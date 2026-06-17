全米オープンゴルフ2026の地上波テレビ放送・BS・CS中継は？どこで見られる？放送・配信予定

男子ゴルフのメジャー第3戦『全米オープンゴルフ選手権2026』が、世界屈指の難コースを舞台に開催される。

本記事では、全米オープンゴルフ2026の開催日程、地上波・BS・CSのテレビ中継予定について紹介する。

全米オープンゴルフ2026の試合日程は？

男子ゴルフのメジャー第3戦『第126回全米オープンゴルフ選手権』は、現地時間2026年6月18日(木)から6月21日(日)までの4日間にわたって開催される。

大会の舞台は、アメリカ・ニューヨーク州にある名門シネコックヒルズ・ゴルフクラブ。難度の高いコースセッティングが予想され、世界のトッププレーヤーがメジャータイトルを懸けて争う。

日本と開催地には時差があるため、日本国内では各ラウンドが夜から翌朝にかけて行われる。第1ラウンドは日本時間6月18日(木)夜から19日(金)午前、第2ラウンドは19日(金)夜から20日(土)午前にかけて実施される予定だ。

週末の第3ラウンドは6月20日(土)夜から21日(日)午前、優勝者が決まる最終ラウンドは21日(日)夜から22日(月)午前にかけて行われる。

ラウンド 現地日程 日本時間の実施予定 第1ラウンド 6月18日(木) 6月18日(木)夜～6月19日(金)午前 第2ラウンド 6月19日(金) 6月19日(金)夜～6月20日(土)午前 第3ラウンド 6月20日(土) 6月20日(土)夜～6月21日(日)午前 最終ラウンド 6月21日(日) 6月21日(日)夜～6月22日(月)午前

全米オープンゴルフ2026の地上波・BS・CSのテレビ中継予定は？

男子ゴルフのメジャー第3戦『第126回全米オープンゴルフ選手権』は、現地時間2026年6月18日(木)から21日(日)まで、アメリカ・ニューヨーク州のシネコックヒルズ・ゴルフクラブで開催される。

全米オープンゴルフ2026は、地上波およびBSでのテレビ放送は予定されておらず、CS放送の「ゴルフネットワーク」が全4日間を中継する。

インターネットでは『U-NEXT』が大会全4日間を独占ライブ配信。通常の大会中継に加え、日本人選手を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も用意されている。

日本勢のプレーを重点的に観戦したい場合や、スマートフォン、PC、タブレットから視聴したい場合は、U-NEXTが有力な選択肢となる。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT ネット 【第1ラウンド：6/18(木)】20:50～

【第2ラウンド：6/19(金)】20:50～

【第3ラウンド：6/20(土)】22:50～

【最終ラウンド：6/21(日)】22:50～ ゴルフネットワーク 衛星放送 【第1日：6/19(金)】0:30～9:00

【第2日：6/20(土)】0:30～9:00

【第3日：6/21(日)】0:00～9:00

【最終日：6/21(日)】23:00～翌8:00

全米オープンゴルフ2026の日本人出場選手は？

男子ゴルフのメジャー第3戦『第126回全米オープンゴルフ選手権』には、日本から松山英樹、久常涼、大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の5選手が出場する予定だ。

松山と久常は予選会を経ずに本戦出場権を獲得。久常は直前に行われた全米プロゴルフ選手権で35位に入り、世界ランキング上位60位の出場資格を確保した。

一方、大岩、大西、佐藤の3選手は、2026年5月25日に滋賀県の日野ゴルフ倶楽部で行われた日本地区最終予選会を突破した。大岩は通算12アンダーで首位、大西は1打差の通算11アンダーで2位に入り、本戦出場を決めた。

佐藤は通算10アンダーで河本力と並び、最後の出場枠を懸けたプレーオフへ。接戦を制して全米オープンへの切符をつかみ、日本勢は計5選手がメジャーの大舞台に挑む。

選手 出場資格 予選会成績・備考 松山英樹 本戦出場資格を保有 予選会免除 久常涼 世界ランキング上位60位 全米プロゴルフ選手権35位で出場圏を維持 大岩龍一 日本地区最終予選会通過 通算12アンダー・首位通過 大西魁斗 日本地区最終予選会通過 通算11アンダー・2位通過 佐藤大平 日本地区最終予選会通過 通算10アンダー・プレーオフ勝利

全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。