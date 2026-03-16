Palpite Chapecoense x Grêmio- Campeonato-Brasileiro - 16/03/2026

Confira os palpites Chapecoense x Grêmio para o confronto em Chapecó, nesta segunda (16), às 20h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Chapecoense e Grêmio se enfrentam na Arena Condá em um duelo que pode aproximar uma das equipes da parte de cima da tabela neste início de Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente dois times que ainda buscam maior regularidade na competição, mas que demonstram capacidade de competir em jogos equilibrados.

A Chapecoense chega ao confronto após derrota fora de casa para o São Paulo por 2 a 0 na última rodada. Mesmo assim, o início de Brasileirão da equipe catarinense é relativamente positivo. O time ocupa a 12ª colocação, com uma vitória, dois empates e uma derrota em quatro partidas. Os números ofensivos chamam atenção: já são oito gols marcados e seis sofridos, o que mostra uma equipe que participa de jogos movimentados.

O Grêmio, por sua vez, vem de empate em casa contra o RB Bragantino e aparece atualmente na 10ª posição da tabela. Em seis jogos disputados no Brasileirão, o Imortal soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. O time tem apresentado jogos bastante abertos na competição, com nove gols marcados e nove sofridos até aqui.

Prováveis escalações de Chapecoense x Grêmio

Chapecoense: Léo Vieira, Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Higor Meritão (Bruno Leonardo), Camilo Reijers e Giovanni Augusto, Ítalo e Neto Pessoa

Grêmio: Weverton, Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon, Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu, Carlos Vinicius

Equilíbrio pode marcar o duelo na Arena Condá

O confronto reúne duas equipes que vivem momentos parecidos na competição e que ainda buscam maior estabilidade no Brasileirão. Jogando em casa, a Chapecoense tende a assumir uma postura mais agressiva, tentando aproveitar o apoio da torcida.

O Grêmio, por sua vez, possui qualidade ofensiva e costuma competir bem mesmo atuando fora de casa. Com dois times capazes de alternar bons momentos durante a partida, o cenário aponta para um duelo equilibrado, onde o empate surge como um resultado bastante possível.

Palpite 1 para Chapecoense x Grêmio: Empate, com odds de 3.25 na bet365

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Confronto pode ter jogo limpo disciplinarmente

Mesmo sendo uma partida importante para as duas equipes, o duelo não apresenta um histórico recente de confrontos excessivamente duros. Tanto Chapecoense quanto Grêmio costumam priorizar organização tática e disputas mais equilibradas no meio-campo.

Quando o jogo segue um ritmo mais técnico e menos truncado, o número de faltas mais duras tende a diminuir. Nesse cenário, existe uma boa possibilidade de o árbitro distribuir poucos cartões ao longo da partida.

Palpite 2 para Chapecoense x Grêmio: Menos de 4.5 cartões no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Ataques podem balançar as redes

Os números ofensivos das duas equipes no Brasileirão indicam jogos com participação ativa dos ataques. A Chapecoense já marcou oito gols em quatro partidas, mostrando que consegue criar oportunidades mesmo contra adversários fortes.

O Grêmio também tem participado de confrontos movimentados na competição, com nove gols marcados e nove sofridos até aqui. Com duas equipes que costumam se expor em determinados momentos do jogo, existe uma boa possibilidade de ambos os lados encontrarem o caminho das redes.