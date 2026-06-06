GOALでは、サッカーの知識を生かし、英米のライターと編集者に今大会を予想してもらいました。ダークホースや失望候補など、史上最大規模の大会の見どころをお伝えします。

まずは大会得点王「ゴールデンブーツ」の受賞者を予想してもらいました。以下、彼らの予想です。