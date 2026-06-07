GOALでは、サッカーの知識があると自負しています。そこで英国と米国のライターや編集者に今大会を予想してもらいました。ゴールデンブーツ賞の受賞者やダークホースなど、史上最大規模の大会で何が起こるかお伝えします。
本日は大会最優秀選手に贈られるゴールデンボール賞の受賞者を予想してもらいました。以下、彼らの予想です。
GOALでは、サッカーの知識があると自負しています。そこで英国と米国のライターや編集者に今大会を予想してもらいました。ゴールデンブーツ賞の受賞者やダークホースなど、史上最大規模の大会で何が起こるかお伝えします。
本日は大会最優秀選手に贈られるゴールデンボール賞の受賞者を予想してもらいました。以下、彼らの予想です。
マーク・ドイル：ラミン・ヤマルは万全なら本命だが、ハムストリングのけがが不安だ。メッシのコンディションも懸念材料で、39歳で2大会連続制覇は厳しいだろう。 キリアン・エムバペも最近怪我をしたが、フランス代表のために力を温存していたように見える。カタール2022でメッシに阻まれたゴールデンボール賞を、今回は彼が手にするだろう。
クリシャン・デイヴィス：ラミン・ヤマルが万全なら、このスペインの若き天才がキリアン・エムバペを抑えて受賞する可能性がある。怪我でグループステージを全休するかもしれないが、我々が選手を評価するのはあくまで決勝トーナメントでの活躍だ。大会期間が延長されベスト32から新たなラウンドが設けられるため、ヤマルは失った時間を取り戻せるだろう。 EURO2024のノックアウトステージでも序盤は目立たなかったが、後に大暴れした。北米でもその力を示すと期待する。
スティーブン・ダーウィン：クラブで好シーズンを送ったマイケル・オリゼは、国際舞台でもブレイクする準備が整った。 バイエルンで22得点31アシストを記録した実績が示すように、代表でも先発が確実視される。相手は低ブロックで守るだろうが、オリゼの魔法のような左足がチャンスを作り、遠距離からも得点を奪う鍵となるはずだ。
アミー・ルズカイ：ヴィニシウス・ジュニアは、レアル・マドリードでカルロ・アンチェロッティ監督の下、世界クラスの選手に成長した。この名将が、ブラジル代表でも彼が輝ける環境を整えるだろう。 25歳ながらチームの中心として重圧がかかるが、彼は結果を残す力を示しており、今夏はセレソンを優勝に導きゴールデンボール賞を獲得するだろう。
クリス・バートン：フランスが決勝に進出、あるいはその直前まで進むなら、キリアン・ムバッペが原動力となるだろう。クラブでも代表でも性格に疑問の声は上がるが、試合の流れを変える魔法のような瞬間を生み出す力は疑いようがない。 3大会連続の決勝進出と2度目の優勝を果たせば、ゴールデンボールに続き2026年のバロンドールも射程圏だ。
ライアン・トルミッチ：2018年のルカ・モドリッチを除けば、この賞は最強チームの最優秀選手に与えられる。では、最もその条件に近いチームはどこか？ やや見落とされがちだが、ポルトガルは優勝候補の一角であり、その原動力になるのはMFヴィティーニャだ。リオネル・メッシ、ペドリ、ブルーノ・フェルナンデスも候補に挙げられるが、今夏は得点王より中盤のマエストロが主役になるかもしれない。そして、ヴィティーニャほど優れた操縦者はいない。
ピーター・マクヴィティ：現在ヨーロッパで最も観客を魅了するマイケル・オリゼは、バイエルン・ミュンヘンでの2年目の活躍が評価され、ブンデスリーガ年間最優秀選手に選ばれた。 ディディエ・デシャン率いる代表では、ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエ、ブラッドリー・バルコラといった欧州王者がポジションを争うが、オリゼは代表初期から実力を示している。
トム・ハインドル：失敗するはずがないが、ハリー・ケインに賭けてみよう。ゴールデンボール賞は通常、ワールドカップを制したチームの最優秀選手に贈られるもので、今年はイングランドの年になるかもしれない。 イングランド代表の行方は、ケインがどこまでチームを引っ張れるかにかかっている。彼は今シーズン、バイエルン・ミュンヘンで圧倒的な活躍を見せ、バロンドールの最有力候補と目されている。代表でも得点を重ねると十分に期待できる。
トム・マストン：プレミアリーグ年間最優秀選手に選ばれた彼は、昨季は出場試合数が少なかったものの、今後さらに注目されるチームの一員となるだろう。 その男、ブルーノ・フェルナンデスは2026年、ポルトガル代表を牽引する。鋭いクロスを活かす快速なフォワードがいないかもしれない。それでも彼は、強豪揃いのマンチェスター・ユナイテッドで結果を出してきた。そのクラブでの活躍を代表でも示すだろう。
アレックス・ラビドゥ：世界はまもなくマイケル・オリゼを知るだろう。彼はチームメイトのキリアン・エムバペほど注目されていないが、ドラマ性はエムバペの4分の1ほどだ。昨季バイエルン・ミュンヘンで最もバランスの取れた選手だったオリゼにとって、今大会は名を轟かせる絶好の機会だ。今後の活躍に注目しよう。