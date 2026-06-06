GOALでは、サッカーの知識を生かし、英米のライターと編集者に今大会を予想してもらいました。ダークホースや失望候補など、史上最大規模の大会の見どころをお伝えします。
まずは大会得点王「ゴールデンブーツ」の受賞者を予想してもらいました。以下、彼らの予想です。
GOALでは、サッカーの知識を生かし、英米のライターと編集者に今大会を予想してもらいました。ダークホースや失望候補など、史上最大規模の大会の見どころをお伝えします。
まずは大会得点王「ゴールデンブーツ」の受賞者を予想してもらいました。以下、彼らの予想です。
マーク・ドイル：コンゴ民主共和国とウズベキスタン戦の時点でクリスティアーノ・ロナウドはゴールデンブーツをほぼ確定しているかもしれない。しかしユーロ2024で彼は無得点だったため、私は選ばない。 今夏はキリアン・エムバペがミロスラフ・クローゼを超えワールドカップ通算得点記録を塗り替えると見るが、ハリー・ケインが2度目のゴールデンブーツを取るなら、前回同様パナマ戦で得点を量産する展開だろう。
クリシャン・デイヴィス：今回の対決では、キリアン・ムバッペを無視するのは難しい。リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの勢いは衰えつつあり、ムバッペには大会通算最多得点記録など複数の記録更新という強いモチベーションがある。 ハリー・ケインも脅威だが、ユーロ2024での疲労とシーズン終盤の怪我による欠場を考えると、ムバッペが優位だ。
アレックス・ラビドゥ：ゴールデンブーツ賞の受賞者は、グループステージで多くの得点を挙げる傾向があります。例外もありますが、有力候補であるアルゼンチンにはヨルダン戦とアルジェリア戦という大量得点が期待できる試合が2試合あります。これによりジュリアン・アルバレスが大きなリードを築くでしょう。
スティーブン・ダーウィン：イングランドが今年ワールドカップで優勝できるかはまだ不明だが、ゴールデンブーツ賞ではハリー・ケインが有力だ。グループステージで「スリー・ライオンズ」は多く得点を挙げ、ケインがPKも担当する。トーマス・トゥヘル率いるチームが勝ち進めば、バイエルンの得点王は大量得点を挙げるだろう。
クリス・バートン：フランスは今回も優勝候補だ。つまり、キリアン・エムバペには得点を量産するチャンスがある。彼はレ・ブルーの最多得点記録を持つオリヴィエ・ジルーを超え、歴史に名を残そうとしている。 ワールドカップで2度ゴールデンブーツを獲得した選手はいない。だからこそ、レアル・マドリードの「ガラクティコ」10番が歴史を刻む最初の選手になる可能性は十分ある。彼が序盤から得点を重ねれば、デシャン率いるチームを止めるのは難しいだろう。
トム・ハインドル：まず思い浮かぶのはキリアン・エムバペだ。優勝候補のチームで最多得点を挙げるストライカーだからだ。しかし、ここではアーリング・ハーランドを推したい。マンチェスター・シティの彼は不調ながらプレミアリーグで最多得点をマークした。序盤から大量得点し、ノルウェーが1、2つ番狂わせを起こせば、彼の得点数は恐ろしいほどになり、エムバペをわずかに上回るだろう。
アミー・ルズカイ：バイエルン・ミュンヘンでの今シーズンの活躍を見れば、ハリー・ケインを無視するのは難しい。現在、彼より得点力のある選手はいない。グループステージの組み合わせも悪くなく、ゴールデンブーツ獲得へ確かな土台を築けるはずだ。イングランド代表も好成績を残すだろう。 チームの中心としてプレッシャーに耐え、ゴール前で結果を残す力を持つ。
ピーター・マクヴィティ：ラ・リーガとチャンピオンズリーグで得点王に輝いたキリアン・エムバペは、フランス代表を再びワールドカップ決勝へ導く意気込みだ。代表でも直近9試合8得点を挙げるなど得点力は安定しており、彼に正確なパスを供給できる選手たちと、キャプテンを絶対的に信頼する監督の支えを受けて大会に臨む。
トム・マストン：名前は地味でも、ミケル・オヤルサバルにはゴールデンブーツ獲得のチャンスがある。スペインはまずカーボベルデとサウジアラビアという格下と対戦し、3戦目のウルグアイも最近アメリカに5失点している。 彼はスペイン代表のPKキッカーであり、レアル・ソシエダではキャリア最多得点をマークしたばかり。守備が不安定な相手に対し、得点を量産する絶好の機会だ。さらに、ユーロ2024決勝で決勝点を挙げたラミネ・ヤマルが負傷から復帰すれば、ノックアウトステージではバルセロナの若き才能がさらに輝くだろう。 それでも彼以外の名前を挙げる人がいるとは驚きだ。
ライアン・トルミッチ：キリアン・ムバッペはゴールデンブーツ賞の有力候補で、受賞すればワールドカップの得点記録を更新する可能性がある。 すでに2度の決勝進出、2022年のゴールデンブーツ、そして2018年の優勝を経験しており、ムバッペはすでに偉大な選手だ。今夏2度目のゴールデンブーツを獲得すれば、その地位はさらに確固たるものになる。マドリードでの厳しい1年を経て、彼はその重責を喜んで引き受けるべきだ。