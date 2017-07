Calciomercato, Guardiola: "Kolarov ad un passo dalla Roma"

06:35 Condividi Chiudi

Pep Guardiola anticipa l'addio dal City di Aleksandar Kolarov: "Ci ha detto che vuole andare via, alla Roma avrà una grossa chance".

Manca davvero poco al ritorno in Italia di Aleksandar Kolarov, terzino 31enne in forza al Manchester City: nel suo prossimo futuro c'é la Roma, pronta a scommettere su di lui e a regalarlo al nuovo tecnico Di Francesco.

A dare la conferma del trasferimento ci ha pensato niente di meno che il tecnico dei 'Citizens' Pep Guardiola dopo il derby amichevole perso contro il Manchester United: "Non mi piace lavorare con persone che non hanno voglia di rimanere, alla Roma avrà una grande possibilità. Dovremo rinforzarci sulla fascia destra, il solo Walker non basta: non abbiamo altre opzioni".

"Kolarov ci ha comunicato la sua intenzione di voler andare via, è ad un passo dai giallorossi - ha spiegato il tecnico spagnolo - e per questo gli auguro tutto il meglio per il suo futuro. Abbiamo avuto un ottimo rapporto, mi ha fatto piacere allenare un ragazzo serio come lui".

L'articolo prosegue qui sotto

Kolarov tornerà dunque in Italia dopo l'ultima esperienza con la maglia dei cugini della Lazio, durata dal 2007 al 2010: un passato che ovviamente non piace ai tifosi giallorossi, i quali dovranno essere conquistati a suon di ottime prestazioni sul terreno di gioco.