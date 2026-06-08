2026年ワールドカップのダークホースは？GOALのライターが予想

GOALでは、サッカーの専門家として、英国と米国のライターや編集者に今大会の予想を依頼しました。ゴールデンブーツ賞の受賞者から最大の期待外れまで、史上最大規模となる大会の注目ポイントをすべてお届けします。
本日は「大会のダークホースは誰か」を予想してもらいました。以下、彼らの見解です。
GOALでは、サッカーの専門家として、英国と米国のライターや編集者に今大会の予想を依頼しました。ゴールデンブーツ賞の受賞者から最大の期待外れまで、史上最大規模となる大会の注目ポイントをすべてお届けします。
本日は「大会のダークホースは誰か」を予想してもらいました。以下、彼らの見解です。
マーク・ドイル：昨年ブラジルを破った日本代表は、史上初のベスト8進出を狙える力を持つ。だが、ノルウェーは強豪国が避けたい第3シードだ。 スタレ・ソルバッケン監督が率いる組織力は高く、予選ではイタリアを2度大差で破るなど快進撃を見せた。これは、スーパースターFWアーリング・ハーランドを強力に支えるメンバーが揃ったためだ。48チームが出場する今大会で“死の組”に近いグループを突破すれば、ノルウェーと決勝トーナメントで戦いたいチームはほとんどないだろう。
クリシャン・デイヴィス：欧州勢にはダークホース候補が少ない。クロアチアやベルギーの主力は全盛期を過ぎ、ノルウェーは経験不足だ。 トルコは例年通り有力だが、2022年W杯の活躍を考えると、私はモロッコが再び番狂わせを起こす可能性が一番高いと思う。アシュラフ・ハキミ、ブラヒム・ディアス、ビラル・エル・カンヌスなど、各ポジションに質の高い選手を揃っており、あの快挙を再現できると信じている。
スティーブン・ダーウィン： グループIでフランスやノルウェーと対戦し、親善試合でもアメリカに敗れたセネガルは、大会最下位候補と目されている。だが、サディオ・マネ、イスマイラ・サール、イリマン・ンディアイ、ニコラス・ジャクソンという攻撃陣は得点を約束する。 私の言葉を覚えておいてほしい。この夏、セネガルは多くの強豪チームにとって厄介な存在になるだろう。
ピーター・マクヴィティ：ノルウェーはプレミアリーグ得点王エルリング・ハーランドとイングランド王者でチャンピオンズリーグ決勝進出のマルティン・オデガールを擁し、1998年以来のワールドカップで存在感を示したい。6月1日のスウェーデン戦では2人を起用せず、ヨルゲン・ストランド・ラーセンとアレクサンダー・ソルロートが攻撃陣をリードし、ステール・ソルバッケン監督の下で勝利した。 アントニオ・ヌサ、サンデル・ベルゲ、ジュリアン・ライアーソン、オスカー・ボブらも加わり、ノルウェーはフランス、セネガル、イラクとの試合でも善戦が期待される。
アミー・ルシュカイ：今回のスイス代表には実力と経験が十分です。この大会は好成績を収める絶好の舞台でしょう。2年前、ムラト・ヤキン監督率いるチームはユーロでベスト8に入り、イングランドをPK戦で破りました。その経験が、グループリーグ首位突破と決勝トーナメント初戦の有利な組み合わせにつながるはずです。 その後もトーナメントを勝ち上がり、強豪を倒しても驚けない。
トム・ハインドル：トルコはいつもダークホースとされるが、今年はコロンビアが本命だ。ルイス・ディアスはスターで、ハメス・ロドリゲスもまだ健在。控えも充実している。2024年コパ・アメリカではラウタロ・マルティネスの活躍がなければ優勝していたかもしれない。それ以来、チームはさらに強化された。 ポルトガルと同組でも、コロンビアがグループ首位で突破すれば準決勝まで比較的楽な道のりになるかもしれない。
クリス・バートン：日本代表は予選を13勝1敗で突破し、失点はわずか3。ウェンブリーでのイングランド戦でも互角に戦った。 中盤にはプレミアリーグ経験者と元レアル・マドリードの久保建英がおり、彼らのハイプレスはどの相手にも脅威だ。これまでワールドカップで得点を挙げるのは容易ではなかったサムライブルーだが、エールディヴィジ得点王の上田綾瀬が自信を持って大会に臨む。
アレックス・ラビドゥ：優勝候補はコロンビアか、あえて言えばブラジルでしょう。ブラジルは常に期待されるものの、疑問が多く、しばらく過小評価されてきました。さらに「気候」も鍵です。昨年のクラブワールドカップでヨーロッパのチームが苦戦したように、南米チームには有利に働きます。
ライアン・トルミッチ：ノルウェーをダークホースと呼ぶのは妥当か？前線には「チートコード」エルリング・ハーランドがいる。彼さえいれば多くのチームを圧倒できる。強豪にも恐怖心を植え付け、ハーランドが1～2得点すれば番狂わせが生まれるだろう。 いずれにせよ、前線の大男がいることでノルウェーはどの試合でも勝てるという自信を持つだろう。そのメンタリティは、プレッシャーに弱い優勝候補を破り、快進撃につながる可能性がある。
トム・マストン：ノルウェーにはアーリング・ハーランドがいるし、日本の大会前の成績も目立つ。それでも私はコロンビアに賭ける。開催国以外では最大級のサポーターに支えられ、気候の心配もない。ルイス・ディアスが世界屈指の調子を誇る点を挙げなくても、すでに強みは多い。 ハメス・ロドリゲスも2024年コパ・アメリカで存在感を示した。グループステージを突破できなくても、ノックアウトステージで勝ち進むはずだ。