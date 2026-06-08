2026年ワールドカップのダークホースは？GOALのライターが予想

GOALでは、サッカーの専門家として、英国と米国のライターや編集者に今大会の予想を依頼しました。ゴールデンブーツ賞の受賞者から最大の期待外れまで、史上最大規模となる大会の注目ポイントをすべてお届けします。

本日は「大会のダークホースは誰か」を予想してもらいました。以下、彼らの見解です。