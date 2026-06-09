GOALでは、サッカーの専門家として、英国と米国のライターや編集者に今大会の予想を依頼しました。ゴールデンブーツ賞やゴールデンボール賞の受賞者、ダークホースなど、FIFA史上最大規模の大会の見どころを徹底解説します。

今回は「大会で最も期待外れとなるチーム」を予想してもらいました。以下、彼らの回答です。