Georgina Rodriguez, chi è la ragazza di Cristiano Ronaldo

Modella, ex ballerina, incinta di Cristiano Ronaldo: ecco Georgina Rodriguez, la fidanzata del campione portoghese.

Il 12 novembre Cristiano Ronaldo è diventato nuovamente padre. Dopo Cristiano Ronaldo junior, nato da una precedente relazione (la madre non è mai stata svelata) nel 2010, il fuoriclasse del Real Madrid ha avuto due gemellini, Eva e Mateo, grazie a una madre surrogata residente negli Stati Uniti, e dunque Alana Martina, dalla fidanzata Georgina Rodriguez.

Ma chi è la bellissima compagna di Cristiano Ronaldo?

DA QUANTO SI CONOSCONO?

Avvisati per la prima volta insieme nel 2016, in quel di Disneyland Paris, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero conosciuti lo scorso anno ad un party di Dolce e Gabbana. Colpo di fulmine tra la ragazza e l'attaccante portoghese, che ha subito fatto conoscere la nuova fiamma al figlio Cristiano Ronaldo junior.

Da allora i tre sono inseparabili: Georgina, Cristiano senior e Ronaldo junior sono tra le famiglie più fotografata non solo in Spagna, ma nel mondo intero. Del resto il lusitano è probabilmente lo sportivo più famoso in questo momento.

CHE LAVORO FA?

23 anni, di Jaca, Spagna, Georgina Rodriguez ha intrapreso gli studi per diventare ballerina, ma dopo tanti anni di scuola di danza ha deciso di cambiare settore diventando indossatrice. Ha vissuto a Londra e ora gira il mondo come indossatrice, collaborando con grandi brand internazionali.

Ha da poco iniziato la nuova vita da modella dopo aver lasciato il suo vecchio lavoro a Madrid: attivissima nei social, ha più di un milione di followers su Instagram.

NUOVA VITA

Per amore di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha abbandonato il lavoro di commessa in una boutique di Prada: dopo la notizia della relazione con Cristiano Ronaldo e la presentazione 'ufficiale' al gran galà FIFA dello scorso gennaio, troppi curiosi si recavano al negozio per osservarla e chiederle informazioni riguardante il Pallone d'Oro in carica.

INCINTA DI CRISTIANO

Georgina Rodriguez incinta di qualche mese e ha dato a Cristiano Ronaldo un nuovo erede. I due non hanno confermato nè smentito nulla riguardo una gravidanza al via lo scorso febbraio, fino a quando è stato lo stesso attaccante del Real Madrid a confermare l'arrivo del quartogenito: "Sono molto contento".

I media lusitani hanno parlato anche di un possibile preludio al matrimonio: Georgina diventerebbe così la prima moglie di Cristiano Ronaldo dopo le mille relazioni del bomber portoghese, tra cui quella con la supermodella russa Irina Shayk.

