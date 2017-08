Calciomercato Torino, ecco chi è Nicolas N'Koulou: un 'Leone' in granata

Difensore centrale agile e veloce per la difesa del Torino: ecco chi è il nuovo acquisto granata Nicolas N'Koulou.

Il Torino ha operato un importante colpo a sorpresa per rinforzare la propria linea difensiva: dal Lione è arrivato, in prestito, il centrale camerunense Nicolas N'Koulou.

Il calciatore africano, che in passato è stato nel mirino anche di Napoli, Roma, Lazio e Milan, approda in Serie A grazie al Toro; scopriamo chi è il nuovo difensore che il presidente Cairo ha messo a disposizione di mister Mihajlovic.

LA CARRIERA

Nato a Yaoundé, capitale del Camerun, il 27 marzo 1990, N'Koulou è nato calcisticamente nella Kadji Sports Academy, scuola calcio con sede nella città di Douala che ha avviato le carriere di diversi nazionali camerunensi, fra i quali Samuel Eto'o e Idriss Kameni.

L'approdo di N'Koulo nel calcio europeo avviene nel 2007, quando viene ingaggiato dal Monaco. Nel 2008, a 18 anni, esordisce in prima squadra e in Ligue 1, diventando ben presto un calciatore importante per la formazione monegasca. In tre stagioni nel principato totalizza 87 partite, fra campionato e coppe.

Nel 2011 lo acquista il Marsiglia, dove gioca per cinque stagioni (207 gare totali e 5 goal all'attivo), vincendo anche una Coppa di Lega e una Supercoppa di Francia, prima di passare nel 2016 al Lione. Con l'OL, però, vede tanta panchina, col tecnico Genesio che gli preferisce Diakhaby o Mammana; a fine stagione sono solo 22 le presenze totali. Adesso, per N'Koulou, inizia l'avventura col Torino in Serie A e si augura possa essere la stagione del riscatto.

N'Koulou ha avuto finora una buona carriera anche con la nazionale del Camerun. Il suo esordio con la nazionale maggiore dei 'Leoni Indomabili' risale al 19 novembre 2008 e da allora al suo attivo ci sono 72 presenze e 1 goal, con in bacheca la Coppa d'Africa vinta nel 2017.

CARATTERISTICHE TECNICHE

N'Koulou, ritenuto uno dei migliori talenti del calcio camerunense, tanto che nel 2010 'Don Balon' lo incluse nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989, non è un gigante, coi suoi 180 centimetri d'altezza, ma ha nella velocità e nell'agilità i suoi punti di forza.

Il suo ruolo naturale è quello di difensore centrale, soprattutto in una difesa a quattro, ma si adatta bene, avendo già giocato in questi ruoli, anche da terzino destro e mediano davanti alla difesa.

UN GOAL DA 'LEONI'

Con la sua nazionale, N'Koulou ha messo a segno un solo goal nelle 72 partite disputate; un goal arrivato proprio nel momento più importante.

Nell'ultima Coppa d'Africa, disputata fra gennaio e febbraio scorso, N'Koulou non era fra i titolari dei 'Leoni Indomabili', ma nella finale contro l'Egitto è stato chiamato in causa al 31', col Camerun sotto di un goal, per l'infortunio di Teikeu. Al 59' è stato proprio N'Koulou a rimettere in corsa la sua squadra, realizzando di testa su cross di Moukandjo il goal del pareggio. Il Camerun ha poi vinto la gara per 2-1 mettendo in bacheca il prestigioso trofeo.