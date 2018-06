Calciomercato Juventus, Cancelo ad un passo: sarà bianconero

Il 24enne terzino portoghese è pronto a diventare un giocatore della Juventus: parti al lavoro per definire la formula. Affare da circa 38 milioni.

Dubbi, sostanzialmente, non ce ne sono. Joao Cancelo, dopo aver vestito la casacca dell'Inter, a breve sfoggerà quella di un'altra società italiana: la Juventus. I bianconeri, anche nella giornata di oggi, hanno fatto registrare passi importanti circa l'esito positivo dell'operazione.

Tuttavia, e questo rappresenta l'atto finale, la Vecchia Signora sta lavorando con il Valencia per trovare la formula vincente. E, ovviamente, le ipotesi sono due: prestito con obbligo di riscatto, oppure acquisizione del cartellino a titolo definitivo.

Il tutto, e da qui non si scappa, versando almeno 38 milioni nelle casse del club iberico. Insomma, sulla valutazione globale l'accordo sembrerebbe esserci, ma occorre ancora un po' di pazienza per capire con quali modalità verrà perfezionato il trasferimento.

Il 24enne laterale portoghese, dopo aver rifiutato la proposta del Wolverhampton, ha spinto per la soluzione juventina. E, giustappunto, è stato accontentato con un contratto pluriennale da 3 milioni netti a stagione. Insomma, la firma rappresenta esclusivamente un dettaglio.

Il giocatore, non riscattato dall'Inter per dinamiche legate al fair play finanziario, ha voglia di Champions League. Da qui, quindi, la scelta di accettare con convinzione l'offerta dei campioni d'Italia.

A fuoco lento, ma non troppo, Juventus e Valencia sono arrivate all'intesa sui costi globali. Il tutto, quantomeno inizialmente, senza ragionare su eventuali contropartite tecniche. Gli iberici stimano Marko Pjaca, ma non lo ritengono una priorità.

Aspettando Emre Can, atteso domani mattina a Torino per le visite mediche, l'ad Beppe Marotta sta per piazzare un altro grande colpo. Per la gioia di Massimiliano Allegri, da sempre grande estimatore di Cancelo.