Calciomercato Fiorentina, chi è Bruno Gaspar: una freccia per Pioli

Bruno Gaspar è pronto a sbarcare in Italia. Con l'arrivo del portoghese di scuola Benfica la Fiorentina colmerà il vuoto creatosi sulla fascia destra.

Bruno Gaspar sarà il terzo colpo di calciomercato della Fiorentina dopo Vitor Hugo e Milenkovic. L'esterno classe 1993 proviene dal campionato portoghese, esattamente dal Vitoria Guimaraes. E' molto probabile che dietro il suo arrivo ci sia lo zampino del direttore sportivo viola, il connazionale Carlos Freitas. Andiamo alla scoperta di questo giocatore.

LA CARRIERA

Nasce il 21 aprile del 1993 a Evora. Dopo gli inizi al GDR Canaviais, approda nel 2005 alle giovanili del Benfica: ci resterà per sette anni. Il 6 gennaio del 2013 esordisce nella squadra B delle 'Aquile' e nel settembre dell'anno successivo viene ceduto in prestito al Vitoria Guimaraes.

Il debutto è di quelli da dimenticare: nella gara contro il Porto compie un fallo da rigore ai danni di Brahimi. Un brutto esordio che verrà dimenticato presto: col tempo Bruno Gaspar si imporrà come uno dei punti di forza della squadra.

Nel giugno del 2015 viene acquistato a titolo definitivo dal Vitoria, evidentemente convinto dal rendimento del giocatore. Ottimo, in particolare, quello fornito nell'ultimo campionato, concluso con 28 presenze all'attivo (di cui 26 da titolare) e con la qualificazione della squadra - classificatasi quarta - ai gironi di Europa League.

LE CARATTERISTICHE

Alto 176 cm per 69 kg, è un terzino destro in grado di disimpegnarsi anche sulla fascia sinistra e, volendo, in posizione di ala. In patria, dove ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili, viene considerato come uno dei migliori esterni in circolazione.

Dotato di grande velocità ed esuberanza fisica, ha il suo punto di forza nella fase offensiva ma al Vitoria è cresciuto molto anche in quella difensiva. L'ideale per lui è giocare in una difesa a quattro, ma può essere impiegato pure in una linea a tre.

Agli inizi della carriera veniva utilizzato come esterno di centrocampo ed è stato arretrato a terzino ai tempi del Benfica B. Ama cercare il fondo per i suoi cross, che sforna sempre in gran quantità.

L'ARRIVO

Sbarcherà in Serie A per un esborso economico che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro. Per lui è pronto un contratto quinquennale (era vincolato al Vitoria Guimaraes fino al 2019). Nei mesi scorsi era stato accostato alla Lazio, in tema di club italiani, ed anche Sporting e Lione erano sulle tracce del 24enne lusitano.

NELLA FIORENTINA

E' stato preso dalla Fiorentina per colmare il vuoto creatosi sulla fascia destra. In quel ruolo, al momento, il nuovo allenatore viola Stefano Pioli potrebbe impiegare soltanto l'adattato Tomovic mentre Chiesa ha caratteristiche più da esterno alto. Tello, invece, non è stato riscattato ed è tornato al Barcellona.

In caso di difesa a quattro, per Bruno Gaspar il posto da titolare dovrebbe essere più o meno assicurato. Nel caso di un assetto a tre il portoghese, che potrebbe giocare anche da centrale destro (ma sarebbe comunque una soluzione di ripiego), verrebbe avanzato sulla linea dei centrocampisti, dove si giocherebbe il posto con Chiesa.

Tutto questo in attesa di chiarire il rebus Bernardeschi, trequartista per vocazione, spesso schierato da Paulo Sousa come laterale. Non va trascurata, infine, l'opzione fascia sinistra, dove Gaspar potrebbe giocare in caso di forfait (o scarsa forma) di Maxi Olivera e Milic.

A Firenze non troverà il connazionale Paulo Sousa che, visto il comune linguaggio, avrebbe potuto facilitarne l'inserimento. Poco male, perchè Bruno Gaspar è un giocatore in costante ascesa e che non sembra soffrire troppo la pressione, anche se ovviamente andrà verificato in una piazza calda come quella fiorentina.

E chissà che la Viola non possa aiutarlo a guadagnarsi una chiamata nella nazionale maggiore, che finora non lo ha mai convocato. Nella rosa prescelta per la Confederations Cup, ed in particolare nel ruolo di terzino destro, il Portogallo vanta come interpreti Cedric Soares (Southampton) e Semedo (Benfica): è a loro che Bruno Gaspar lancerà la sfida.