Roma-Genoa gara degli addii: per Burdisso l'ultima in rossoblù

La partita contro la Roma sarà per Burdisso l'ultima in cui vestirà la maglia del Genoa: l'argentino ha deciso di avviarsi su strade nuove.

La partita in programma all'Olimpico domenica fra Roma e Genoa è attesissima in quanto, oltre alla lotta per il secondo posto che riguarda i giallorossi, sarà l'ultimo palcoscenico di Francesco Totti, che chiuderà la sua carriera agonistica alla Roma, e con tutta probabilità appenderà del tutto gli scarpini al chiodo.

Roma-Genoa sarà, però, teatro anche di un altro addio: quello di Nicolas Burdisso al Genoa. Dopo tre stagioni e mezzo in rossoblù, il difensore argentino, che tra l'altro prima dell'approdo a Genova aveva vestito per quattro stagioni e mezzo proprio la maglia dei giallorossi capitolini, chiuderà la sua avventura col Grifone.

Di Burdisso ha parlato quest'oggi anche il tecnico genoano Ivan Juric, esonerato a febbraio e richiamato ad aprile, che ha così tessuto le lodi del 36enne capitano rossoblù. "C'erano tante voci di problemi tra me e lui - ha affermato Juric ai microfoni dell'Ansa - e invece si è dimostrato un grandissimo capitano. Anche nei momenti di grande difficoltà non ha mai mollato ma ha dato sempre tutto. In questi anni ha dato tanto al Genoa".

"Io sinceramente volevo che rimanesse ancora a lavorare con me - ha proseguito Juric - ma lui ha deciso di no e ha scelto altre strade. Mi dispiace molto, ha preso questa decisione e ne è convinto; secondo me dobbiamo solo ringraziarlo per tutto quello che ha dato almeno a me in questo anno e a Gasperini, sia come prestazioni che a livello umano".

Raggiunta la salvezza nelle ultime giornate, il Genoa sta lavorando sul mercato per ricostruire la squadra... "Abbiamo cominciato a lavorare - ha spiegato Juric - perché ci sono tanti giocatori come Burdisso che smettono o quelli in prestito e c'è da ricostruire tanto. Cerchiamo giocatori giusti che siano prima ancora uomini giusti".