Substituição+ bet365: saiba como aproveitar a promoção

Entre as novidades da bet365, a casa de apostas lançou a Substituição+, uma funcionalidade que traz uma mudança significativa nas apostas, com uma proteção extra para os mercados de jogador.

Com esta oferta, se o jogador em quem você apostou for substituído, sua aposta será mantida. Ou seja, sua aposta permanece válida e você ainda tem chances de ganhar.

Trata-se de um mercado que os melhores sites de apostas começaram a adicionar ao seu catálogo.

Como funciona a Substituição+ na bet365?

A Substituição+ é um recurso de apostas que se aplica especificamente aos mercados de jogador. A sua particularidade é que, se o jogador em que você apostou for substituído durante o jogo, a aposta não é anulada.

Ao contrário, a aposta é transferida automaticamente para o substituto, permanecendo ativa até o final da partida.

Neste caso, a cota inicialmente aceita não sofre alterações, mantendo o mesmo potencial de ganho.

As apostas com Substituição+ podem ser facilmente identificadas dentro da bet365, pois são marcadas com um ícone específico.

Este mercado está disponível tanto para apostas simples quanto múltiplas, e pode ser usado tanto antes do início da partida (pré-jogo) quanto durante o seu andamento (ao vivo).

Entre os mercados incluídos na Substituição bet365, estão, por exemplo: marcador de gol, primeiro marcador, marcar de cabeça, Jogador - Chutes e gol, entre outros.

Termos e Condições da oferta

Para um uso correto da Substituição+, é útil conhecer alguns dos Termos e Condições principais da oferta da bet365. Veja:

Disponibilidade: o mercado está disponível tanto para apostas pré-jogo quanto ao vivo;

o mercado está disponível tanto para apostas pré-jogo quanto ao vivo; Tipo de aposta: pode ser utilizado em apostas simples ou múltiplas;

pode ser utilizado em apostas simples ou múltiplas; Eventos selecionados: Substituição+ não é aplicável a todos os jogos, mas apenas em eventos selecionados pela bet365;

Substituição+ não é aplicável a todos os jogos, mas apenas em eventos selecionados pela bet365; Requisitos do usuário: é necessário ser um usuário registrado na plataforma da bet365 e ter saldo suficiente para colocar a aposta;

é necessário ser um usuário registrado na plataforma da bet365 e ter saldo suficiente para colocar a aposta; Restrições: se o resultado da sua aposta já tiver sido determinado antes do seu jogador selecionado ser substituído, então a Substituição+ não se aplicará e sua aposta. Além disso, esta oferta não se aplica a casos nos quais uma aposta tenha sido encerrada através da funcionalidade Encerrar Aposta;

se o resultado da sua aposta já tiver sido determinado antes do seu jogador selecionado ser substituído, então a Substituição+ não se aplicará e sua aposta. Além disso, esta oferta não se aplica a casos nos quais uma aposta tenha sido encerrada através da funcionalidade Encerrar Aposta; Exclusões: as apostas sistemáticas não são compatíveis com Substituição+.

Para conferir os T&Cs completos, acesse o site da bet365.

Exemplo de aposta na Substituição+

Para compreender melhor o funcionamento da Substituição+, preparamos a seguir um exemplo prático.

Imaginamos querer apostar na partida Liverpool x Manchester City e desejar apostar em Mohamed Salah como marcador a qualquer momento do jogo: decidimos então utilizar o mercado Substituição+.

Colocando a aposta, ela está ativa em Salah. Durante o decorrer da partida, o treinador decide substituir o atacante egípcio sem que ele tenha marcado, e em seu lugar entra Hugo Ekitike.

Com o mercado Substituição+, a aposta não é perdida, mas é transferida automaticamente para Ekitike. Ou seja, se ele marcar um gol antes do final da partida, a aposta feita inicialmente será considerada vencedora.

Sem o mercado Substituição+, uma vez que Salah saísse do campo, a aposta seria considerada perdida se ele não tivesse marcado.

Prós e contras do mercado Substituição+ na bet365

Como qualquer funcionalidade, a Substituição+ também apresenta vantagens e desvantagens que são importantes de se considerar.

✔️ Vantagens ✖️ Desvantagens Continuidade da aposta: mantém a aposta no jogador mesmo em caso de substituição. Melhoria da experiência: torna a experiência de jogo mais interessante e dinâmica.

torna a experiência de jogo mais interessante e dinâmica. Flexibilidade: disponível tanto em apostas simples quanto em múltiplas.

disponível tanto em apostas simples quanto em múltiplas. Versatilidade: utilizável tanto antes da partida quanto em tempo real. Mercado limitado: está disponível apenas nas apostas dos mercados de jogador. Disponibilidade: pode não ser aplicada a todos os eventos disponíveis na plataforma.

Saiba mais sobre a bet365

A bet365 é uma casa de apostas esportivas online autorizada no Brasil, com licença válida de acordo com a portaria SPA/MF nº 250, de 07 de fevereiro de 2025.

A plataforma se destaca pela sua variedade, que inclui apostas esportivas, cassino e poker. Você pode saber mais na nossa análise da bet365.

Aqui estão mais algumas informações relevantes sobre o operador: