Confira os palpites RB Bragantino x São Paulo para o confronto em São Paulo, neste domingo (15), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam em Bragança Paulista em um duelo direto entre equipes que começaram bem o Campeonato Brasileiro.

O Massa Bruta tenta manter sua posição entre os primeiros colocados, enquanto o Tricolor chega como líder da competição e busca mais um resultado positivo para sustentar a ponta da tabela.

O RB Bragantino vem de empate fora de casa contra o Grêmio, resultado que manteve a equipe na parte de cima da classificação. O time ocupa atualmente a quinta posição, com duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos disputados.

Até aqui, o Massa Bruta marcou quatro gols e sofreu quatro, mostrando um desempenho equilibrado neste início de campeonato.

O São Paulo vive um momento bastante positivo. Líder do Brasileirão, o Tricolor venceu a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada e segue invicto na competição.

Em cinco jogos, são quatro vitórias e um empate, com oito gols marcados e apenas dois sofridos, números que refletem a consistência da equipe neste começo de temporada.

Prováveis escalações de RB Bragantino x São Paulo

RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Juninho Capixaba, Gabriel, Gustavinho e Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Isidro Pitta;

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda (Alan Franco), Sabino e Enzo Díaz, Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Calleri.

Confronto equilibrado pode terminar sem vencedor

O duelo coloca frente a frente duas equipes que vêm apresentando bom desempenho no campeonato. O RB Bragantino costuma ser competitivo jogando em casa e deve tentar pressionar o São Paulo desde os primeiros minutos.

O Tricolor, por sua vez, vive grande fase e tem mostrado segurança defensiva ao longo da competição.

Com dois times organizados e capazes de competir em alto nível, o cenário aponta para um confronto bastante equilibrado, onde o empate surge como um resultado possível.

Palpite 1 para RB Bragantino x São Paulo: Empate, com odds de 3.10 na Betano

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Ataques pelos lados podem gerar escanteios

A tendência é de um jogo com bastante movimentação ofensiva, principalmente pelas características das duas equipes. O RB Bragantino costuma explorar bastante os lados do campo e gerar cruzamentos constantes na área adversária.

O São Paulo também possui jogadores rápidos que participam bastante das jogadas ofensivas, o que pode aumentar o volume de ataques ao longo da partida. Com essa dinâmica, a quantidade de escanteios tende a crescer durante o confronto.

Palpite 2 para RB Bragantino x São Paulo: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.70 na Betano

Qualidade ofensiva pode aparecer dos dois lados

Mesmo com boas organizações defensivas, RB Bragantino e São Paulo possuem jogadores capazes de criar oportunidades importantes ao longo do jogo. O Massa Bruta costuma ser agressivo quando atua diante de sua torcida.

O São Paulo, por sua vez, tem mostrado eficiência no ataque e chega embalado pela sequência de bons resultados. Em um confronto aberto em determinados momentos, existe uma boa possibilidade de ambas as equipes conseguirem balançar as redes.