Nossa equipe criou esse guia para ensinar como fazer um jogo de aposta, se uma casa é confiável e segura.

O jogo de aposta é bastante procurado no Brasil por apostadores iniciantes e experientes. Dessa forma, muitos jogadores ficam em dúvidas sobre quais são as melhores casas de apostas, seus bônus e se são confiáveis.

Jogo de aposta - o que é?

Um jogo de aposta é uma aposta feita utilizando dinheiro real e, em alguns casos, de moedas virtuais, em eventos esportivos que podem acontecer.

A lógica inversa também é válida. Quando um jogador informa um palpite sobre a chance de um evento acontecer e errar, o dinheiro apostado é perdido. Mas como esse valor a ser recebido é calculado?

Um jogo de aposta online geralmente pertence a alguma casas de apostas. Estas informam um número que significa a chance de um evento acontecer e também a cotação a ser ganha.

Onde fazer um jogo de aposta com bônus?

Anteriormente informamos sobre o que é um jogo de aposta. As casas que oferecem apostas online normalmente possuem ofertas de bônus de boas vindas para novos jogadores, promoções diárias e muito mais.

Por isso, as apostas com bônus são bastante procuradas pelos apostadores. Dessa forma, procuramos inserir em nosso artigo algumas casas de apostas que estão oferecendo bônus e promoções. Mais do que isso, também explicamos o que está sendo ofertado.

Acima, apresentamos algumas das casas de apostas que atuam de maneira legal e licenciada no Brasil. Você pode consultá-las e adquirir os bônus de boas vindas e promoções disponíveis e realizar seu jogo de aposta.

Recomendamos que confira as ofertas e bônus de boas vindas nos sites oficiais. Além disso, leia os termos e condições das promoções.

Quais as 10 melhores casas de apostas para fazer um jogo de aposta?

Neste tópico, apresentamos as casas de apostas que mais se destacam no Brasil e oferecem um serviço de qualidade para os apostadores.

Destacamos que consideramos vários aspectos em nossa análise. Desde plataformas fáceis para realizar apostas online para iniciantes até maior diversidade de métodos de pagamento.

Portanto, confira as casas elencadas por nossa equipe:

bet365: Amplamente conhecida e intuitiva

Betfair: Plataforma intuitiva e fácil

Betano: Vários mercados de futebol

KTO: Vários métodos de pagamentos

Sportingbet: Uma das preferidas dos brasileiros

1xbet: Ótima cobertura de futebol

Lance Betting: Novidade no mercado brasileiro

F12.bet: Transferência pix instantânea

Novibet: Bônus para novos clientes

Bet7: Boa experiência para iniciantes

Além disso, informamos que essas plataformas possuem bônus de boas vindas e promoções, conforme a tabela apresentada anteriormente. Dessa forma, confira as melhores casas de apostas que atuam no Brasil e suas respectivas promoções.

Como escolhemos as melhores casas de apostas para fazer um jogo de aposta?

Para elencar as melhores plataformas de apostas online, nossa equipe realizou uma análise subjetiva e também baseada na avaliação dos usuários. Dessa forma, além de considerar o nosso olhar sob a plataforma, também levamos em conta a dos apostadores.

E vários critérios foram analisados, como a segurança, a diversidade de jogos e mercados, o suporte ao cliente, bônus de boas vindas e muito mais. Confira abaixo cada critério avaliado.

Licença e segurança

O primeiro ponto analisado é sobre a segurança que a plataforma oferece aos seus apostados. Esse ponto é fundamental e um dos que orienta a escrita desse guia. Afinal, todo jogador ao fazer um jogo de aposta busca segurança.

Ao realizar cadastro em plataformas de jogo online, é normalmente requisitado que o usuário informe seus dados pessoais e bancários. Por isso, alguns jogadores ficam receosos.

Porém, informamos que as plataformas aqui elencadas são seguras e protegem os dados dos seus apostados. Mais do que isso, essas plataformas possuem sistema de criptografia e também garante a proteção dos dados bancários ao realizar transferências. Mas no que se baseia isso?

Essas plataformas de jogo de aposta possuem licenças que autorizam a sua atuação em vários territórios. Dessa forma, essas casas de apostas são totalmente legais e seguras.

Caso você queira consultar se uma plataforma de jogo de aposta é segura e possui licença, você pode conferir as licenças no site oficial de cada operadora. Normalmente essas licenças são emitidas por órgãos governamentais que definem em qual território podem atuar.

Mas como essas casas conseguem essas licenças? Para esses sites de jogo de aposta conseguirem uma licença para atuação as empresas passam por várias análises e requisitos. Isso significa que a análise sobre a segurança e licença para atuar são feitas constantemente.

Variedade de mercados e jogos

Outro ponto importante é a variedade de mercados e de jogos. Mas o que isso significa? Em uma plataforma de jogo de aposta há várias modalidades de jogos e de possibilidades de mercados de apostas. Dessa forma, selecionamos as casas de apostas que se destacam nesse ponto.

Nos sites de apostas, você pode consultar os jogos esportivos disponíveis. Entre as plataformas escolhidas, elas cobriam várias categorias de esportes. Tais como esportes muito conhecidos no Brasil:

Futebol

Tênis

Basquete

Vôlei

Handebol

E outros.

Além de ter essa diversidade, também preferimos elencar as plataformas de jogo de aposta que cobrem vários campeonatos esportivos. Citamos alguns exemplos, tais como:

Campeonato Brasileiro - Série A e B

Premier League

Champions League

Copinha

Coipa do Brasil

Copa Libertadores

Torneios Femininos

E muito mais.

Dessa forma, os apostadores podem escolher entre os que mais os agrada.

Jogos de cassino e mercados de apostas

Selecionamos também as casas de apostas que possuíam uma maior variedade de jogos de cassino. Sendo assim, entre casas que elencamos a maioria possui o cassino online, cassino ao vivo, jogos próprios, roletas, caça-níquéis e muito mais.

Quando falamos em variedade de mercados, estamos nos referindo as apostas que são possíveis realizar para algum evento. Por exemplo, para eventos esportivos é possível apostar na vitória, no número de escanteios, e várias outras categorias de mercado.

Portanto, esses foram os requisitos que escolhemos para avaliar as melhores casas. Recomendamos que acesse a plataforma que melhor o agradou e confira você mesmo.

Atendimento ao cliente

O suporte ao cliente também é um requisito bastante importante para a análise feita pela nossa equipe. Afinal, todos os apostadores, iniciantes ou experientes, em algum momento podem precisar de atendimento ao realizar apostas no cassino e/ou apostas esportivas.

Dessa forma, escolher plataformas de jogo de aposta esse ponto foi essencial. Por isso, todas as casas de apostas escolhidas possuem meios de atendimento ao cliente e podem solucionar os problemas ou sanar as dúvidas.

Em geral, essas plataformas possuem serviço de atendimento ao cliente durante 24 horas.

Na nossa opinião, a melhor opção é o chat ao vivo.

Além disso, também oferecem bot para dúvidas frequentes e soluções mais rápidas.

Por fim, o e-mail costuma ser o canal para outras mensagens.

Dessa forma, ao acessar alguma dessas plataformas, você pode escolher o que preferir.

Sobre o atendimento ao cliente, também consideramos as avaliações feitas sobre essas plataformas no Reclame Aqui. Fizemos essa análise, por essa plataforma também ser um meio de suporte ao cliente e de solução aos problemas.

Portanto, nesse ponto de análise esses sites do Brasil de jogo de aposta também atenderam os nossos requisitos de avaliação.

Métodos de pagamento

Todos os jogadores que se interessam por jogo de aposta a qualquer momento podem precisar realizar transferências com a plataforma de apostas online.

Por isso, em nossa avaliação as melhores plataformas de apostas esportivas e jogos de cassino, são as que oferecem vários métodos de pagamentos. Mais do que isso, selecionamos as casas de apostas esportivas que também oferecem tempo de transferência menor.

Todas as casas escolhidas possuem o método de pagamento via Pix. Saiba mais no nosso artigo sobre casas de apostas que aceitam PIX. Isso significa que as transferências são rápidas e também em um dos métodos mais utilizados para transferência em todo o Brasil.

Destacamos que, entre a variedade de métodos de pagamento, existem várias especificidades. Isso significa que a depender do método escolhido os valores mínimo e máximo de cada transferência varia.

Além disso, essas casas de jogo de aposta possuem métodos de pagamento variados. Tais como:

Pix

Boleto Bancário

Criptomoedas

Cartão de Crédito

Carteiras Digitais

E muito mais.

Portanto, essa variedade permite que você possa escolher o que mais o agrada e possibilitar uma experiência aprimorada.

Bônus e promoções

Outro critério muito importante para selecionar essas casas de apostas esportivas e jogos, foram os bônus de boas vindas e promoções disponíveis. Normalmente os jogadores sempre procuram essas ofertas para realizarem suas apostas esportivas e em jogos de cassino.

Destacamos que os bônus de boas vindas são variados a depender de cada plataforma. Porém, essas plataformas oferecem bônus que possibilitam cashback, valor do primeiro depósito de volta em muito mais.

Além disso, os bônus oferecidos para apostas esportivas e para jogos de cassino normalmente são diferentes. Por isso, recomendamos que caso você for utilizar algum bônus de boas vindas, confira os termos da promoção no site oficial do jogo de aposta escolhido.

Informamos, também, ques nem todas promoções e ofertas de boas-vindas não são obrigatórias. Isso significa que você pode usá-las só se julgar interessante para você e se concordar com os termos e condições de uso.

Portanto, concluímos que todas as plataformas escolhidas as melhores do Brasil, possuem bônus e promoções para seus usuários. Incluindo jogadores iniciantes e jogadores experientes que podem utilizar de ofertas semanais. Veja mais no nosso artigo sobre melhores sites de apostas com bônus.

O que são odds em jogo de aposta?

A cotação/probabilidade de uma aposta é conhecida no mundo de jogo de aposta como “odds”.

Por exemplo, se alguma aposta esportiva possuir uma odd de 2.0 na vitória do Grêmio x Palmeiras, o que isso significa? Significa que a casa de apostas está estimando que o Imortal Tricolor possui 50% de chance de vencer o Porco.

Dessa forma, os apostadores que acreditarem que o Grêmio tem 50% de chance de vencer, podem realizar uma apostas esportivas.

Um jogo de aposta não é restrito apenas a eventos do futebol, há também outras modalidades. Dependendo da casa de apostas escolhida, você pode realizar apostas online em eventos do Basquete, Voleibol, Tênis, Handebol e muito mais.

Mais do que isso, caso você se interesse por outros eventos e queira realizar um jogo de aposta, também é possível. A maioria das plataformas de apostas online, oferecem jogos de cassino e várias modalidades.

Em suma, um jogo de aposta é quando apostadores usam dinheiro real, em casas de apostas, e fazem um palpite sobre a chance de um evento acontecer.

Como fazer um jogo de aposta esportivo?

Se você quer fazer um jogo de aposta na modalidade de apostas esportivas, é simples. Para isso, você pode escolher entre as operadoras que selecionamos:

Você também pode selecionar outras operadoras que confie. Após isso, garanta que está acessando o site oficial da plataforma e não sites similares.

Escolhida a operadora para sua aposta esportiva, você pode escolher a modalidade do esporte. Isso significa que você pode escolher entre o Futebol, Tênis, Vôlei e muito mais. Caso você goste de futebol, você pode escolher essa modalidade e realizar suas apostas em jogos que você assiste.

Sobre a cobertura do evento, não se preocupe. As plataformas escolhidas possuem opções de apostas esportivas nos principais campeonatos mundiais e também nos menores.

Escolhida a plataforma de jogo de aposta, a modalidade do esporte e o campeonato, fica mais simples ainda.

Após isso você pode conferir as odds que deseja realizar sua aposta esportiva, escolher os mercados e jogar. Informamos que é importante você conferir as odds que deseja apostar, pois são elas que determinam o valor a ser ganho na aposta.

Mas, já adiantamos que as casas de apostas mencionadas possuem odds na média do mercado. Você pode conferir no site ou em comparadores da sua escolha. Além disso, você também pode usar um bônus de boas vindas.

Todos esses sites de jogo de aposta possuem um site interativo, de fácil manuseio. Dessa forma, a partir do site você pode filtrar por “Apostas Esportivas” e escolher de acordo com suas preferências.

Recomendamos conferir os termos do site de aposta escolhido, praticar as apostas com responsabilidade.

Qual é o melhor jogo de aposta esportivo?

Quando analisamos os jogos de apostas esportivas, não é possível elencar apenas um como o melhor. Pois se trata de uma categoria com muitos esportes. Dessa forma, iremos avaliar os esportes mais populares entre os jogadores de apostas esportivas.

Estamos no Brasil, dessa forma, não podíamos deixar de começar pelo futebol que é o esporte mais acompanhado no país. Além de ser o esporte mais conhecido no Brasil, o futebol também lidera o número de apostas online nos sites de jogo de aposta.

Em geral, o futebol é o esporte que possui a maior quantidade de opções de palpites para realizar em uma aposta esportiva. Por exemplo, você pode apostar em qual equipe fará o próximo gol, o intervalo de tempo em que uma equipe marcará o gol e muito mais.

Isso significa uma variedade de mercado. Dessa forma você pode escolher qual a aposta irá realizar. Mais do que isso, você também pode escolher entre eventos futuros e eventos ao vivo.

Além disso, para o futebol, você pode escolher o campeonato que prefere, sendo assim, você pode ajustar entre o seu gosto e a sua aposta. Os mercados cobertos por as plataformas mencionadas neste artigo, incluem dos mais variados campeonatos.

Por exemplo, o Brasileirão, da América Latina e outras ligas menos conhecidas.

Além do futebol, outro esporte que lidera no ranking das casas de apostas que atuam no Brasil, é o tênis. Dessa forma, você também pode realizar apostas esportivas nessa modalidade. O tênis possui jogos o ano inteiro e uma temporada cheia, sendo assim, é possível realizar muitas apostas.

O terceiro mais procurado no Brasil é o basquete. Dessa forma, se estiver em sintonia com seu gosto, você pode acessar os sites de jogo de aposta e apostar na NBA e outros campeonatos.

Como fazer um jogo de aposta cassino?

Para realizar um jogo de aposta no cassino, você pode consultar o menu da casa de apostas escolhida e selecionar a modalidade “Cassino”. As plataformas de jogo de aposta possuem esses menus de filtro para que o jogador possa selecionar sua modalidade de jogo preferida.

Portanto, nossa equipe realizou esse guia para te apresentarmos como realizar as apostas em jogos de cassino. Primeiro, destacamos que as plataformas de apostas normalmente oferecem duas formas de jogos de cassino. Os jogos tradicionais de cassino e o cassino ao vivo.

Relembramos que nos menus das plataformas, você pode acessar a categoria escolhida. Dentro dessa modalidade, há vários jogos. Por isso, recomendamos que você leia as regras dos jogos e como jogá-los.

Após compreender as regras do jogo que você escolheu, você pode informar o valor que deseja apostar e jogar.

Para realizar apostas ao vivo no cassino, você deve filtrar em “Cassino ao vivo” e escolher entre os jogos disponíveis para o formato ao vivo. Em seguida você escolhe um jogo, leia as instruções, informe o valor e realize sua aposta.

Portanto, recomendamos que leia as instruções de cada jogo antes de realizar suas apostas e sempre pratique a aposta responsável. Para isso, algumas plataformas possuem funções que permitem o jogador limitar o valor semanal de depósito.

Qual é o melhor jogo de aposta cassino?

Essa é uma questão subjetiva, ou seja, depende do seu gosto por jogos de cassino e os que você se sente confiante para apostar. Por isso, para te ajudar, nesse tópico elencaremos os jogos de cassino mais populares entre os apostadores.

Várias são as modalidades de jogos de cassino disponíveis e populares nas casas de apostas. Variam entre jogos próprios da empresa, jogos populares, caça-níquéis, roleta, pôquer e muito mais.

Perguntas frequentes - Jogo de aposta

Já te apresentamos o que é um jogo de aposta, como realizar apostas esportivas e no cassino, as melhores casas e muito mais. Agora te apresentamos as dúvidas frequentes sobre jogo de aposta.

Qual é o melhor jogo de aposta?

Conforme apresentamos anteriormente, não é possível definirmos qual é o melhor jogo de aposta, pois isso envolve questões subjetivas. Isso significa que cada jogador de apostas online tem um jogo favorito de acordo com suas preferências.

Para alguns, os melhores jogos são relacionados aos esportes. Porém, dentro dessa categoria existem várias modalidades de esportes diferentes e vários mercados para o jogador escolher.

Entre outros jogadores, o melhor jogo é relacionado ao cassino, mas, dentro do cassino também há vários jogos e modalidades de apostas.

Portanto, selecionamos apenas os jogos mais populares entre os jogadores conforme a busca e apostas feitas. Entre os jogos esportivos, destacamos o futebol, o tênis e o basquete. Já no cassino, o Slots, Crash e outros.

Qual o melhor jogo de aposta para ganhar dinheiro?

Essa é uma pergunta recorrente. Porém, informamos que não existe uma forma recomendada para ganhar dinheiro por meio de jogos de apostas, pois são incertos. Por isso, recomendamos que você pratique a aposta responsável e utilize dos mecanismos para controle de depósitos semanais.

Qual o melhor site de apostas para iniciantes?

Você tem várias opções de plataformas para começar a aposta. Porém, recomendamos as seguintes: Betano, Betfair, KTO, F12.bet etc. Essas plataformas possuem sites de fácil manuseio, ou seja, para um iniciante é fácil encontrar os menus e serviço de atendimento ao cliente. Confira mais no nosso artigo da Betano para iniciantes.

Além disso, também é possível obter bônus de boas vindas ao se cadastrar e realizar o primeiro depósito. Por isso, leia nosso texto que reúne os melhores sites de apostas com bônus.