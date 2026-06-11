GOALでは、サッカーの専門知識を生かし、英国と米国のライター・編集チームに今大会の予想を依頼した。ゴールデンブーツ賞やゴールデンボール賞の受賞者、ダークホース、期待外れなど、史上最大規模の大会で何が起こるかをお伝えしている。

そして、最後は優勝国を予想してもらった。以下で見ていこう。