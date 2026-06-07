GOALでは、サッカーの知識があると自負しています。そこで英国と米国のライターや編集者に今大会を予想してもらいました。ゴールデンブーツ賞の受賞者やダークホースなど、史上最大規模の大会で何が起こるかお伝えします。

本日は大会最優秀選手に贈られるゴールデンボール賞の受賞者を予想してもらいました。以下、彼らの予想です。