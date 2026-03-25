2026シーズンのMLB(メジャーリーグベースボール)は、3月27日(金)に各地で試合が行われる。

本記事では、今日行われる日本人選手の出場予定試合の対戦カードや開始時間、中継予定を紹介する。

今日のMLB 日本人の出場予定は？

2026シーズンのMLBは、3月26日(木)のサンフランシスコ・ジャイアンツvsニューヨーク・ヤンキースから開幕。27日(金)・28日(土)には日本人選手が所属する球団の初戦が多く行われる。佐々木朗希・大谷翔平・山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースは、3月27日(金)午前9:30プレイボール予定のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦が初戦となる。

なお、開幕戦の先発起用が予告されている日本人投手はドジャースの山本由伸のみ。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有は復帰に向けたリハビリ中となっている。

3月27日(金)

3月28日(土)

※すべて日本時間。

※24時間表記。

※日本人選手は出場しない場合があります。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は各サービス公式サイトをご確認ください。

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