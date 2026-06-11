2026年ワールドカップを制するのは？GOALライター陣が徹底予想
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「フランス代表に弱点が見当たらない」
マーク・ドイル：「今大会でアルゼンチンほど団結したチームはない。だからこそリオネル・メッシ率いるチームは、1962年のブラジル以来となる連覇の可能性がある。 クリスティアーノ・ロナウドが本来の力を出せば、中盤が強力なポルトガルも初優勝を狙える。スペインはEURO2024でスタイルと実力を示した。 ただ、フランスはワールドカップで常に力を発揮し、デシャン監督の采配を問わず、豪華メンバーで優勝を狙えるだろう」
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「アンチェロッティ監督は、今大会で最も才能ある攻撃陣を持つ」
ジェームズ・ウェストウッド：「予選は波乱もあったが、5度優勝したブラジル代表は今も本命だ。ノックアウトステージの名手アンチェロッティ監督率いるチームは、北米の暑さの中でも優勝を狙える。 元レアル・マドリー監督はチームに確かな強さを加えた。マルキーニョスとガブリエウがアリソンの前で堅固な守備陣を率い、カゼミーロとブルーノ・ギマランイスがダイナミックな中盤の要として機能する。 さらに、ネイマール（34歳）の衰えは気になるものの、ヴィニシウス、ハフィーニャ、マテウス・クーニャ、そして試合を決める切り札エンドリッキなど、才能溢れる攻撃陣からも最大限の力を引き出すだろう」
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「フランスが失うことになる」
スティーブン・ダーウィン：「ディディエ・デシャン率いるフランス代表は選手層が極めて厚い。26人を2グループに分け、それぞれが大会を2度制す戦力を持つ。 どのメンバーを選んでも弱点が見当たらない。さらに怪物級得点王キリアン・エンバペは、2022年の雪辱を晴らす準備ができている。優勝はフランスのもの。失うのもまたフランス次第だ」
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「スペインは世界制覇を成し遂げる好位置にある」
クリスハン・デイヴィス：「EURO2024を制したスペインは、タイトルへの意欲を高めている。欧州王者としてワールドカップでも好位置につける。明確な本命がいないのが追い風だ。イングランドは未知数で、前回王者のアルゼンチンは2022年の強さを欠く。ドイツとブラジルも過渡期にある。 スター軍団フランスが最大の脅威だが、再び準決勝で対戦すれば優勝が決まるかもしれない。心理的優位はラ・ロハにある」
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「デシャン監督は、華々しく引退したいだろう」
クリス・バートン：「ウィリアム・サリバの背傷は不安だが、フランスは攻撃力で守備の穴をカバーできる。 キリアン・エンバペ、ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエ、マイケル・オリーセ、ブラッドリー・バルコラが得点を量産し、予測不能なライアン・シェルキがさらに攻撃に厚みを加える。ディディエ・デシャン監督は、フランスサッカー界のレジェンドとして有終の美を飾りたいところだ」
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「ブラジル代表のベンチには今、Xファクターが加わった」
アミー・ルズカイ：「カルロ・アンチェロッティとブラジル代表は理想的な組み合わせだ。彼はエゴをコントロールし、才能を最大限に引き出し、ノックアウトステージを勝ち抜く術を知っている。このイタリア人監督の下、セレソンは24年ぶりのワールドカップ制覇を狙える。 グループステージは難しく、ノックアウトステージでも強豪が待つため、道のりは簡単ではない。それでも、ブラジルの陣容は才能に満ち、ベンチにはXファクターも加わった」
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「フランスは熱狂するだろう」
ピーター・マクヴィティ：「フランス代表は守備、中盤、攻撃陣のどこを取っても高い実力を誇る。選手を導く名将もいる。 2大会連続で決勝に進出し、前回は敗れたものの、王者アルゼンチンや、公式戦で最後に彼らを破った欧州王者スペインを圧倒する意気込みだ」
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「ポルトガルはそれ以外の要素はすべて整っている」
ライアン・トルミッチ：「ポルトガルの運命は、クリスティアーノ・ロナウドの活躍次第だ。 中盤にはヴィティーニャ、ジョアン・ネヴィス、ルベン・ネヴェスがおり、多くのチームを翻弄できる。前線も複数ポジションで得点を奪える。マルティネス監督がロナウド起用を適切に判断し、必要なら難局を断ち切れば、初優勝へ必要なピースは揃う」
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「フランスの各ポジションは強力な選手で固められている」
アレックス・ラビドゥ：「キリアン・エンバペはレアル・マドリーでの騒動を収めたいだろう。フランス代表はどのポジションも豪華で、守備含め弱点は見当たらない。アレー・レ・ブルー！」
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「イングランドは完璧なチームだ」
トム・ヒンドル：「今年はサッカーが故郷に帰ってくる年だ。イングランド代表はトーマス・トゥヘル監督の下、システム重視で刷新。選手起用でも大胆な決断を下し、スターを散りばめた完成度の高い布陣となった。クロアチア、パナマ、ガーナと同組のグループステージを突破し、組み合わせの運も味方すれば、スリー・ライオンズに女神は微笑むだろう」
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「ロナウドはメッシに追いつくため全力で挑む」
トム・マストン：「フランスは今大会最強のチームで臨むが、優勝チームを想像すると、どうしても頭から離れない光景がある。クリスティアーノ・ロナウドとドナルド・トランプが腕を組んで立ち、トランプがロナウドから受け取ったばかりのトロフィーを高く掲げる姿だ。 2030年の出場が噂される中でも、自身にとってこのタイトルを獲る最後のチャンスだと理解しているはずだ。2022年のメッシに続き、自身も偉業を成し遂げようとするだろう。 絶好調のブルーノ・フェルナンデスを筆頭に、ベルナルド・シウヴァも豊富な運動量を維持。PSGのヴィティーニャ、ジョアン・ネヴィス、ヌーノ・メンデスは各ポジションで世界最高レベルだ。ディオゴ・ジョタの死を悼む思いも力に変え、ポルトガルが頂点へ突き進む条件は整った」