novibet e clique em Cadastre-se; Em seguida, informe os seus dados (e-mail, CPF, nacionalidade e celular); Logo depois, escolha uma senha. Ela será usada sempre que você fizer login; Então, insira o código promocional Novibet NOVIGOAL no campo indicado; Por fim, concorde com os termos da plataforma e clique em "Finalizar Cadastro".

Além disso, como parte das exigências da lei das bets, será necessário realizar a verificação da conta. Esse processo consiste no envio de documentos e uma foto que comprove a sua identidade.

Depois de verificar sua identidade, sua conta será ativada e estará pronta para uso. O próximo passo será realizar o login e efetuar seu primeiro depósito para iniciar suas apostas.

A Novibet é um dos sites de apostas legais e está autorizada a operar no Brasil, de acordo com a Lei 14.790/23.

O que posso conseguir com o código promocional Novibet em agosto de 2026?

Verificado por Goal

Ao utilizar o código promocional Novibet, os apostadores podem acessar uma grande variedade de ofertas e promoções.

Veja o que encontramos durante nossas pesquisas:

Oferta Novibet Código promocional Novibet2026 Como funciona 1.Pagamento antecipado NOVIGOAL Receba antes do fim de eventos em futebol e basquete 2. Golden Sub NOVIGOAL Sua aposta continua se o jogador for substituído 3. Combinada Turbinada NOVIGOAL Apostas múltiplas com 3 ou mais seleções recebem bônus progressivos de até 75% nas odds 4. Criador de Apotas Turbinado NOVIGOAL Reivindique bônus de até 50% além de seus ganhos potenciais 5. Combo Criador de Apostas Turbinado NOVIGOAL Aumente seus ganhos potenciais em até 250% 6. Sem Limites NOVIGOAL Negocie diretamente com os traders da Novibet se o seu bilhete atingir o limite máximo de aposta 7. Ninguém perde NOVIGOAL Se você perder por apenas uma partida nas suas apostas acumuladas, a Novibet te reembolsa 8. Aposte e Ganhe NOVIGOAL Receba R$ 50 em Aposta Extra para continuar no jogo 9. Vem pro App NOVIGOAL Ganhe R$20 em aposta extra ao baixar o Novibet app (Android e iOS) e apostar 10. Novibet Club NOVIGOAL Consiga recompensas conforme sobe de nível, podendo chegar a até R$22.200 por mês 11. Roleta de Prêmios NOVIGOAL Gire a roleta de prêmios para concorrer a giros e apostas grátis

Ainda que a maioria dos Novibet bônus sejam focados em apostas em futebol, periodicamente, a casa de apostas também oferece bônus para apostas em basquete, tênis e futebol americano.

Por fim, lembre-se de acessar o site da Novibet para conferir os termos e condições das ofertas.

1. Pagamento Antecipado: Vitória garantida no 2x0

Ao ativar o código promocional Novibet, você garante o lucro antes do apito final. No futebol, se seu time abrir dois gols de vantagem, a aposta é liquidada como ganha instantaneamente. No basquete, o benefício é ativado com uma vantagem de 20 pontos.

2. Golden Sub: Substituição garantida

Sua aposta não "morre" se o jogador sair de campo. Se você apostou em um gol e o atleta for substituído, quem entra assume o palpite. Durante nossa análise, encontramos o recurso disponível para os principais campeonatos, como o Brasileirão, Premier League e La Liga.

3. Combinada Turbinada: Até 250% de bônus

Potencialize suas múltiplas com bônus que chegam a R$100 mil. Basta montar um bilhete com 3 ou mais seleções (odds mínimas de 1.30). Quanto mais jogos você adicionar, maior será a porcentagem extra sobre o seu lucro.

4. Criador de Apostas Turbinado: Turbine seus ganhos em até 50%

Turbine seus palpites personalizados em até 50%. Selecione 3 ou mais mercados com o ícone "🚀" no Criador de Apostas. Se os requisitos de odds forem atingidos, o bônus é creditado automaticamente sobre os ganhos. Nesta oferta, o pagamento máximo de bônus também é de até R$100 mil.

5. Combo Criador de Apostas: Aumente seus ganhos em até 250%

Combine até 20 mercados personalizados em um único bilhete para buscar um aumento de 250%. Você pode misturar seleções ao vivo e pré-jogo (odds mínimas de 1.30), com um limite total de 30 escolhas por cupom.

6. Sem Limites: Negocie com os traders da Novibet

Se sua aposta exceder o limite da casa, você pode negociar o valor diretamente com os traders da Novibet. A resposta chega em até 2 minutos, permitindo aceitar o teto máximo, sugerir um valor ou ir para o "tudo ou nada".

7. Ninguém Perde: Reembolso de até R$50 em acumuladas

Uma rede de segurança para suas múltiplas. Se você errar apenas um jogo em um bilhete acumulado, a Novibet devolve o valor apostado (até R$50). Válido para seleções com odds mínimas de 1.65.

8. Aposte e Ganhe: R$50 de aposta extra

Gere mais valor com o seu volume de jogo. Ao apostar R$100 em mercados com odds de 2.0 ou mais, você recebe R$50 em Aposta Extra. Válido para palpites simples, múltiplos ou criados, tanto no pré-jogo quanto ao vivo.

9. Vem pro App: Baixe e ganhe R$ 20 em Aposta Extra

Baixe o app oficial da Novibet para Android e iOS e garanta uma vantagem exclusiva. Ao realizar sua primeira aposta de R$20 via aplicativo (odds mínimas de 1.5), você ganha R$20 em Aposta Extra para usar no esporte que preferir.

10. Novibet Club: Fidelidade recompensada

O programa de fidelidade oferece prêmios em dinheiro sem requisitos de apostas (rollover). Acumule pontos jogando no cassino e suba de nível. O plano VIP paga até R$3 mil, enquanto o Premium chega a R$22 mil em recompensas sacáveis.

11. Roleta de Prêmios: Presentes diários

Teste sua sorte gratuitamente todos os dias. Basta girar a Roleta de Prêmios para concorrer a apostas grátis, giros em slots e fichas douradas para o cassino ao vivo. Cada jogador tem direito a um giro a cada 24 horas.

O que podemos esperar da Novibet Brasil ao usar o código promocional?

A Novibet se destaca como uma das melhores casas de apostas online no Brasil. Reconhecida por ser confiável e legalizada, a plataforma proporciona uma experiência segura para os apostadores.

Depois de se cadastrar usando o código promocional Novibet, o usuário pode desfrutar de vantagens como:

Facilidade de Cadastro: Processo de inscrição rápido e simples;

Processo de inscrição rápido e simples; Promoções esportivas: Ofertas e benefícios constantes para usuários;

Ofertas e benefícios constantes para usuários; Segurança: Ambiente de apostas protegido e regulamentado;

Ambiente de apostas protegido e regulamentado; Catálogo de apostas: Destaque apostas no futebol europeu;

Destaque apostas no futebol europeu; Atendimento ao Cliente: Suporte eficiente via e-mail e chat ao vivo;

Suporte eficiente via e-mail e chat ao vivo; Apostas Ao Vivo: cobertura para e-sports, basquete e futebol;

cobertura para e-sports, basquete e futebol; App: Novibet app Android e iOS;

Novibet app Android e iOS; Métodos de Pagamento: Saques e depósitos rápidos via PIX.

Dessa forma, a Novibet oferece uma experiência completa ao realizar suas apostas online, tornando cada momento mais emocionante e cheio de oportunidades.

A Novibet é segura? Licença de apostas da plataforma

A Novibet Brasil é uma das casas de apostas legalizadas no país. A plataforma conta com a licença emitida pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). A licença é um dos requisitos da Lei das Bets, a Lei nº 14.790, de 2023.

A Novibet também aparece na lista do Sigap (Sistema de Gestão de Apostas) e atua legalmente no Brasil por meio de sua operadora, a NVBT Gaming LTDA, licenciada conforme a Portaria SPA/MF nº 249, emitida em 07 de fevereiro de 2025.

Além da autorização nacional, a casa de apostas também é regulamentada internacionalmente pela Malta Gaming Authority (MGA), uma das entidades mais respeitadas no mercado global de jogos online.

Como usar o código promocional Novibet no app

É possível usar o código promocional Novibet NOVIGOAL no app. Bem como no site, basta inserir o cupom ao se cadastrar na plataforma para ter acesso a todas as funcionalidades da casa de apostas.

O aplicativo já está disponível para download seguro tanto na Google Play Store quanto na App Store, ou seja, para Android e iOS.

Essa funcionalidade garante uma experiência de apostas ágil e prática diretamente do seu dispositivo móvel.

Confira também nossa seleção completa com os melhores apps de apostas do Brasil.

Como fazer o primeiro depósito na Novibet usando o código de indicação NOVIGOAL?

Com a implementação da Lei das Bets, as casas de apostas deixaram de aceitar depósitos por meio de cartão de crédito. Dessa forma, as transferências via Pix tornaram-se a principal opção disponível para os usuários que desejam realizar suas transações de forma rápida e eficiente.

Essa modalidade de pagamento oferece uma experiência ágil, permitindo que os apostadores realizem depósitos em questão de minutos, sem complicações.

Além disso, a segurança das transações é uma prioridade, garantindo que os dados dos usuários estejam protegidos.

Assim, o Pix se estabelece como uma escolha conveniente e segura para quem aposta na Novibet.

Método de pagamento Valor mínimo Tempo de processamento PIX R$ 10 Instantâneo

Quais são as melhores estratégias para apostar na Novibet com o código promocional?

Depois de finalizar o seu cadastro com o código promocional Novibet e efetuar o primeiro depósito, você estará pronto para começar suas apostas online.

A Novibet oferece uma ampla gama de eventos esportivos e mercados para que os apostadores possam explorar e tirar o máximo proveito de suas experiências de apostas.

Com opções que vão desde os esportes mais populares até eventos menos tradicionais, há sempre algo interessante para apostar. A plataforma é projetada para atender a todos os tipos de apostadores, permitindo que você encontre as melhores oportunidades e maximize seus ganhos.

Na Novibet você tem a oportunidade de realizar tanto apostas simples quanto múltiplas, oferecendo flexibilidade na hora de escolher suas apostas. Além disso, você poderá aproveitar uma variedade de Novibet bônus para diversificar suas apostas.

Apostas simples

Essas são as opções mais comuns entre os apostadores. Nessa modalidade, o jogador escolhe um evento esportivo específico, seleciona um mercado de sua preferência e realiza uma aposta única.

Por exemplo, em um jogo do Campeonato Paulista, é possível apostar na vitória do time visitante em relação ao time da casa em uma partida específica. Além disso, o empate também pode ser uma escolha válida.

Apostas combinadas

Esta modalidade envolve a combinação de pelo menos dois jogos em um único bilhete de apostas. O apostador tem a liberdade de incluir partidas de diferentes competições, como Campeonato Gaúcho, Campeonato Catarinense e Campeonato Baiano, entre outras.

Para que a aposta múltipla seja considerada vencedora, é fundamental que todos os resultados previstos no bilhete sejam corretos, tornando essa opção mais desafiadora, mas com um potencial de retorno mais elevado.

Mercados de apostas disponíveis na Novibet

Dentro de um evento esportivo, a Novibet oferece aos seus clientes uma ampla variedade de mercados de apostas.

Tomando o basquete como exemplo, algumas das opções disponíveis são:

Resultado Final;

Total de Pontos;

Intervalos;.

Melhor Marcador;

Handicap.

Essas opções diversificadas permitem que os apostadores explorem diferentes estratégias e aumentem suas chances de sucesso nas apostas.

Avaliação geral e conclusão sobre o código promocional Novibet

Uma das grandes vantagens apostar em futebol na Novibet são as promoções oferecidas, incluindo o uso do código promocional Novibet e os bônus exclusivos da plataforma.

Entre as ofertas disponíveis, destacam-se as odds turbinadas para eventos selecionados, proporcionando odds mais altas e aumentando os ganhos potenciais.

Além disso, os usuários podem aproveitar apostas grátis e promoções especiais durante competições de grande destaque, como a Serie A Italiana e a La Liga, tornando a experiência ainda mais atrativa.

Essas promoções enriquecem a experiência de apostas, oferecendo oportunidades adicionais para aproveitar os recursos da casa. Com essas condições favoráveis, a Novibet jogos se destaca como uma excelente escolha para os apostadores apaixonados por futebol.

✅ Vantagens ❌ Desvantagens Promoções esportivas variadas Opções restritas de métodos de pagamento Ótima variedade em jogos de cassino Menor presença internacional Licenciado no Brasil e pela Malta Gaming Authority (MGA) Promoções focadas em futebol Cobertura de apostas ao vivo Depósito mínimo pode ser considerado alto Atendimento ao cliente eficiente Interface amigável

Perguntas frequentes sobre o código promocional Novibet

Ficou com alguma dúvida sobre o código promocional Novibet ou algum outro recurso da casa de apostas? Consulte as perguntas frequentes dos apostadores e suas respectivas respostas abaixo.

Qual é o código promocional da Novibet hoje?

O código promocional Novibet para agosto de 2026 é NOVIGOAL. Insira no cadastro , no campo "Código Promocional", para ter acesso a apostas extras de até R$50, a aposta combinada turbinada com até 75% de bônus, cashback de até 10% e vantagens em cassino, como giros extras e cashback.

Como colocar o código Novibet?

Para usar o código promocional Novibet, basta inserir NOVIGOAL no campo "Código promocional" no formulário de cadastro na casa de apostas. O processo de ativação do código promocional Novibet é rápido e fácil. Com isso, aproveite apostas extras de até R$50, combinadas com bônus e vantagens em cassino, como giros extras e cashback.

Como pegar bônus da Novibet?

Para pegar as promoções da Novibet, é preciso realizar seu cadastro. A Novibet conta com uma aba de promoções esportivas com ofertas para apostas em futebol, tênis e basquete. As promoções e bônus ficam disponíveis para os apostadores cadastrados na casa de apostas com o código NOVIGOAL.

A Novibet é uma plataforma segura para apostar?

Sim, a Novibet é licenciada e opera de acordo com as regulamentações do Governo Federal, garantindo segurança para os usuários.

Como usar aposta grátis no Novibet?

Há diferentes maneiras de conseguir aposta grátis na Novibet. Você pode ter R$20 de aposta extra ao baixar o app Novibet, pode ter R$50 de aposta extra com a promoção Aposte & Ganhe, entre outras. Para resgatar o bônus Novibet, basta seguir alguns passos simples no site oficial da casa de apostas, garantindo o acesso às promoções ativas.

O código Novibet funciona no app?

Sim, o código

funciona igualmente no app da Novibet e também deve ser usado durante o registro na plataforma.

Posso usar o código promocional Novibet depois de me cadastrar?

Não. O código promocional Novibet NOVIGOAL só pode ser usado uma única vez, durante o cadastro na plataforma.

+