Calciomercato Juventus, chi è Howedes: esperienza e duttilità per Allegri

La Juventus sta chiudendo per Howedes, difensore dello Schalke 04: sarà lui il sostituto di Bonucci per la retroguardia bianconera.

Dopo una vita passata a Gelsenkirchen, in Germania, Benedikt Howedes sta per cambiare città e campionato per approdare in Italia, a Torino, in maglia Juventus. Conferme da Marotta, dallo Schalke 04, dagli ambienti bianconeri: a meno di colpi di scena sarà lui il sostituto di Leonardo Bonucci in bianconero.

LA CARRIERA

Nato nella piccola Haltern am See, città che ha dato i natali anche a Metzelder, il 29 febbraio 1988, Howedes è entrato a far parte delle giovanili della squadra della sua città prima di essere notato dallo Schalke 04: nelle giovanili del club biancoblu dal 2001, non ha mai lasciato tale società.

Dopo cinque anni di giovanili, infatti, Howedes ha esordito in prima squadra, diventando pilastro insostituibile dello Schalke 04: con il club di Gelsenkirchen ha partecipato a diverse edizioni di Champions ed Europa League, vincendo inoltre Coppa di Germania e Supercoppa di Germania.

La medaglia più importante però Howedes l'ha conquistata nel 2014, quando insieme alla Germania ha vinto i Mondiali brasiliani: c'è riuscito giocando tutte le gare da titolare, fedelissimo di Low durante la manifestazione vinta in finale contro l'Argentina.

LE CARATTERISTICHE

Possente centrale di un metro e 87 per 82 kg, Howedes può giocare anche come terzino, su entrambe le fasce: la Juventus e l'Inter l'hanno messo nel mirino per questo motivo, ma alla fine la preferenza del giocatore è andata ai bianconeri, considerando la Champions League e l'importantissimo ruolo ripreso da Madama nell'ultimo triennio.

Ventitre goal ufficiali con lo Schalke 04, segno che quando arriva l'occasione Howedes sa farsi trovare pronto: il suo record è relativo al 2009/2010, quando il tedesco riuscì a mettere a segno sei reti tra Bundesliga e Coppa di Germania. Si tratta dell'unico anno in cui non ha partecipato ad alcuna competizione europea.

LISA WESSELER

Howedes è da tempo fidanzato con Lisa Wesseler, oramai dal 2008: hanno cominciato ad uscire dopo essersi conosciuti alle superiori. La fidanzata del giocatore tedesco non è proprio la classica wag tutta social e foto provocanti, ma è decisamente una delle wag tedesche più apprezzate in terra di Germania.

ONE-CLUB MEN. FINO AD ORA

Howedes è uno dei giocatori che hanno vestito una sola casacca nella loro carriera, ovvero quella dello Schake 04. Entrato nelle giovanili a dodici anni, è rimasto fedele al club biancoblu fino al 2017: la chiamata della Juventus ha cambiato le carte in tavola, deciso a provare una nuova esperienza.

Dieci stagioni consecutive con lo Schalke 04, nessuno come lui in Germania: meglio di Howedes, in giro per l'Europa, i vari De Rossi (15), Rui Patricio (11 anni con lo Sporting Lisbona), Iniesta (14), Seube (15 annate col Caen). Se dovesse diventare ufficiale il passaggio ai bianconeri rimarrà comunque nella storia del club tedesco. Senza dubbio.