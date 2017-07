Calciomercato Lazio, Di Gennaro la novità: per Keita c'è il Monaco

La Lazio ha individuato in Di Gennaro il nome giusto per il centrocampo, arriverebbe da svincolato. Keita-Monaco può andare in porto per 23 milioni.

Tanto del mercato della Lazio, quasi tutto, passerà dalle cessioni di Biglia e Keita. Eppure c’è qualcosa che si muove. Cataldi ad esempio è vicinissimo al Benevento a titolo definitivo e la volontà dell’agente sarebbe quella di trovare un accordo con la società campana neopromossa nel più breve tempo possibile, forse già stasera, comunque entro il weekend per permettere al centrocampista romano di aggregarsi prima possibile al ritiro di quella che potrebbe essere la sua prossima squadra, partita oggi per Sestola.

Per questo motivo la Lazio, già da qualche settimana, ha individuato il suo sostituto e cioè Davide Di Gennaro. Il giocatore svincolato dal Cagliari può essere il nome giusto. Perché prenderlo a costo zero sarebbe un’opportunità ma anche per una questione di liste da presentare in Lega Calcio. E’ necessario infatti inserire in rosa almeno quattro giocatori provenienti da un vivaio di un club italiano (oltre ai quattro giovani provenienti dal proprio settore giovanile).

Di Gennaro, vivaio Milan e 29 anni appena compiuti (16 giugno scorso), sarebbe il giocatore giusto al momento giusto. Era un punto fermo del Cagliari di Rastelli. Aveva chiesto il rinnovo del contratto prima dell’inizio del calciomercato invernale ma Giulini non voleva riconoscergli le cifre richieste.

A febbraio la proposta definitiva rifiutata dal giocatore, che avrebbe voluto un contratto più ricco e più lungo (almeno 3 anni) e la conseguente decisione da parte del Cagliari di puntare su altri giocatori visto che Di Gennaro sarebbe andato via a fine stagione a parametro zero.

Ecco perché il centrocampista milanese ha giocato sempre meno, uscendo dai radar nel finale di stagione. Ora però ha una gran voglia di tornare a dare il suo contributo. Farlo nella Lazio sarebbe certamente motivo d’orgoglio per un ragazzo a cui non è mai stata concessa la chance di confrontarsi in una squadra di alto livello.

Certamente nella rosa di Inzaghi non partirebbe da titolare, ma potrebbe essere un’ottima alternativa per il dopo Cataldi, soprattutto in una stagione che vedrà la Lazio impegnata su tre fronti con tre partite a settimana. A dire il vero sarebbe esattamente il sostituto di Biglia, ma per quel ruolo il diesse Tare ha in mente un altro colpo per il quale sta lavorando da tempo sotto traccia…

Intanto è ancora tutta da definire la questione Keita. Il senegalese potrebbe finire alla Juventus, anche lui da svincolato, nel caso in cui la Lazio non riuscisse a venderlo quest’estate. Eppure Lotito sta cercando qualche club disposto a pagare subito il costo del cartellino per evitare di perdere il ventiduenne a costo zero.

Ancora una volta si sta facendo largo l’ipotesi Monaco, che se dovesse vendere Mbappe, potrebbe puntare sul laziale per sostituirlo. Lo scorso anno il club monegasco aveva offerto 15 milioni cash più il cartellino di Dirar (valutato 8) e Lotito disse no. Quest’anno per una cifra intorno ai 23 milioni di euro invece l’affare potrebbe davvero andare in porto. Ne sono bastati 3 invece al Genoa per mettersi d’accordo con Lotito per Djordjevic. Ora però Preziosi dovrà troavare l’intesa con l’attaccante serbo.