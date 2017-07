Calciomercato Milan, Biglia convocato dalla Lazio per il ritiro

Lucas Biglia, obiettivo del Milan, è stato convocato dalla Lazio per il ritiro di Auronzo di Cadore: confermate le assenze di Marchetti e Djordevic.

Lucas Biglia in ritiro con la Lazio. In attesa di capire se l'argentino andrà al Milan, per il momento partirà con i biancocelesti alla volta di Auronzo di Cadore.

Il nome del capitano, infatti, rientra nell'elenco diramato da Simone Inzaghi che prenderà parte alla preparazione estiva pre-campionato: confermate invece le assenze di Marchetti e Djordevic, in odore di cessione. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Adamonis, Guerrieri, Strakosha, Vargic

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Hoedt, Lukaku, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Wallace

Centrocampisti: Biglia, Crecco, Felipe Anderson, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Mohamed, Murgia, Oikonomidis, Parolo

Attaccanti: Immobile, Keita, Kishna, Lombardi, Palombi, Rossi.