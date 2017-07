Calciomercato Fiorentina, ecco chi è Eysseric: estro e duttilità per Pioli?

Valentin Eysseric potrebbe presto essere uno dei rinforzi della nuova Fiorentina di Pioli. Trequartista o ala, è uno dei gioielli del Nizza.

Dopo la decisione di non esercitare il diritto di riscatto che le avrebbe consentito di prelevare Cristian Tello a titolo definitivo dal Barcellona e la scelta di cedere Josip Ilicic all’Atalanta, potrebbe essere Valentin Eysseric l’elemento in grado di offrire nuova qualità e linfa al reparto offensivo della Fiorentina.

Il nome del giocatore transalpino, il cui contratto che lo lega al Nizza scadrà nel giugno del 2018, è accostato da tempo a quello del club viola. La Fiorentina infatti, nel corso delle ultime settimane, ha portato avanti una trattativa che potrebbe presto regalare i frutti sperati e che dovrebbe consentire a Stefano Pioli di poter contare su un elemento che, per attitudini e duttilità, potrebbe rappresentare un importante valore aggiunto.

LA CARRIERA

Cresciuto nelle giovanili del Monaco, Eysseric ha fatto il suo debutto ufficiale in prima squadra (in Ligue 2) nella stagione 2011/12. La sua avventura nel Principato si conclude nell’estate del 2012 quando passa in prestito al Nizza. In Costa Azzurra, il talento transalpino esplode definitivamente realizzando 5 reti in 24 partite di Ligue 1, meritandosi il riscatto da parte del club che decide di acquistarlo a titolo definitivo.

Dopo buone annate con gli ‘Aquilotti’, Eysseric viene ceduto in prestito al Saint-Etienne nell’agosto del 2015. A fine stagione il rientro al Nizza dove diventa uno dei grandi trascinatori della squadra che, sotto la guida di Lucien Favre, sogna per mesi la conquista del titolo in Ligue 1 terminando poi la stagione, frenata anche dagli infortuni di alcuni dei suoi uomini di maggiore qualità, al terzo posto alle spalle di Monaco e PSG. Per Eysseric anche una buona trafila con le rappresentative giovanili della Francia (ha vestito le maglie di U19, U20 e U21), al momento non è però ancora riuscito ad entrare nel giro della Nazionale maggiore.

ESTRO E VELOCITA'

Centrocampista con attitudini offensive, Eysseric nei primi anni della sua carriera ha giocato prevalentemente da ala. Destro naturale, può giocare prevalentemente sia sull’out di destra che su quello di sinistra. Proprio quest’ultima, nelle sue prime stagioni al Nizza, è stata la sua posizione preferita, visto che velocità e bravura nel dribbling gli consentivano di accentarsi con facilità per provare la conclusione a rete.

Oggi Eysseric non ha perso lo spunto delle prime fasi della sua carriera, con il passare degli anni però, il suo ruolo è progressivamente cambiato, tanto che Favre nell’ultima annata l’ha schierato prevalentemente in posizione di trequartista. Abile nel controllo di palla e dotato di un buon tiro (ha segnato 20 reti in 148 gare di Ligue 1), il talento transalpino ha nell’assist una delle sue armi migliori.

NELLA FIORENTINA

Nato nel 1992, Eysseric arriverebbe a Firenze nel pieno della sua maturità calcistica. Per qualità e duttilità potrebbe rappresentare l’elemento ideale da inserire nel 4-2-3-1 con il quale Pioli potrebbe disegnare la sua Fiorentina. Abilissimo negli ultimi 30 metri, il talento francese potrebbe andare a raccogliere l’eredità lasciata da Josip Ilicic, proponendosi come elemento in grado di fare da collante tra la mediana ed il reparto offensivo.

Eysseric potrebbe fin da subito ritagliarsi uno spazio importante, questo anche in considerazione del fatto che può giostrare in tutte e tre le posizioni alle spalle della punta e che, all’occorrenza, può agire anche da attaccante.

LA MAXI SQUALIFICA

Sebbene sia un giocatore che fa della qualità la sua arma migliore, paradossalmente uno degli episodi più importanti della carriera di Eysseric non è legato ad una prodezza balistica, bensì ad un’entrata incredibilmente violenta.

Nel marzo del 2013, quando era alla sua seconda stagione con la maglia del Nizza, nel corso di una partita contro il Saint-Etienne, Eyserric si rese protagonista di un episodio le cui immagini fecero il giro del mondo. Nel tentativo di raggiungere un pallone, entrò in maniera scellerata su Jeremy Clement, andando a colpire la caviglia destra dell’avversario con il piede a martello.

Clement riportò la frattura esposta della caviglia e fu costretto ad un lungo stop. Eysseric, resosi conto della gravità dell’accaduto, chiese immediatamente una pena esemplare per se stesso: “Non so perché sono entrato in quel modo, punitemi severamente”.

L’allora giovane gioiello del Nizza venne squalificato per 11 turni.