Calciomercato Inter, l'agente di Jovetic: "Vuole restare al Siviglia"

11:27 Condividi Chiudi

L'agente di Stevan Jovetic, Fali Ramadani, allontana l'ipotesi di un ritorno all'Inter per il montenegrino: "Vuole il Siviglia, si trovi l'intesa".

Stevan Jovetic ha trovato il paradiso in Andalusia, a Siviglia, dove è ritornato quello di un tempo a suon di ottime prestazioni che hanno sorpreso tutti, probabilmente anche la stessa Inter che resta la società proprietaria del cartellino.

Il nuovo coordinatore dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini, ha inoltre spiegato recentemente che per Jovetic non saranno fatti sconti di alcun genere, e quindi per riscattarlo servirà sborsare i 13 milioni pattuiti a gennaio.

La volontà dell'attaccante montenegrino però è chiara, come dichiarato dal suo agente Fali Ramadani: "Stevan vuole restare al Siviglia, ora tocca ai due club trovare l'intesa". Un'intesa che però tarda ad arrivare: gli spagnoli offrono non più di 10 milioni, l'Inter ne chiede tre in più.

L'articolo prosegue qui sotto

Il ds del Siviglia, Oscar Arias, ai microfoni di 'Radio Marca' ha però spiegato come la trattativa sia difficile da portare a compimento per questioni puramente economiche: "La nostra è una politica fatta di ingaggi non altissimi, per questo la questione non è affatto semplice. Vogliamo trovare una soluzione al problema ma se questa volontà c'è solo da una parte allora si fa dura".