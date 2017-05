Calciomercato Juventus, sondaggio Roma per Spinazzola: secco no

La Roma ci prova per Leonardo Spinazzola, la Juventus (proprietaria del cartellino) si oppone e riflette sul futuro dell'esterno esploso all'Atalanta.

La Juventus è fatta così. Neanche il tempo di gustarsi un successo, ed è già massima attenzione rivolta al futuro. Madama, impegnata a giganteggiare all'interno di una splendida realtà, progetta la squadra che verrà. Migliorare un gruppo di lavoro altamente competitivo su tutta la linea è una missione complicata, ma i dirigenti bianconeri operano affinché il tasso qualitativo rimanga eccelso. Passano le primavere, la Vecchia Signora continua a vincere.

Merito di una politica lungimirante, costituita da investimenti mirati, con un occhio di riguardo alla linea verde. Necessario comprare campioni, al tempo stesso astuto scovare giovani dal talento conclamato. E i pentacampioni, presto, potrebbero ritrovarsi in casa un potenziale pezzo da novanta: Leonardo Spinazzola.

Il 24enne esterno umbro, esponente illustre dell'Atalanta dei miracoli, da contratto dovrebbe rimanere alla corte della Dea anche nella prossima annata; ma la Juventus, detentrice del cartellino, potrebbe far saltare il banco. Gli 007 bianconeri, a più riprese, hanno avuto modo di valutare il percorso di crescita del tuttofare umbro, maturando anche l'idea di spingere per un rientro alla base - questa volta tra i grandi – già nel mercato invernale.

Prospettiva che non ha trovato terreno fertile nei pensieri di Gian Piero Gasperini, grande estimatore di Spinazzola. Insomma, se ne riparlerà nelle prossime settimane, valutando pro e contro. La Juventus vorrebbe rinfrescare le corsie esterne, nel casting di rito valuta più profili, non snobbando minimamente la propria scuola.

E se Mattia De Sciglio, pronto a salutare il Milan in estate, sotto la Mole è un nome costantemente apprezzato, nessuna decisione è stata ancora presa. Spinazzola fa gola a molte, e tra queste ci sarebbe in prima fila la Roma. Sondaggio giallorosso con l'entourage del calciatore, pochi margini di dialogo.

Marotta e Paratici studiano come sviluppare la crescita di un profilo che, se disciplinato tatticamente, non avrebbe grossi problemi ad effettuare il salto della consacrazione. Detto questo, a Vinovo momentaneamente regna l'abbondanza. Un'altra annata in terra bergamasca, assaporando i primi attimi d'Europa, avrebbe il suo perché. E la presenza di Gasperini, maestro con i diamanti, renderebbe questa chiave di lettura decisamente intrigante.