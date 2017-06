Calciomercato Juventus, chi è Emre Can: un jolly per Allegri

La Juventus, come alternativa a N'Zonzi per rinforzare il suo centrocampo, valuta il profilo di Emre Can. Può giocare anche come terzino destro.

Non solo N'Zonzi. La Juventus, dopo aver mollato la pista che porta a Tolisso (ora al Bayern Monaco), continua il casting per il suo centrocampo e in tal senso tra i nomi più caldi nelle ultime ore figura quello di Emre Can.

Il centrocampista tedesco, classe 1994, milita nelle file del Liverpool dal 2014 ma il suo contratto con i Reds scadrà tra appena dodici mesi. Condizione questa che lo rende ancora più appetibile in chiave mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Emre Can, alto 1.84, è un centrocampista fisico ma decisamente moderno tanto che dopo un inizio di carriera speso tutto a giostrare davanti alla difesa con il passare degli anni è stato utilizzato anche come mezz'ala o addirittura in difesa, dove può giocare sia come terzino destro che come centrale.

Emre Can quindi è un vero e proprio jolly , capace in caso di necessità di tappare ogni buco nello scacchiere della sua squadra. Il classico elemento che tutti gli allenatori vorrebbero avere, insomma.

NON SOLO JUVENTUS

La Juventus, come detto, sta valutando con grande attenzione il profilo di Emre Can che però piace molto anche al PSG e non solo. Il tutto senza dimenticare il Liverpool che, nelle ultime settimane, starebbe cercando di fargli firmare il rinnovo.

Nell'ultima stagione d'altronde Emre Can ha trovato abbastanza spazio, mettendo insieme qualcosa come 40 presenze e 5 goal tra tutte le competizioni. Uno dei quali realizzato con una splendida rovesciata contro il Watford di Mazzarri. Ecco perchè strapparlo al Liverpool sarà tutt'altro che semplice.

IL TURCO TEDESCO

Emre Can, nonostante le chiare origini turche, ha scelto da subito di difendere i colori della Germania. E così dopo essersi tolto molte soddisfazioni nelle varie Under (arriva terzo al Mondiale Under 17 del 2011) ha fatto il debutto in Nazionale maggiore nel 2015, prima di essere convocato per gli Europei del 2016. In totale ha collezionato 10 presenze.

Gute Teamleistung gestern🙌🏻Wir sind bereit für den confederation cup😊🤙🏻/ / Good team performance yesterday! We are ready for the confederation cup!!! #dfb #diemannschaft #wmquali #nurnberg Un post condiviso da Emre Can (@ec2323) in data: 11 Giu 2017 alle ore 04:21 PDT

RIMPIANTO BAYERN

Karl Heinz Rummenigge lo ha definito "uno dei più grandi talenti del calcio tedesco” eppure il Bayern Monaco, dopo averlo cresciuto nelle giovanili e il debutto in Bundesliga, ha scaricato troppo presto Emre Can che dopo una breve parentesi al Bayer Leverkusen è stato costretto a trasferirsi in Inghilterra per cercare la definitiva consacrazione.

Scelta peraltro di cui Emre Can non si è mai pentito, anzi: "Ho avuto un'esperienza fantastica nel Bayer Leverkusen, e mi sono reso conto che lasciare Monaco è stata una scelta giusta, anche perchè nel Bayern giocavo veramente poco. Ma con tutto il rispetto, il Liverpool è su un altro livello. Quando senti risuonare l'inno ti viene la pelle d'oca".

Le uniche vittorie però per Emre Can sono arrivate proprio quando indossava ancora la maglia del Bayern Monaco con cui ha conquistato 1 Bundesliga, 1 Coppa di Germania, 1 Supercoppa di Germania e una Champions League.

NELLA JUVENTUS

Come già detto Emre Can alla Juventus rappresenterebbe il jolly perfetto perchè in grado di giocare al posto di uno dei due centrocampisti centrali ma anche come terzino destro, ruolo in cui i bianconeri rischiano di perdere sia Lichtsteiner che Dani Alves.



Inoltre non sembra del tutto da escludere che, in caso di acquisto, Allegri decida di provare Emre Can anche qualche metro più avanti piazzandolo nei tre dietro Higuain sulla fascia destra.