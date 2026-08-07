【MLB】大谷翔平所属ドジャースの2024年間試合日程・スケジュール・対戦カード

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mlb dodgers japan ohtani sasaki yamamotoGetty Images
【SPOTV NOW】日本人出場試合中心に配信！ドジャース戦は全試合日本語実況・解説付き
Yuta Tokuma

今日のドジャース試合日程・テレビ放送予定｜2026年スケジュール一覧 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希所属

【MLB 2026 放送予定】大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの2026年メジャーリーグ試合日程／開始時間・無料視聴方法を紹介。

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大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャース。

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本記事では、ドジャースの年間試合予定の放送・配信予定、無料視聴方法を紹介する。

ドジャース 2026年シーズン試合スケジュール

試合日時H/Aカードテレビ放送ネット配信
8/8(土)
10:40		ADバックス
※佐々木朗希登板予定		・NHK BS
・J SPORTS 4		SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/9(日)
9:10		ADバックス
※山本由伸登板予定		・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 1		SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/10(月)
5:10		ADバックス・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 2		SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/11(火)
11:10		Hロイヤルズ・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 1		SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/12(水)
11:10		Hロイヤルズ・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 1		SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/13(木)
11:10		Hロイヤルズ・NHK BS／サブチャンネル
・J SPORTS 1		SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/14(金)
11:10		H・NHK BS／サブチャンネル
ブリュワーズ		・J SPORTS 2SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
Leminoプレミアム
8/15(土)
11:10		Hブリュワーズ・J SPORTS 4SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/16(日)
8:15		Hブリュワーズ・J SPORTS 4SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/17(月)
5:10		Hブリュワーズ・J SPORTS 2SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/18(火)
9:40		Aロッキーズ・J SPORTS 3SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/19(水)
9:40		Aロッキーズ・J SPORTS 3SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/20(木)
9:40		Aロッキーズ・J SPORTS 3SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/22(土)
11:10		Hパイレーツ・J SPORTS 4SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/23(日)
10:10		Hパイレーツ・J SPORTS 1SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/24(月)
5:10		Hパイレーツ・J SPORTS 2SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/26(水)
8:15		Aブレーブス・J SPORTS 3SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/27(木)
8:15		Aブレーブス・J SPORTS 3SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/28(金)
8:15		Aブレーブス・J SPORTS 3SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/29(土)
7:40		Aタイガース・J SPORTS 2SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/30(日)
2:10		Aタイガース・J SPORTS 3SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
8/31(月)
2:40		Aタイガース・J SPORTS 1SPOTV NOW
MLB.tv(Amazon Prime Video)
9/2(水)
11:10		Hカージナルス  
9/3(木)
11:10		Hカージナルス  
9/4(金)
11:10		Hカージナルス  
9/5(土)
11:10		Hナショナルズ  
9/6(日)
10:10		Hナショナルズ  
9/7(月)
11:10		Hナショナルズ  
9/8(火)
10:10		Hレッズ  
9/9(水)
11:10		Hレッズ  
9/10(木)
11:10		Hレッズ  
9/12(土)
8:10		Aマーリンズ  
9/13(日)
5:10		Aマーリンズ  
9/14(月)
2:40		Aマーリンズ  
9/15(火)
7:40		Aレッズ  
9/16(水)
7:40		Aレッズ  
9/17(木)
7:40		Aレッズ  
9/18(金)
1:40		Aレッズ  
9/19(土)
11:10		Hジャイアンツ  
9/20(日)
10:10		Hジャイアンツ  
9/21(月)
5:10		Hジャイアンツ  
9/23(水)
11:10		Hパドレス  
9/24(木)
11:10		Hパドレス  
9/25(金)
11:10		Hパドレス  
9/26(土)
11:15		Aジャイアンツ  
9/27(日)
未定		Aジャイアンツ  
9/28(月)
4:05		Aジャイアンツ  

※日本時間
※試合の開始日時・放送/配信予定は変更の可能性あり。

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MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】ドジャース戦は日本語実況・解説付きで全試合配信

SPOTV NOW』では2026シーズンもポストシーズンまでMLBが視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

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【Lemino】初月無料トライアルあり！平日毎日1試合を配信

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映像配信サービス『Lemino』では、日本人選手が所属する球団や、世界的に注目を集めるスター選手が所属する球団を中心に、日本時間の平日毎日1試合をライブ配信する。31日間無料トライアルのある『Leminoプレミアム』にて視聴可能だ。

また、ドジャース、カブス、ブルージェイズ、ホワイトソックス、レッドソックス、ヤンキースなどの人気チームのハイライトも、試合当日に提供。ドジャースとカブスはレギュラーシーズンの全試合をハイライト配信する。（一部ハイライト映像は、Leminoにて無料配信）

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【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

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