Calciomercato Juventus: Galatasaray in pressing su Asamoah

I turchi provano ad assicurarsi il terzino ghanese della Vecchia Signora: accordo con il giocatore, ma la trattativa con Madama deve ancora partire.

Kwadwo Asamoah e il Galatasaray, voce datata, la quale nelle ultime ore trova parziali conferme. Il club di Istanbul è seriamente intenzionato a mettere le mani sul 28enne terzino ghanese e, infatti, avrebbe già trovato l'accordo con il diretto interessato.

Per il momento, però, non sarebbe ancora partita una vera e propria trattativa con la Juventus, pronta a cedere l'ex Udinese solamente qualora dovesse approdare immediatamente Leonardo Spinazzola dall'Atalanta alla corte di Max Allegri.

La dirigenza bianconera prende tempo. Asamoah, legato alla Vecchia Signora fino al 2018, potrebbe seriamente lasciare i campioni d'Italia in questa sessione. Ma, prima di dare il via libera alla partenza, Beppe Marotta e Fabio Paratici vogliono diligentemente cautelarsi in entrata.

Dopodiché, con un volto fresco a Vinovo, il quadro generale dovrebbe cambiare. Insomma, il Galatasaray annusa il colpo. Tutto, a livello di club, ancora da impostare.