Calciomercato Inter, chi è Yann Karamoh: talento sulla scia di Mbappé

15:52 Condividi Chiudi

L'Inter ha accelerato la trattativa con il Caen per Yann Karamoh, giovane esterno d'attacco che ha impressionato nell'ultima stagione di Ligue 1.

Mentre l'Inter è impegnata nella sua preparazione estiva in Cina, la dirigenza continua a lavorare sul mercato, anche se i grandi colpi sognati dai tifosi nerazzurri continuano a non arrivare. L'obiettivo della società è però riempire la rosa di Luciano Spalletti anche con tanti giovani promettenti.

L'ultimo giocatore scritto sul taccuino di Sabatini e Ausilio, in tal senso, porta il nome di Yann Karamoh. Esterno d'attacco con un futuro assicurato, il giocatore del Caen è solo un classe 1998, ma l'Inter sembra intenzionata ad esaudire e richieste della squadra francese, nonostante il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Quasi 10 milioni di euro è la cifra fissata per il suo cartellino.

LA CARRIERA

Yann Karamoh nasce nel 1998 ad Abidjan, in Costa d'Avorio. La sua famiglia si è trasferita però in Francia quando lui aveva solo due anni, motivo per il quale il giocatore adesso possiede il doppio passaporto. Ha mosso i suoi primissimi passi da calciatore per il Racing Club de France, prima di trasferirsi al Caen.

Con la squadra francese ha percorso tutte le categorie giovanili, fino ad arrivare a disputare la sua prima stagione da professionista in Ligue 1 lo scorso anno. Con la maglia del Caen ha totalizzato 35 presenze, mettendo a segno 5 goal e 4 assist.

Parallelamente, come sempre accade nel caso di questi talenti limpidissimi, Karamoh ha percorso tutta la trafila delle giovanili della Francia: dall'Under 16 all'Under 21. Manca soltanto il debutto con la nazionale maggiore, che può ancora aspettare vista la giovanissima età del ragazzo.

LE CARATTERISTICHE

Karamoh è un esterno d'attacco che si muove principalmente sulla fascia destra, anche se saltuariamente ha ricoperto anche il ruolo di falso nueve. Fisico non comune per ricoprire quella zona di campo: il giocatore del Caen è alto 185 centimetri, dispone quindi di una bella falcata più che di uno scatto rapido nel breve. Nonostante l'altezza, però, è anche molto agile.

Piede destro, non disdegna comunque di rientrare sul sinistro per mettere in area dei cross insidiosi. Nella stagione con il Caen ha mostrato di essere capace a svolgere un doppio importante ruolo: percorrere tutta la fascia per arrivare sul fondo e crossare, ma anche attaccare l'area di rigore alle spalle della difesa quando l'azione si volge sulla parte opposta del campo.

Un post condiviso da Yann karamoh 🇨🇮🇫🇷 (@y.karamoh_7) in data: 3 Ott 2016 alle ore 13:48 PDT

È il classico velocista che vive di strappi e fiammate durante la partita. Deve affinare parecchio il controllo di palla, il passaggio ed i movimenti tattici utili alla manovra collettiva della squadra. Naturalmente, a 19 anni, la sua pecca più grande è la poca continuità, ma non potrebbe essere altrimenti. È senza dubbio il classico diamante grezzo su cui lavorare, tipico colpo di Walter Sabatini. In Francia è paragonato a Kylian Mbappé, sia per la conformazione fisica che per lo stile di gioco. I due sono anche molto amici.

DOVE GIOCHEREBBE NELL'INTER

Se l'Inter dovesse ufficializzare in questi giorni il suo acquisto, inizialmente, verrebbe subito aggregato alla prima squadra di Luciano Spalletti. Ma non è detto che la coppia Ausilio-Sabatini non lo piazzerebbe in prestito a qualche squadra di Serie A, per farlo maturare a piccoli passi nel mondo del calcio italiano.

Con la chance della prima squadra, invece, Karamoh si andrebbe a posizionare nel ruolo ricoperto attualmente da Antonio Candreva, per dare a Spalletti un'alternativa e insidiare il giocatore della Nazionale italiana con una sana competizione.

Non è il colpo che fin dal primo anno può spostare gli equilibri di una squadra come l'Inter, in ricostruzione dopo molti anni difficili. Nel contesto di un mercato più ricco ed esperto, Karamoh potrebbe invece rappresentare la scheggia impazzita capace di dare spensieratezza ed imprevedibilità all'ambiente.