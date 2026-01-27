Substituição+ bet365: saiba como aproveitar a promoção

Entre as novidades da bet365, a casa de apostas lançou a Substituição+, uma funcionalidade que traz uma mudança significativa nas apostas, com uma proteção extra para os mercados de jogador.
Com esta oferta, se o jogador em quem você apostou for substituído, sua aposta será mantida. Ou seja, sua aposta permanece válida e você ainda tem chances de ganhar.
Trata-se de um mercado que os melhores sites de apostas começaram a adicionar ao seu catálogo.👉 Ainda não tem uma conta? Use o código de indicação bet365 para abrir sua conta na casa de apostas e acessar esta e outras ofertas especiais.
Como funciona a Substituição+ na bet365?
A Substituição+ é um recurso de apostas que se aplica especificamente aos mercados de jogador. A sua particularidade é que, se o jogador em que você apostou for substituído durante o jogo, a aposta não é anulada.
Ao contrário, a aposta é transferida automaticamente para o substituto, permanecendo ativa até o final da partida.
Neste caso, a cota inicialmente aceita não sofre alterações, mantendo o mesmo potencial de ganho.
As apostas com Substituição+ podem ser facilmente identificadas dentro da bet365, pois são marcadas com um ícone específico.
Este mercado está disponível tanto para apostas simples quanto múltiplas, e pode ser usado tanto antes do início da partida (pré-jogo) quanto durante o seu andamento (ao vivo).
Entre os mercados incluídos na Substituição bet365, estão, por exemplo: marcador de gol, primeiro marcador, marcar de cabeça, Jogador - Chutes e gol, entre outros.
Imagem: Reprodução/bet365 | Captura de tela feita em 27/01/2026, às 14:30
Termos e Condições da oferta
Para um uso correto da Substituição+, é útil conhecer alguns dos Termos e Condições principais da oferta da bet365. Veja:
- Disponibilidade: o mercado está disponível tanto para apostas pré-jogo quanto ao vivo;
- Tipo de aposta: pode ser utilizado em apostas simples ou múltiplas;
- Eventos selecionados: Substituição+ não é aplicável a todos os jogos, mas apenas em eventos selecionados pela bet365;
- Requisitos do usuário: é necessário ser um usuário registrado na plataforma da bet365 e ter saldo suficiente para colocar a aposta;
- Restrições: se o resultado da sua aposta já tiver sido determinado antes do seu jogador selecionado ser substituído, então a Substituição+ não se aplicará e sua aposta. Além disso, esta oferta não se aplica a casos nos quais uma aposta tenha sido encerrada através da funcionalidade Encerrar Aposta;
- Exclusões: as apostas sistemáticas não são compatíveis com Substituição+.
Para conferir os T&Cs completos, acesse o site da bet365.
Exemplo de aposta na Substituição+
Para compreender melhor o funcionamento da Substituição+, preparamos a seguir um exemplo prático.
Imaginamos querer apostar na partida Liverpool x Manchester City e desejar apostar em Mohamed Salah como marcador a qualquer momento do jogo: decidimos então utilizar o mercado Substituição+.
Colocando a aposta, ela está ativa em Salah. Durante o decorrer da partida, o treinador decide substituir o atacante egípcio sem que ele tenha marcado, e em seu lugar entra Hugo Ekitike.
Com o mercado Substituição+, a aposta não é perdida, mas é transferida automaticamente para Ekitike. Ou seja, se ele marcar um gol antes do final da partida, a aposta feita inicialmente será considerada vencedora.
Sem o mercado Substituição+, uma vez que Salah saísse do campo, a aposta seria considerada perdida se ele não tivesse marcado.
Prós e contras do mercado Substituição+ na bet365
Como qualquer funcionalidade, a Substituição+ também apresenta vantagens e desvantagens que são importantes de se considerar.
|✔️ Vantagens
|✖️ Desvantagens
Saiba mais sobre a bet365
A bet365 é uma casa de apostas esportivas online autorizada no Brasil, com licença válida de acordo com a portaria SPA/MF nº 250, de 07 de fevereiro de 2025.
A plataforma se destaca pela sua variedade, que inclui apostas esportivas, cassino e poker. Você pode saber mais na nossa análise da bet365.
Aqui estão mais algumas informações relevantes sobre o operador:
- ⚽ Esportes e mercados: a bet365 cobre cerca de 41 esportes, com uma ampla gama de opções como futebol, basquete e tênis, além de eSports como League of Legends e StarCraft II.
- 📱 Funcionalidades e produtos: estão disponíveis apostas ao vivo, opções de cashout e a possibilidade de criar bilhetes personalizados com o "Bet Builder".
- 🔥 Iniciativas: entre as ofertas de longo prazo podem ser encontradas opções para esportes, como as cotações aumentadas em eventos específicos.