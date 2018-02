Calciomercato Inter: il sogno è Lamela, Verdi alternativa

09:12 Condividi Chiudi

L'Inter cerca rinforzi sulle fasce e sogna Lamela, vecchio pallino di Sabatini dai tempi di Roma. L'alternativa è Verdi del Bologna.

E' già tempo di programmare il prossimo calciomercato estivo per l'Inter che, nonostante i paletti del Fair Play finanziario, potrebbe mettere a segno un grande colpo.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport' infatti i nerazzurri starebbero seriamente pensando a Erik Lamela, vecchio pallino di Walter Sabatini ai tempi della Roma.

Strappare l'argentino al Tottenham, club con cui ha un contratto fino al 2020, non sarà facile ma l'acquisto di Lucas da parte degli Spurs potrebbe agevolare la trattativa.

L'Inter d'altronde cerca da tempo un rinforzo sugli esterni e Lamela ha le caratteristiche ideali per il gioco di Spalletti grazie alla sua capacità di partire da destra e accentrarsi cercando il tiro mancino.

Tanto che, in alternativa a Lamela, l'Inter valuta sempre il possibile acquisto di Simone Verdi che dopo il no al Napoli potrebbe vestirsi di nerazzurro a partite da luglio.

Non solo esterni nel calciomercato dell'Inter che per la prossima stagione, secondo 'La Gazzetta dello Sport', segue anche De Vrij e un centrocampista tra Fofana e Barella.

In particolare il difensore olandese, che non ha ancora rinnovato con la Lazio, avrebbe già un principio di accordo con l'Inter. Resta da capire se possa arrivare a parametro zero o tramite la clausola rescissoria da 25 milioni di euro che verrebbe inserita nel rinnovo.