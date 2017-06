Chi è Gonalons, il nuovo centrocampista della Roma

Maxime Gonalons, 28 anni compiuti a marzo, è diventato un nuovo giocatore della Roma. In passato è stato vicinissmo ad approdare al Napoli.

La Roma si è assicurata un importante rinforzo: Maxime Gonalons . L'esperto centrocampista del Lione , cercato senza fortuna negli scorsi anni pure dal Napoli, ha raggiunto un accordo con i giallorossi per i prossimi 4 anni, mentre nelle casse del club francese entrato 5 milioni di euro a fronte di un'iniziale richiesta pari al doppio.

L'arrivo del centrocampista francese, unito al riscatto ormai prossimo del cartellino di Lorenzo Pellegrini , a questo punto esclude l'acquisto di Jean Seri , per il quale la richiesta del Nizza di 40 milioni è stata considerata eccessiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gonalons, 28 anni compiuti lo scorso marzo, è un mediano possente in grado di giocare davanti alla difesa, recuperare palloni e dare un certo ordine alla manovra grazie a due piedi sufficientemente educati.

Intelligente tatticamente, dotato di un grande senso della posizione, Gonalons predilige la fase difensiva rispetto a quella offensiva ma sa farsi rispettare anche in area avversaria, soprattutto nel gioco aereo.

Perfetto nel 4-2-3-1, alla Roma potrebbe rappresentare una più che valida alternativa a De Rossi. Seppure con caratteristiche diverse.

LA GRANDE PAURA

Nel 2008 Gonalons fu colpito da un batterio, lo stafilococco aureo, per colpa del quale rischiò la setticemia e di conseguenza l'amputazione di una gamba. Poi fortunamente scongiurata.

Un anno dopo, superati del tutto i problemi di salute, arriva il debutto in prima squadra col Lione e l'inizio di una lunga storia che lo porta, nel 2013, a diventare il capitano dei francesi di cui oggi è una bandiera con 334 presenze.

OCCASIONE LOW COST

Gonalons è da anni un punto fermo del Lione con cui nell'ultima stagione ha giocato 45 partite in tutte le competizioni. Il contratto in scadenza nel 2018, però, ha consentito alla Roma di portarlo in Italia per 5 milioni di euro. Un vero a proprio affare.

Sfortunata invece fin qui la carriera di Gonalons in Nazionale con cui, nonostante una carriera di ottimo livello, ha messo insieme appena 7 presenze dal 2011 ad oggi.

GIALLO NAPOLI

Prima di finire sul taccuino della Roma negli ultimi anni Maxime Gonalons è stato spesso accostato al Napoli ma l'affare non si è mai concretizzato in parte per le richieste del Lione e in parte, pare, per qualche dubbio da parte del diretto interessato.

In tal senso qualche tempo avevano creato una certa confusione le parole del suo agente, Frederic Guerra, secondo il quale a influire sul no a Napoli di Gonalons (e Tolisso) sarebbe stata la visione della serie 'Gomorra'. Ipotesi questa poi smentita però dallo stesso Guerra.