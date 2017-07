Calciomercato Lazio, chi è Caicedo: fisico e potenza per Inzaghi

Attaccante vecchio stampo, Felipe Caicedo non vede però molto la porta. Male al City, ha vissuto l'annata migliore al Levante: 13 reti nel 2010/11.

È dunque Felipe Caicedo l'attaccante scelto dalla Lazio per ricoprire il ruolo di alternativa a Ciro Immobile, oppure per far coppia con l'ex granata. L'ecuadoriano è arrivato a Fiumicino nella mattinata di venerdì: all'Espanyol andranno due milioni più bonus.

Scopriamo dunque chi è il nuovo giocatore che la società biancoceleste ha messo a disposizione di Simone Inzaghi. A partire da un passato piuttosto illustre, in cui compare anche il nome del Manchester City.

UNA CARRIERA DA GIRAMONDO

Nato a Guayaquil il 5 settembre del 1988, Caicedo viene acquistato a soli 17 anni dal Basilea, che lo porta in Svizzera nel 2006 e non si pente della scelta: l'ecuadoriano si mette in mostra in Svizzera e riceve la chiamata addirittura del Manchester City, dove ha la possibilità di giocare assieme a Robinho.

L'avventura inglese non va però come sperato: al City Caicedo gioca appena una stagione, mettendo a segno 4 reti in 27 presenze e venendo prestato prima allo Sporting e quindi al Malaga. Sempre senza mantenere fino in fondo le promesse lasciate intravedere agli esordi.

Bene al Levante (13 reti in Liga), poi Russia (Lokomotiv Mosca), addirittura Emirati Arabi (Al-Jazira) e di nuovo Spagna, nel 2014, per vestire la maglia dell'Espanyol. È lì, dopo 19 goal in tre campionati, che lo prende la Lazio.

PIÙ POTENTE CHE TECNICO

Mancino, forte fisicamente, 'Felipão' può ricordare Lukaku per il colore della pelle ma anche per le movenze: è un attaccante vecchio stampo non troppo elegante ma comunque piuttosto agile, tanto da essere soprannominato 'Pantera'. Cosce e polpacci potenti, ha la capacità di minacciare con la sola presenza le difese avversarie.

Pur essendo un attaccante, non ha esattamente il goal nel sangue: nella propria carriera è andato in doppia cifra in un singolo campionato soltanto una volta, nel 2010/11 con la maglia del Levante.

Meglio con la nazionale ecuadoriana: è lui l'attuale vicecapocannoniere del raggruppamento sudamericano di qualificazioni a Russia 2018, con 7 reti in 11 partite. Dietro solo a Cavani e davanti a Neymar, Sanchez e Messi.

MARIA MARIA

Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas muy orgullosa @FelipaoCaicedo #esposafeliz pic.twitter.com/nnX2IHKhQO — Maria Garcia (@Marililma) 18 novembre 2015

Assieme a Caicedo arriverà a Roma anche Maria Garcia, la splendida fidanzata spagnola dell'ex City: lavora nel campo della moda e nel 2014 è stata inserita nell'elenco delle wags più belle del Mondiale brasiliano.