Calciomercato Roma: è Donnarumma la priorità in caso di cessione di Alisson

La Roma non ha necessità di cedere Alisson ma, qualora il portiere brasiliano spingesse per lasciare l'talia, Monchi punterebbe forte su Donnarumma.

Gigio Donnarumma verso la Roma? Una pista che potrebbe iniziare a scaldarsi nei prossimi giorni. Il 19enne portiere del Milan è infatti nel mirino della dirigenza giallorossa, che lo reputa la soluzione numero uno per far fronte all’eventuale partenza di Alisson.

La permanenza nella Capitale del portiere brasiliano sembra infatti sempre meno scontata: la Roma, come evidenziato a più riprese da Monchi, non ha bisogno di cederlo per fare cassa. Tuttavia, Alisson è nel mirino di Real Madrid e Chelsea e sembrerebbe attratto dall'idea di cambiare aria. Qualora il portiere brasiliano spingesse per lasciare l'Italia, la Roma potrebbe decidere di accontentarlo ma Monchi acconsentirebbe soltanto dopo aver individuato il successore.

E il nome più caldo a tal proposito, nonchè l'unico che sembrerebbe soddisfare le richieste della società e dello staff tecnico giallorosso, è proprio quello di Gianluigi Donnarumma. Una volta incassati i (tanti) milioni chiesti per Alisson, la Roma potrebbe investirne una buona parte sul giovanissimo portiere del Milan. D'altronde, i rossoneri hanno già ingaggiato Reina e ne approfitterebbero per fare cassa, mentre Gigio andrebbe a disputare la Champions League e si rimetterebbe in gioco dopo gli alti e bassi dell’ultima stagione.

A gestire gli interessi del portiere rossonero, com’è noto, è Mino Raiola, colui che recentemente ha orchestrato il trasferimento alla Roma di Justin Kluivert. Nei prossimi giorni, anche grazie alla sua mediazione, i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi.