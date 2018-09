Calciomercato Serie C: è ufficiale, Ledesma al Pro Piacenza

L’ex centrocampista della Lazio, Cristian Ledesma, riparte dalla Serie C. Il Pro Piacenza ha annunciato il suo arrivo.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è però anche l’ufficialità: Cristian Ledesma riparte dalla Serie C e vestirà la maglia del Pro Piacenza.

Un colpo ovviamente di spessore per il Pro Piacenza, visto che si è assicurato un giocatore di grandissima qualità e dalla straordinaria esperienza.

Approdato giovanissimo in Italia nel 2001, quando il Lecce lo prelevò dal Boca Juniors e lo aggregò alla sua compagine Primavera, Ledesma, dopo cinque stagioni con il club pugliese nelle quali si è rivelato essere un centrocampista dal grande rendimento, nel 2006 si è trasferito alla Lazio, squadra della quale è stato anche capitano e con la quale in nove anni ha vinto due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.

Dopo la lunga avventura nella Capitale, le esperienze al Santos, al Panathinaikos, alla Ternana in Serie B e al Lugano. Nel corso della sua lunga carriera Ledesma ha vestito anche in un'occasione la maglia della Nazionale Azzurra.