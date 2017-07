Calciomercato Roma, c'è la grana Manolas: spunta Rodrigo Caio

La Roma deve risolvere la questione Manolas, per sostituirlo si pensa a Rodrigo Caio. Intanto il Leicester esclude Mahrez dalla foto sui social.

Il rinnovo di Radja Nainggolan ha finalmente strappato un sorriso ai tifosi della Roma in un'estate che finora è stata pesantemente segnata soprattutto dalle tante cessioni, comprese quelle dei big Rudiger e Salah.

Cessioni che peraltro potrebbero non essere finite dato che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i giallorossi devono ancora sciogliere il nodo Manolas.

Nonostante le dichiarazioni di facciata, infatti, il contratto in scadenza nel 2019 resta un problema da risolvere al più presto e il no di Manolas allo Zenit non basta per escludere un suo addio già in questa sessione di mercato.

La Roma ovviamente preferirebbe cedere il difensore greco all'estero e per sostituirlo starebbe pensando anche a Rodrigo Caio, difensore brasiliano ma con passaporto italiano che proprio come Manolas ha appena rifiutato il trasferimento allo Zenit, club disposto a pagare la clausola rescissoria da 18 milioni di euro.

Intanto sono ore di attesa anche sul fronte Mahrez che non è stato inserito dal Leicester nella foto di copertina pubblicata sui profili social del club. Secondo alcuni l'ennesimo segnale di come la cessione del franco-algerino sia sempre più vicina.

Non abbastanza però per la fumata giallorossa che aspettano da Roma dove nei prossimi giorni, se vorranno sbloccare la trattativa, dovranno almeno avvicinarsi alla richiesta di 40 milioni avanzata dal Leicester per lasciare partire Mahrez.