Calciomercato Roma, Firmino: “Alisson mi ha chiesto di Liverpool”

Roberto Firmino torna anche sulla battuta di Ramos nei suoi confronti: "Ha detto una cosa idiota, preferisco non commentare".

Il nome di Alisson è tra i più caldi di questo calciomercato: il portiere della Roma ha concluso una stagione fantastica e si appresta a vivere un Mondiale da protagonista con la maglia del Brasile. Proprio dal ritiro verdeoro Roberto Firmino esce allo scoperto con una dichiarazione che mette in allarme i tifosi giallorossi.

Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante svela di aver parlato con il portiere brasiliano: "Mi ha chiesto di Liverpool e spero che possa venire, ma so che ha anche proposte. Non sarebbe male se venisse, cercherò di convincerlo".

Su Alisson resta vivo l'interesse di molti top club europei: in particolare il Chelsea potrebbe candidarsi come seria concorrente del Liverpool nel caso in cui Courtois dovesse essere ceduto in questa sessione.

Firmino ha poi risposto alla provocazione di Sergio Ramos sul caso-Salah: "E' un campione, ma ha detto una cosa idiota. Preferisco non commentare".