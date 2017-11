Goal Economy - Il Milan e le perplessità della UEFA sul voluntary agreement

Marco Bellinazzo de "Il sole-24 ore" ci spiega perchè le perplessità della UEFA sulla richiesta di "voluntary agreement" del Milan sono fondate.

La Uefa è orientata a respingere la richiesta del Milan di un accordo preventivo sul fair play finanziario. La decisione anticipata dal quotidiano spagnolo Marca trova conferme negli ambienti rossoneri. Rispetto alle anticipazioni di Marca, tuttavia, occorre fare alcune precisazioni.

La decisione di non concedere il voluntary agreement è dipesa dalla difficoltà di soppesare l’andamento dei ricavi supposto dalla dirigenza rossonera nel nuovo piano, ma soprattutto dai dubbi della Uefa sulla proprietà cinese. Tra le trenta domande sottoposte alla delegazione guidata dall’ad Marco Fassone il comitato Uefa ne ha dedicate, infatti, molte alla consistenza del patrimonio di Yonghong Li e alla sua capacità di assicurare continuità al progetto societario. Le risposte ottenute non hanno rassicurato evidentemente i giudici di Nyon. L'inchiesta del New York Times sull’impero minerario di Yonghong Li, che secondo il quotidiano statunitense non apparterrebbe al patron rossonero, ha ingrandito le perplessità.

La Uefa dal punto di vista politico non intende legittimare, sia pure indirettamente, una proprietà di cui non si fida al 100%. E c’è chi si domanda come sia stato possibile per le istituzioni calcistiche italiane accettare senza muovere alcun rilievo un simile passaggio societario. Senza considerare che l’attuale livello dei ricavi viene reputato troppo basso per far fronte al debito consolidato da oltre 350 milioni (inclusi gli interessi) con il fondo Elliott. Rifinanziarlo con un altro soggetto significherà avere più tempo per ripararlo, ma gli oneri finanziari a carico della società si aggraveranno.

Basterà la Champions conquistata tra due o tre anni a fare da volano per la crescita dei ricavi a quota 350/400 milioni? Per questo la Uefa avrebbe deciso di rimandare l’esame dei conti rossoneri (che con un rosso di oltre 200 milioni nel triennio sono oltre i paletti che ammettono una perdita massima di 30 milioni) alla prossima primavera, quando saranno approntati i settlement agreements con le sanzioni per i club non in linea con il Fair play finanziario.

Ma cosa rischierebbe a quel punto il Milan? L’esclusione dalle Coppe europee paventata da Marca è in realtà la misura estrema. Per capire che genere di restrizioni saranno imposte basta guardare ai precedenti che hanno coinvolto anche Inter e Roma e quindi multe, restrizioni alle rose, limitazioni al mercato, eccetera. Al di là di ogni considerazione la Uefa non vuole rinunciare al Milan e al suo brand che fa parte del gotha del calcio continentale.