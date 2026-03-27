大谷翔平2026年の投手初登板はいつ？試合日程・テレビ放送・ネット配信予定

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が、2026年シーズンの開幕戦で投手として登板するのかに注目が集まっている。二刀流としての復活や起用タイミングは、今季のMLB全体の見どころの一つとなっている。

本記事では、大谷翔平の投手としての登板日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

大谷翔平の投手開幕戦はいつ？

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、2026年シーズンにおいて投手としての初登板を日本時間4月1日(水)午前11時10分に予定している。現地時間では3月31日(火)午後7時10分、本拠地ドジャー・スタジアムでのクリーブランド・ガーディアンズ戦で先発マウンドに上がる見込みだ。

この登板はドジャースにとって開幕5戦目にあたり、大谷にとっては2023年以来3年ぶりの開幕ローテーション入りとなる。2024年に受けた右肘手術からのリハビリを経て、今季から再び「二刀流」として本格復帰する形となるだけに、その初登板には大きな注目が集まっている。

また、この開幕カード周辺では日本人投手のリレーにも期待がかかる。4戦目には佐々木朗希、5戦目に大谷翔平が登板予定で、さらに開幕投手を務めた山本由伸が2カード目で再登板する可能性があり、同一チームでの日本人投手3試合連続先発というMLB史上初の記録達成にも現実味が帯びている。

なお、日本時間3月27日から始まるダイヤモンドバックスとの開幕3連戦では、大谷は打者として出場する見込みであり、投手としての登板は今回のガーディアンズ戦がシーズン初となる予定だ。

項目 内容 投手初登板日 2026年4月1日(水) 11:10 現地時間 2026年3月31日(火) 19:10 対戦カード ドジャース vs ガーディアンズ 会場 ドジャー・スタジアム 登板タイミング 開幕5戦目 備考 右肘手術から復帰し二刀流再始動

ドジャースの試合日程は？

ロサンゼルス・ドジャースの2026年シーズンは、日本時間3月27日(金)に本拠地ドジャー・スタジアムで行われるアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で開幕する。昨季に続きナ・リーグ屈指の戦力を誇るドジャースは、開幕カードから注目度の高いシリーズに臨む。

開幕戦の先発は山本由伸が務め、2年連続での開幕投手という大役を担う。その後もシーハン、グラスノーといった先発陣が続き、ローテーションの厚みを示す形となる。

さらに第2カードとなるクリーブランド・ガーディアンズ戦では、日本人投手による歴史的な並びが実現する可能性がある。3月31日(火)には佐々木朗希、4月1日(水)には大谷翔平が先発予定となっており、同一チームでの日本人投手3試合連続先発というMLB史上初の記録にも期待が高まっている。

大谷にとっては2024年の手術を経て迎える復帰シーズンとなり、打者だけでなく投手としても戦列に戻る今季は、ドジャースの戦いを占ううえでも重要な序盤戦となる。

日程 対戦カード 先発予定 会場 3月27日(金) 9:00 ドジャース vs ダイヤモンドバックス 山本由伸 ドジャー・スタジアム 3月28日(土) 11:10 ドジャース vs ダイヤモンドバックス シーハン ドジャー・スタジアム 3月29日(日) 10:10 ドジャース vs ダイヤモンドバックス グラスノー ドジャー・スタジアム 3月31日(火)11:10 ドジャース vs ガーディアンズ 佐々木朗希 ドジャー・スタジアム 4月1日(水) 11:10 ドジャース vs ガーディアンズ 大谷翔平 ドジャー・スタジアム

ドジャースのMLB開幕戦の放送・配信予定は？

ロサンゼルス・ドジャースのMLB開幕戦は、日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴可能となっている。山本由伸が2年連続で開幕投手を務める見込みとなっており、大谷翔平や佐々木朗希ら日本人選手の出場にも注目が集まる一戦だ。

テレビ放送では『NHK BS』および『NHK総合・BSP4K』が中継を予定。開幕カードは地上波での放送も含まれており、日本人選手が先発する試合を中心に幅広くカバーされる見込みだ。

ネット配信では『SPOTV NOW』と『MLB.TV』が対応。SPOTV NOWでは日本語実況・解説付きでドジャース戦を中心に配信され、MLB.TVでは全試合を網羅する形で視聴できる。

また、『Prime Video』でも一部試合の配信が予定されており、視聴環境の選択肢が広がっている点も今季の特徴の一つとなっている。

サービス名 配信・放送形態 特徴 Prime Video ネット配信 一部試合を配信予定 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況・解説付きでドジャース戦を配信 MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能(英語実況のみ) NHK BS テレビ放送 生中継予定、日本人選手出場試合を中心に放送 NHK総合・BSP4K テレビ放送 一部試合は地上波中継あり

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB 2026｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。