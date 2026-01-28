O Desafio de 6 Placares da bet365 é um bolão gratuito para os apostadores da plataforma. Com ele, você pode ganhar recompensas em dinheiro e Créditos de Aposta ao prever o resultado de partidas de futebol selecionadas.

Disponível para usuários que se registraram na bet365 e tiveram atividades anteriores, o desafio testa os conhecimentos e a intuição dos apostadores.

Como o Desafio de 6 Placares bet365 funciona?

A promoção de Desafio de 6 Placares bet365 é simples: preveja o resultado de seis partidas para ganhar prêmios.

Veja como os prêmios são divididos na prática:

Quantidade de placares corretos Premiação 2 placares corretos R$ 10 em Créditos de Aposta 3 placares corretos R$ 25 em Créditos de Aposta 4 placares corretos Parte de R$ 20.000 5 placares corretos Parte de R$ 50.000 6 placares corretos Parte de R$ 1.000.000

Promoção Desafio de 6 Placares bet365: Como participar

Participar da oferta é simples e rápido, basta ter um bet365 cadastro e saldo disponível.

Veja, portanto, como participar:

Faça login na sua conta bet365 ou crie uma se você for um novo usuário; Vá para a página do Desafio de 6 Placares, que pode ser acessada através da aba Esportes ou Promoções, ou selecionando Futebol no menu à esquerda e depois abrindo a seção Jogos Gratuitos; Insira suas previsões de placar para as seis partidas destacadas; Depois de fazer suas escolhas, clique em "Salvar Previsões".

Termos e Condições da oferta

O Desafio de 6 Placares da bet365 oferece aos apostadores a chance de ganhar até uma parte de R$1.000.000. Ou seja, os apostadores que selecionarem os palpites corretos dividem os prêmios correspondentes.

O jogo gratuito desafia os apostadores a preverem corretamente seis resultados, mas tem seus próprios Termos e Condições.

Confira alguns deles a seguir:

Apenas uma entrada por pessoa é permitida para cada rodada do Desafio de 6 Placares em um jogo semanal;

Previsões realizadas podem ser editadas antes do início da partida;

As partidas incluídas em cada rodada do Desafio de 6 Placares serão determinadas exclusivamente pela bet365;

Os resultados serão baseados no mercado Resultado Correto (90 minutos de jogo);

Cada recompensa individual exibida é a máxima disponível, com base em um único vencedor, e será reduzida no caso de uma recompensa acumulada compartilhada.

Acesse o site da bet365 para conferir os T&Cs completos.

Desafio de 6 Placares bet365: exemplo da promoção na prática

Durante as rodadas do Campeonato Brasileiro, é comum que seis partidas da rodada sejam selecionadas para compor o desafio gratuito dos 6 placares.

Um exemplo hipotético seria:

Flamengo 2 x 1 Atlético-MG

Palmeiras 1 x 0 Bahia

Corinthians 1 x 1 Grêmio

São Paulo 2 x 0 Fortaleza

Internacional 3 x 1 Vasco

Fluminense 0 x 1 Cruzeiro

Os apostadores podem editar suas previsões até o pontapé inicial. Assim, é possível se adaptar a lesões de última hora e notícias sobre o time, ou a uma simples mudança de opinião.

Se todas as seis pontuações estiverem corretas, o apostador tem direito a uma parte de R$1.000.000.

Se quatro pontuações forem acertadas corretamente, o apostador ganha uma parte de R$ 20.000 - e assim por diante, de acordo com a tabela apresentada neste guia.

Os apostadores que não conseguirem prever um único resultado não receberão prêmio.

O prêmio em dinheiro permanece o mesmo, independentemente de vários favoritos ou azarões terem sido apoiados. Portanto, na maioria das partidas, é estratégico selecionar a pontuação que as casas de apostas consideram mais provável.