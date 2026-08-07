【MLB】大谷翔平所属ドジャースの2024年間試合日程・スケジュール・対戦カード

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャース。
本記事では、ドジャースの年間試合予定の放送・配信予定、無料視聴方法を紹介する。
ドジャース 2026年シーズン試合スケジュール
|試合日時
|H/A
|カード
|テレビ放送
|ネット配信
|8/8(土)
10:40
|A
|Dバックス
※佐々木朗希登板予定
|・NHK BS
・J SPORTS 4
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/9(日)
9:10
|A
|Dバックス
※山本由伸登板予定
|・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 1
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/10(月)
5:10
|A
|Dバックス
|・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 2
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/11(火)
11:10
|H
|ロイヤルズ
|・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 1
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/12(水)
11:10
|H
|ロイヤルズ
|・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 1
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/13(木)
11:10
|H
|ロイヤルズ
|・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 1
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/14(金)
11:10
|H
|・NHK BS／サブチャンネル
ブリュワーズ
|・J SPORTS 2
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
・Leminoプレミアム
|8/15(土)
11:10
|H
|ブリュワーズ
|・J SPORTS 4
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/16(日)
8:15
|H
|ブリュワーズ
|・J SPORTS 4
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/17(月)
5:10
|H
|ブリュワーズ
|・J SPORTS 2
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/18(火)
9:40
|A
|ロッキーズ
|・J SPORTS 3
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/19(水)
9:40
|A
|ロッキーズ
|・J SPORTS 3
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/20(木)
9:40
|A
|ロッキーズ
|・J SPORTS 3
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/22(土)
11:10
|H
|パイレーツ
|・J SPORTS 4
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/23(日)
10:10
|H
|パイレーツ
|・J SPORTS 1
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/24(月)
5:10
|H
|パイレーツ
|・J SPORTS 2
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/26(水)
8:15
|A
|ブレーブス
|・J SPORTS 3
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/27(木)
8:15
|A
|ブレーブス
|・J SPORTS 3
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/28(金)
8:15
|A
|ブレーブス
|・J SPORTS 3
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/29(土)
7:40
|A
|タイガース
|・J SPORTS 2
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/30(日)
2:10
|A
|タイガース
|・J SPORTS 3
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|8/31(月)
2:40
|A
|タイガース
|・J SPORTS 1
|・SPOTV NOW
・MLB.tv(Amazon Prime Video)
|9/2(水)
11:10
|H
|カージナルス
|9/3(木)
11:10
|H
|カージナルス
|9/4(金)
11:10
|H
|カージナルス
|9/5(土)
11:10
|H
|ナショナルズ
|9/6(日)
10:10
|H
|ナショナルズ
|9/7(月)
11:10
|H
|ナショナルズ
|9/8(火)
10:10
|H
|レッズ
|9/9(水)
11:10
|H
|レッズ
|9/10(木)
11:10
|H
|レッズ
|9/12(土)
8:10
|A
|マーリンズ
|9/13(日)
5:10
|A
|マーリンズ
|9/14(月)
2:40
|A
|マーリンズ
|9/15(火)
7:40
|A
|レッズ
|9/16(水)
7:40
|A
|レッズ
|9/17(木)
7:40
|A
|レッズ
|9/18(金)
1:40
|A
|レッズ
|9/19(土)
11:10
|H
|ジャイアンツ
|9/20(日)
10:10
|H
|ジャイアンツ
|9/21(月)
5:10
|H
|ジャイアンツ
|9/23(水)
11:10
|H
|パドレス
|9/24(木)
11:10
|H
|パドレス
|9/25(金)
11:10
|H
|パドレス
|9/26(土)
11:15
|A
|ジャイアンツ
|9/27(日)
未定
|A
|ジャイアンツ
|9/28(月)
4:05
|A
|ジャイアンツ
※日本時間
※試合の開始日時・放送/配信予定は変更の可能性あり。
MLB2026のおすすめ視聴方法
【SPOTV NOW】ドジャース戦は日本語実況・解説付きで全試合配信
『SPOTV NOW』では2026シーズンもポストシーズンまでMLBが視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。
SPOTV NOW登録方法
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【Lemino】初月無料トライアルあり！平日毎日1試合を配信Lemino
映像配信サービス『Lemino』では、日本人選手が所属する球団や、世界的に注目を集めるスター選手が所属する球団を中心に、日本時間の平日毎日1試合をライブ配信する。31日間無料トライアルのある『Leminoプレミアム』にて視聴可能だ。
また、ドジャース、カブス、ブルージェイズ、ホワイトソックス、レッドソックス、ヤンキースなどの人気チームのハイライトも、試合当日に提供。ドジャースとカブスはレギュラーシーズンの全試合をハイライト配信する。（一部ハイライト映像は、Leminoにて無料配信）
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- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
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