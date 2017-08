Calciomercato Juventus: nessuna conferma su Marchisio verso il Milan

I bianconeri lavorano per consegnare ad Allegri un nuovo profilo per il centrocampo: smentite riguardanti Marchisio verso il Milan.

Giù le mani da Claudio Marchisio. Questo lo slogan del momento a livello di piazza, con i tifosi della Juventus per nulla intenzionati a prendere in esame un eventuale addio del centrocampista piemontese. Lui, cresciuto a pane e Vecchia Signora, che per il mondo bianconero ha sempre dato tutto. Nelle ultime ore, complice il sempre più probabile arrivo di un nuovo centrocampista, radiomercato ha iniziato ad associare il Principino alla via dell'addio. Prospettiva che però non trova conferme. Il giocatore, dopo un'annata tra alti e bassi, punta a trovare una grande stagione mettendo nel mirino il Mondiale. La Juventus, pur proposta a regalare ad Allegri un nuovo tassello in mezzo al campo, non avrebbe preso in esame un'eventuale cessione del mediano azzurro.

I campioni d'Italia, sviluppando contemporaneamente anche le dinamiche del 4-2-3-1, potrebbero proporre con continuità il centrocampo a tre. Motivo per cui, sia come regista che come mezz'ala, Marchisio sarebbe chiamato a fornire un grosso contributo. D'altro canto, essendo i campioni d'Italia impegnati a fare la voce grossa in tutte le competizioni, il minutaggio dovrebbe essere elevato per vari interpreti. La sensazione è che, nel 4-3-2-1 o 4-3-3, Allegri affiderebbe le chiavi del gioco a Pjanic, ma il Principino diventerebbe automaticamente un'alternativa di grandissimo lusso.

Secche smentite pure dal lato Milan. I rossoneri, alla ricerca di una mezz'ala per puntellare l'organico, non sarebbero interessati a concretizzare un Bonucci bis.

Capitolo entrate. L'ad Beppe Marotta monitora la voce “occasioni”. Kevin Strootman della Roma non lo è, perché i giallorossi sinora hanno sempre chiuso la porta, ma in tal senso la Vecchia Signora non molla e sorniona proverà ad aprire il cancello di Trigoria. Da non sottovalutare, tra le altre, le piste che portano ad André Gomes del Barcellona e Renato Sanches del Bayern Monaco.