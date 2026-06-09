GOALでは、サッカーの専門家として、英国と米国のライターや編集者に今大会の予想を依頼しました。ゴールデンブーツ賞やゴールデンボール賞の受賞者、ダークホースなど、FIFA史上最大規模の大会の見どころを徹底解説します。
今回は「大会で最も期待外れとなるチーム」を予想してもらいました。以下、彼らの回答です。
GOALでは、サッカーの専門家として、英国と米国のライターや編集者に今大会の予想を依頼しました。ゴールデンブーツ賞やゴールデンボール賞の受賞者、ダークホースなど、FIFA史上最大規模の大会の見どころを徹底解説します。
今回は「大会で最も期待外れとなるチーム」を予想してもらいました。以下、彼らの回答です。
マーク・ドイル：ブラジルにとって、カルロ・アンチェロッティほど理想的な監督はいない。彼は自己中心的な選手たちをまとめ、勝てるチームを作ることで知られる。また、過去にセレソンの主力と働いた経験があり、成果も残している。しかし、就任から1年しかたっていないアンチェロッティの下では、ブラジルはまだ完全に噛み合っていない。彼も認めるように、控えの層が薄いポジションがある。 さらに厳しい組に属し、グループリーグ首位通過も保証されていない。そのため、早期敗退、つまりベスト32（ラウンド16）での敗退もあり得ると私は見る。
クリシャン・デイヴィス：ドイツはユーロ2016のベスト4以来、主要大会で結果を出していない。現在のメンバーを見ても、今回は状況が変わるとは思えない。 堅実な選手はいるが、ピッチの至る所に弱点があり、強豪に突かれるだろう。グループリーグは突破しても、それ以上の活躍は期待できない。
スティーブン・ダーウィン：スペインは今年、優勝候補として多くの期待を集めている。ユーロ2024での活躍を考えれば、その期待は理解できる。主力はベテランが数名抜けただけでほぼ同じだが、ラミン・ヤマルへの依存度が高すぎる。 バルセロナでの過密日程で負傷し、疲労も蓄積している。彼が封じられた場合、スペインの優勝は危うくなると見る。
アミー・ルズカイ：グループFを1位で突破したオランダと、グループCでブラジルに次ぐ2位となったモロッコが、決勝トーナメント1回戦で対戦する可能性が高い。 スター軍団の一角、おそらくオランダ代表にとっては、早期の敗退につながる残酷な組み合わせだ。オランダは主力のコンディションに不安があり、左SBのポジションも課題。最近の成績も振るわず、厳しい試合になれば早期敗退の危険もある。
クリス・バートン：ブラジル代表26人のうち16人が28歳以上だ。 経験は貴重だが、ピークを過ぎつつある。守備はスピードに苦戦し、ネイマール以外が攻撃の起爆剤となる必要がある。ヴィニシウス・ジュニアにその役目は果たせるか。アンチェロッティ率いるチームはグループリーグを突破するだろうが、6度目の優勝は難しい。
アレックス・ラビドゥ：現在のドイツ代表には過去のチームが持っていた「脅威」が欠けている。ナーゲルスマン監督の戦術も地元メディアから酷評されている。攻撃はダイナミックだが安定感に欠けるため、グループステージでキュラソーやエクアドルに番狂わせを食らう可能性もある。
ピーター・マクヴィティ：ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表は、欧州トップリーグでプレーする多くのスター選手を集めた。特にプレミアリーグから15人も選出し、北米での過酷な1ヶ月を乗り切る人材は揃っている。しかし、クーマンはまだチームから最大限の力を引き出せていない。 大会直前の親善試合初戦でアルジェリアに1-0で敗れ、チームにはいまだ得点力不足という課題が残っている。
ライアン・トルミッチ：出場枠が増え、グループステージで敗退するチームは減った。 強豪なら突破は難しくなく、3位でも多くの場合勝ち上がるため、安全網は機能している。それでも、その下のグループには不調に陥る危険があるチームがいる。クロアチアは高齢化し、ウルグアイは混乱し、セネガルは連盟の不祥事に苦しむ。3チームとも相手を苦しめる力を持つが、自分たちも苦境に陥る可能性がある。
トム・ハインドル：残念ながら、アルゼンチンです。リオネル・メッシがいるとはいえ、チームは十分に若返らず、2022年とほぼ同じメンバーが4歳歳をとっただけ。 アレクシス・マカリストやロドリゴ・デ・パウの不調も不安だ。準備期間のパフォーマンスも説得力に欠け、ベスト8で敗退する可能性は高い。
トム・マストン：私の予想が外れるなら歓迎だが、イングランド代表には全く確信が持てない。予選は歴史的だったかもしれないが、W杯出場国との親善試合結果は惨憺たるものだった。さらに、トーマス・トゥヘル監督は理想の布陣を前線から後方までほとんど実現できていない。 ハリー・ケインが1人でも負傷すれば大惨事になりかねず、堅守を保つにはジョン・ストーンズの健康が不可欠だ。慣れない気候や厳しいノックアウトステージの組み合わせを考えると、ベスト8に進めない可能性もある。