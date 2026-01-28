O Desafio de 6 Placares da bet365 é um bolão gratuito para os apostadores da plataforma. Com ele, você pode ganhar recompensas em dinheiro e Créditos de Aposta ao prever o resultado de partidas de futebol selecionadas.
Disponível para usuários que se registraram na bet365 e tiveram atividades anteriores, o desafio testa os conhecimentos e a intuição dos apostadores.
👉 Ainda não tem uma conta? Use o código de indicação bet365 para abrir sua conta na casa de apostas e acessar esta e outras ofertas especiais.
Como o Desafio de 6 Placares bet365 funciona?
A promoção de Desafio de 6 Placares bet365 é simples: preveja o resultado de seis partidas para ganhar prêmios.
Veja como os prêmios são divididos na prática:
|Quantidade de placares corretos
|Premiação
|2 placares corretos
|R$ 10 em Créditos de Aposta
|3 placares corretos
|R$ 25 em Créditos de Aposta
|4 placares corretos
|Parte de R$ 20.000
|5 placares corretos
|Parte de R$ 50.000
|6 placares corretos
|Parte de R$ 1.000.000
Promoção Desafio de 6 Placares bet365: Como participar
Participar da oferta é simples e rápido, basta ter um bet365 cadastro e saldo disponível.
Veja, portanto, como participar:
- Faça login na sua conta bet365 ou crie uma se você for um novo usuário;
- Vá para a página do Desafio de 6 Placares, que pode ser acessada através da aba Esportes ou Promoções, ou selecionando Futebol no menu à esquerda e depois abrindo a seção Jogos Gratuitos;
- Insira suas previsões de placar para as seis partidas destacadas;
- Depois de fazer suas escolhas, clique em "Salvar Previsões".
Imagem: Reprodução/bet365 | Captura de tela feita em 28/01/2026, às 15:00
Termos e Condições da oferta
O Desafio de 6 Placares da bet365 oferece aos apostadores a chance de ganhar até uma parte de R$1.000.000. Ou seja, os apostadores que selecionarem os palpites corretos dividem os prêmios correspondentes.
O jogo gratuito desafia os apostadores a preverem corretamente seis resultados, mas tem seus próprios Termos e Condições.
Confira alguns deles a seguir:
- Apenas uma entrada por pessoa é permitida para cada rodada do Desafio de 6 Placares em um jogo semanal;
- Previsões realizadas podem ser editadas antes do início da partida;
- As partidas incluídas em cada rodada do Desafio de 6 Placares serão determinadas exclusivamente pela bet365;
- Os resultados serão baseados no mercado Resultado Correto (90 minutos de jogo);
- Cada recompensa individual exibida é a máxima disponível, com base em um único vencedor, e será reduzida no caso de uma recompensa acumulada compartilhada.
Acesse o site da bet365 para conferir os T&Cs completos.
Desafio de 6 Placares bet365: exemplo da promoção na prática
Durante as rodadas do Campeonato Brasileiro, é comum que seis partidas da rodada sejam selecionadas para compor o desafio gratuito dos 6 placares.
Um exemplo hipotético seria:
- Flamengo 2 x 1 Atlético-MG
- Palmeiras 1 x 0 Bahia
- Corinthians 1 x 1 Grêmio
- São Paulo 2 x 0 Fortaleza
- Internacional 3 x 1 Vasco
- Fluminense 0 x 1 Cruzeiro
Os apostadores podem editar suas previsões até o pontapé inicial. Assim, é possível se adaptar a lesões de última hora e notícias sobre o time, ou a uma simples mudança de opinião.
Se todas as seis pontuações estiverem corretas, o apostador tem direito a uma parte de R$1.000.000.
Se quatro pontuações forem acertadas corretamente, o apostador ganha uma parte de R$ 20.000 - e assim por diante, de acordo com a tabela apresentada neste guia.
Os apostadores que não conseguirem prever um único resultado não receberão prêmio.
O prêmio em dinheiro permanece o mesmo, independentemente de vários favoritos ou azarões terem sido apoiados. Portanto, na maioria das partidas, é estratégico selecionar a pontuação que as casas de apostas consideram mais provável.